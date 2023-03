Los jueces allanan la renaturalización del Piles al revocar otro fallo contra el plan

Dos de dos para el Ayuntamiento de Gijón. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha vuelto a dar la razón al equipo jurídico municipal en la batalla judicial abierta por el Grupo Covadonga contra el proceso de renaturalización del río Piles por su afección negativa sobre el anillo navegable como espacio de práctica del piragüismo. El TSJA –igual que hizo en febrero revocando la sentencia a favor del Grupo del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Gijón en lo que tenía que ver con la contratación para hacer informes de la Fundación Conde del Valle de Salazar de la Universidad Politécnica de Madrid– acaba de revocar otra sentencia del mismo juzgado de primera instancia que a petición de la entidad anulaba las resoluciones de 2021 de la Junta de Gobierno y la Alcaldía de Gijón sustentando la contratación de la unión temporal de empresas formada por Magna Dea y Taxus Medio Ambiente para redactar el estudio y proyecto de ejecución de las obras de renaturalización del curso bajo de los ríos Piles y Peñafrancia. El TSJA reitera que el Grupo no está legitimado para impugnar contrataciones municipales.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el proyecto de renaturalización del río Piles, en base a todos estos trámites previos, se presentó a una convocatoria de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad. Convocatoria en la que se consiguieron cerca de 2,8 millones de euros lo que permitirá su ejecución. Ahora mismo, se está ultimando el proyecto definitivo para su licitación en cumplimiento de los parámetros marcados desde la Fundación Biodiversidad, que eliminó de su financiación alguna de las actuaciones incluidas por el Ayuntamiento en la propuesta inicial. El coste total de la actuación se eleva a 3,2 millones. Aunque el diseño no descarta la práctica deportiva del piragüismo sí fija unas condiciones técnicas de eliminación de barreras físicas que hace inviable mantener el anillo navegable o una instalación de esas características. El fallo incluye dos elementos más: no impone costas a ninguna de las partes y advierte, como en la anterior sentencia, de la posibilidad de que el Grupo pueda presentar un recurso de casación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En esta sentencia, igual que ocurrió con la emitida en febrero, el TSJA no entra al fondo del asunto. Acepta el recurso de apelación presentado por el equipo jurídico del Ayuntamiento en base a la falta de legitimidad del Grupo Covadonga para impugnar el inicio de un expediente de contratación y la resolución de la adjudicación de ese contrato. Entiende que no hay acción pública en materia de contratación. Dice el TSJA que el "interés esgrimido por la asociación cultural (en referencia al Grupo) no es que se le haya impedido participar o que no se le haya adjudicado el contrato controvertido" sino la "orientación o los resultados hipotéticos o potenciales" pero es precisamente la finalidad de ese contrato, recuerda el tribunal, "arrojar luz sobre lo que pueda hacerse o cómo debe actuarse en la renaturalización de dos ríos que atraviesan el concejo de Gijón". Y esta distinción, reivindica la sala, "es determinante porque la licitación y adjudicación el contrato no pueden confundirse con la decisión municipal". Esa decisión sí que afectaría al Grupo y le convertiría en un afectado directo legitimado para impugnarla pero esta legitimación no la puede esgrimir en el caso de este contrato. El Grupo ha defendido desde el minuto uno que todas las actuaciones municipales desarrolladas incluían como orientación la anulación del anillo navegable pese a que había un acuerdo plenario previo a favor de su mantenimiento. No hace muchos meses hubo otro acuerdo plenario blindando el proyecto de renaturalización.

La sala del TSJA que preside David Ordóñez Solís sustenta su decisión en jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son sentencias del Supremo las que marcan que en materia de contratación no hay acción pública y que "el interés legítimo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso".

Tampoco se considera un argumento a favor de las pretensiones grupistas que haya un convenio, como destaca el Grupo, firmado entre la entidad y el Ayuntamiento en 2001 para el aprovechamiento deportivo del río en el entorno de Las Mestas. "Eso no puede impedir al Ayuntamiento realizar una actividad de indagación sobre el estado de los ríos y las actuaciones que se puedan decidir desde el punto de vista medioambiental", recuerda el TSJA. Para el Superior de Justicia de Asturias la falta de legitimación debió determinar la inadmisión del recurso del Grupo en primera instancia y por eso revoca esa sentencia al estimar el recurso de apelación del Ayuntamiento.

Esta segunda sentencia favorable en el pleito del Piles es una bocanada de aire fresco para el equipo de gobierno y la asesoría jurídica municipal, tras los varapalos vinculados en los casos del "cascayu" del Muro y la ordenanza de Movilidad. En este último caso es el Ayuntamiento quien ha decidido ir al Supremo contra las dos sentencias que, a demandas de PP y Foro, han anulado la ordenanza por una cuestión de forma: un insuficiente informe económico financiero. El recurso es en casación ante el Supremo y debe aprobarlo el Pleno en su sesión de la semana que viene.