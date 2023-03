Los laicistas aspiran a ceremonias civiles para niños y a suprimir patronos locales

A ese reglamento de mínimos contraoferta Asturias Laica un proyecto de máximos a través de una carta reivindicativa por la libertad de conciencia y la laicidad –diseñada desde Europa Laica– que están presentando a los grupos municipales para que la incorporen a su programa electoral de cara a las municipales de mayo. Son 25 puntos. El primero de ellos el desarrollo de un reglamento de laicidad. Precisamente lo que tiene en marcha Gijón que se convierte así en la tercera ciudad de España en tenerlo, tras la pionera Rivas-Vaciamadrid y Valladolid. Desde Asturias Laica también se ve en el caso de Gijón el espejo donde puedan mirarse el resto de los municipios asturianos, un ejemplo a seguir en el Principado.

¿Qué se pide en esa carta reivindicativa? Pues en el capítulo de derechos y libertades democráticas se plantea, por ejemplo, que los ayuntamientos faciliten a la ciudadanía "celebraciones civiles laicas para los ritos de paso: acogida, mayoría de edad, matrimonio y despedida" y en el de edificios e instalaciones públicas que los cementerios sean de carácter "civil y público, sin denominación, simbología ni actividad oficial alguna de tipo religioso" y con salas de "carácter neutro" para que las familias puedan celebrar las ceremonias fúnebres que consideren. En el reglamento de Gijón, cuya tramitación arranca el próximo lunes, la limitación en los edificios es a la simbología religiosa y con excepciones.

El reglamento gijonés cierra la puerta a que los ediles vayan a actos religiosos en representación del Ayuntamiento. Otra cosa es que lo hagan a título personal. Asturias Laica va más allá al pedir limitaciones de este tipo para cargos públicos pero también para funcionarios y trabajadores de instituciones públicas. Todos los actos oficiales, además, deberán tener la consideración exclusiva de actos civiles y los actos religiosos de cualquier confesión no tendrán la consideración de oficiales. Ni formarán parte de ninguna programación oficial. Ni se subvencionarán. Otra propuesta es eliminar con carácter retroactivo honores como alcaldes perpetuos o figuras del santoral y no tener patronos religiosos.

En lo que tiene que ver con dinero son varias las peticiones de Asturias Laica a los ayuntamientos: no financiar directa o indirectamente a ninguna confesión o institución de carácter religioso; publicitar el listado de todos los bienes de confesiones religiosas que estén exentos de pagar el IBI o tengan otros beneficios fiscales y no enajenar, donar ni ceder suelo o inmuebles para construir edificios o monumentos religiosos, incluidos centros docentes de titularidad privada. También se reivindica la movilización de los ayuntamientos para recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia católica.

IU apoya que se publiciten los bienes de la Iglesia católica exentos del IBI y no ceder suelo público





Con un "por fin" festejaba Javier Suárez Llana, candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, la aprobación inicial del reglamento de laicidad del Ayuntamiento de Gijón tras su reunión con representantes de Asturias Laica. Un "por fin" que incluyó la enumeración de las resistencias a la acción protagonizadas por el PSOE, tanto para incluirlo entre los 88 puntos del acuerdo de gobierno formalizado en 2019 entre ambos partidos como para ejecutarlo a lo largo de un mandato que está a punto de concluir. "Hubo mucha resistencias del socio de gobierno y fue a más con el cambio de ejecutiva", explicaba Suárez Llana en referencia a la nueva dirección en la Casa del Pueblo liderada por Monchu García. De hecho, que este reglamento llegue casi en la prórroga del mandato genera tanto en IU como en Asturias Laica el miedo a que un futuro gobierno deje hibernado el reglamento. "Este es un documento de mínimos pero es un avance que, y esa es la clave, sin coartar los derechos de nadie pero garantizando los de todos", concretó Suárez Llana. Hay dos elementos que no están en el documento final y si estaban en el borrador elaborado en 2019 que IU echa de menos. Uno tiene que ver con la opción de publicitar todos los bienes de la Iglesia católica en Gijón que están exentos de pagar el IBI por el concordato con la Santa Sede. "No se puede recaudar ese dinero pero nadie impide publicar esos datos, que se sepa cuanto deja de recaudar el Ayuntamiento por esas exenciones", explica el candidato de IU. El otro elemento que se cayó del borrador es la cesión de suelo público para edificaciones religiosas, algo que no tiene ahora mismo una afección directa en Gijón. En todo caso para IU la prioridad ahora no de reivindicar esos apartados. Su prioridad es que "este reglamento se apruebe en el Pleno de abril".