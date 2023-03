Desde su estreno con "Alfabeto poético y una escala de amor" han pasado tres décadas. Francisco Pemar, gijonés de La Calzada, pero afincado por cuestiones laborales en Madrid desde hace 20 años, ha retomado recientemente su gran pasión: la escritura. En los dos últimos años ha publicado otras tantas obras: "Historia itinerante de un soñador" y "Recuerdos de la infancia". Un rápido impulso con el que ha desempolvado mucho tiempo de escritura en el cajón y que espera que sea el principio de una racha transmitiendo sus pensamientos e historias. "Ahora estoy muy animado. Espero que salgan muchas cosas más", relata.

¿Y por qué tanto parón? "Camilo José Cela me envió una carta cuando saqué mi primer trabajo. Me dijo que no tuviese prisa por escribir, que lo que tuviese lo guardase en un cajón para que madurase solo, como el pan cuando se hornea. Ahora era el momento", subraya este gijonés. Una de sus dos últimas obras es "Recuerdos de la infancia", un texto con humor que plantea una forma de ver la vida desde la lejana infancia. "Le doy mucha importancia a la familia, especialmente a la figura de los abuelos. Esta historia no tiene nada de personal, pero sí que planteo muchas reflexiones sobre cómo se ve la vida y la muerte", afirma Pemar. Y explica el motivo por el que quiso darle un toque de humor: "Lo hago de una forma muy amena y sutil, más a modo ‘Luthiers’, más intelectual".

En su otro libro, "Historia itinerante de un soñar", sí que aparecen algunas vivencias personales. En el texto narra las andanzas de un joven sin futuro en un entorno poco propicio para soñar, como si escribiera una tesis sobre la vida. "Es una persona bohemia que sale del norte, una familia sin recursos, minera. Y tiene un toque romántico", apunta Francisco Pemar.

Su vida profesional en una multinacional le llevó a trabajar a Madrid, pero Pemar aprovecha la primera oportunidad que se le plantea para regresar a Asturias, una región que para él es "una fuente de inspiración especial siempre para mí". De hecho, el gijonés ha aprovechado los últimos días para visitar su tierra natal y de paso promocionar sus dos últimos libros. "Estuve en La Providencia y siento que es lo mío. Madrid es una vorágine, todo muy estresante, no es lo mismo para crear, ni mucho menos", comenta Pemar, que comparte su pasión por la escritura con otras especialidades: la música y la guitarra. Reconoce que sus fuentes de inspiración le llegan por diferentes vías, pero explica que le gusta aplicar una técnica de Julio Cortázar: "Se sentaba delante de la máquina en el folio blanco y empezaba a darle vueltas a esa idea que surgía, no como por ejemplo Vargas Llosa, que siempre decía que necesitaba vivencias propias".