Los laicistas ven corto el documento y el párroco de San Pedro, «destructivo»

Rechazo frontal de los grupos municipales de la oposición, salvo Podemos, al reglamento de laicidad aprobado ayer en la Junta de Gobierno local al considerar que el texto «genera división y sectarismo». «Solo va a ahondar en la crispación de este mandato», sostienen. Izquierda Unida, socio del PSOE en el Ayuntamiento, aplaude la medida al considerarla «un punto del pacto» entre ambas formaciones. Lo mismo opina Asturias Laica, impulsora del documento desde la sociedad civil, aunque considera que se queda corto. El párroco de San Pedro y los colectivos de la Semana Santa lo rechazan de plano: «Es poco elegante, buscan destruir».

Aurelio Martín, portavoz municipal de Izquierda Unida, mostró ayer su satisfacción por el documento. «Era uno de los puntos que teníamos en el acuerdo de gobierno, así que estamos contentos de que se cumpla, al igual que con otros puntos», indicó. También Laura Tuero, de Podemos, aplaudió la decisión: «Nos alegramos que el PSOE deje de dar vueltas y presente el documento que hace Gijón más integradora. El camino de la laicidad como valor defensor de los derechos y libertades es un paso en el buen camino».

Todo lo contrario opina el resto de partidos. «Es vergonzoso que este reglamento tan innecesario como absurdo se haya priorizado. En los pocos meses que le quedan a Ana González, su prioridad es imponer su agenda de sectarismo ideológico, ahondando en la crispación y división que han caracterizado su mandato, en vez de ocuparse de los problemas reales que tiene la ciudadanía», indicó Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos. «Debía haberse debatido previamente en la comisión de Reglamentos, como se hizo con el resto de ordenanzas y reglamentos en este mandato», dijo.

Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal de Foro, criticó que se trata «de un documento ideológico que, como casi todo lo que hace este gobierno alineado con sus compañeros de Madrid, va contra nuestras tradiciones». Y lamentó que se «busque generar división en la sociedad y tapar el peor gobierno local que se recuerda». En el Partido Popular, Ángela Pumariega apuntó que «es otro ejemplo más de lo alejado que está el equipo de gobierno de las necesidades que tiene Gijón y del poco respeto que tienen con nuestras tradiciones». Y subrayó que, para el PSOE, este regalamento supone «anteponer su sectarismo a los problemas reales de los gijoneses». «Tratan un nuevo debate estéril que usan como cortina de humo para tapar una de las gestiones más ineficaces de la historia de nuestro Ayuntamiento», aseveró.

Por su parte, Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox, destacó del texto la «radicalidad y sectarismo, que es lo que ha caracterizado el mandato de este gobierno». «Crean problemas donde no los había y continúa buscando el enfrentamiento social», indicó. «La mayoría de los gijoneses profesan cariño a sus tradiciones, sean religiosas o no, participan de sus festividades como San Pedro, la Navidad o la Semana Santa», remató.

Desde Asturias Laica, su líder, Luis Fernández, apoyó el reglamento, pero echa en falta más «ambición»: «Es más declarativo que regulatorio. Quedan poco definidas las actuaciones. Como declaración de principios es muy válido, una puerta para iniciar un camino». Luis Pascual, del Ateneo Obrero, también lo respalda: «Es una demanda ciudadana de hace tiempo, tenemos que congratularnos. No debe entrar en conflicto con ninguna creencia personal, pero en el siglo XXI las ciudades deben ser laicas». Álvaro Muñiz, del Ateneo Jovellanos, criticó duramente el texto: «Es una estupidez. Es ir contra la cultura de la gente. La vida no es prohibir, sino convencer. Pero para los partidos de izquierdas parece que el poder plantean muchas apetencias».

También transmitió su malestar Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: «Finalizar un mandato así me parece poco elegante. Gijón es una ciudad liberal y tolerante, y nunca ha tenido problemas con la iglesia. La Alcaldesa no ha venido a construir, sino a dispersar y destruir». Además lanzó un mensaje a los concejales: «Son representantes de los ciudadanos, les invito a que vengan como lo que son». Juan Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, lamentó que se tome una decisión de tal calado sin consenso: «No lo comparto porque no se puede imponer el criterio de un grupo a todo un conjunto de la sociedad, se debe guardar la libertad de expresión y el respeto». También cree que esta medida puede generar tensión: «Un concejal no podrá asistir a un acto religioso, cuando el Ayuntamiento es de los creyentes y los que no. No entiendo la animadversión hacia todo lo que no sea lo que determinadas personas piensan».