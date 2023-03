El reglamento de laicidad de Gijón acaba con la representación municipal en actos religiosos

Luz verde a un polémico texto. La Junta de Gobierno impulsó ayer el reglamento de aconfesionalidad o laicidad municipal, decisión que abre paso a su previsible aprobación en el Pleno por los partidos de la izquierda (PSOE, IU y Podemos) antes de que concluya el mandato, tras una tramitación en la que los grupos políticos podrán presentar enmiendas. La portavoz del gobierno local, la socialista Marina Pineda, espera que el documento se vote en el mes de abril. La elaboración de esta norma es una reivindicación que desde hace años viene haciendo la asociación Asturias Laica y que los dos socios que dirigen el Ayuntamiento de Gijón (PSOE e IU) incluyeron en su pacto, levantando un fuerte rechazo en la oposición del centroderecha y de numerosos colectivos sociales. Entre otras medidas, el reglamento restringe la participación de la Corporación en actos religiosos y elimina símbolos de edificios públicos.

Pineda señaló que se trata de «un proyecto de mínimos», con ocho artículos en los que no es impone ninguna obligación ni a los ciudadanos ni a los funcionarios ni a los concejales a título individual, pero en los que se establece la posición municipal de «no participación del Ayuntamiento como institución en actos de ninguna de las religiones». El reglamento será de aplicación tanto en el Ayuntamiento como en todos los entes dependientes. Además de que no haya presencia institucional en actos religiosos, la norma también apunta que estos no tendrán consideración de oficiales en las fiestas locales ni se incluirán en la programación municipal; o que la organización de actos religiosos en espacios públicos –como pueden ser las procesiones de Semana Santa– estarán sometidos al régimen de concesión y deben notificarse con antelación al Ayuntamiento para coordinarlos con otros posibles usos del espacio público.

Entre otras cuestiones, el reglamento da a las entidades religiosas el mismo trato que a cualquier asociación cultural o social, tanto para las invitaciones a actos oficiales como para la concesión de ayudas públicas, que no deben ir destinadas al proselitismo religioso. El reglamento se apoya en «el mandato constitucional de aconfesionalidad y neutralidad religiosa». Fue firmado por la Alcaldesa el 31 de enero, aprobado ayer por la Junta de Gobierno y ahora se tramitará en la comisión de Reglamentos, donde podrá recibir enmiendas, antes de su aprobación por el Pleno en abril. Entrará en vigor en cuanto se publique en el BOPA, dando un plazo de dos años a partir de entonces para amoldar al mismo las ordenanzas y otros reglamentos municipales.