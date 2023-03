"No pactaremos con otros partidos para que haya un gobierno a cambio de nada"

Sara Álvarez Rouco es la candidata de Vox a la Alcaldía de Gijón. Natural de la ciudad, es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo y tiene el máster en Auditoría de Cuentas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es asesora fiscal y contable. Desde 2019, es diputada de su partido en la Junta General del Principado, donde ejerce la portavocía desde hace unos meses. Su nombramiento ha generado tensiones en la dirección local, que se siente ninguneada.

–¿Cómo ve la ciudad tras cuatro años de gobierno del PSOE e Izquierda Unida?

–Vox se interesa por el día a día de las personas y sus problemas. Las ideas socialistas solo han traído un Gijón en decadencia en cuanto a infraestructuras, abandono de los barrios y la zona rural y problemas de movilidad. No hay atisbo de las grandes obras pendientes, como la estación intermodal o el vial de Jove, sin olvidar que la zona Oeste es la más castigada. Gijón está mal, en decadencia y solo se puede mejorar si los socialistas se van del Ayuntamiento. Hay que cambiar.

–¿Qué hará para eso?

–Más que promesas, hay arreglar lo que hay. Los problemas de la zona Oeste y el saneamiento. Es extremadamente urgente resolver el problema de la intermodal e imperativo dar respuesta a los problemas de movilidad que el concejal de Izquierda Unida ha creado con sus ideas. El PSOE siempre promete, pero luego no cumple. Hay que prometer y cumplir. El problema de todo siempre es el dinero y la actitud y voluntad política de quienes lo manejan. El PSOE en Gijón no lo ha hecho bien. Y a Foro ya lo conocemos por su inoperancia. Si no se cambia la dinámica, la ciudad seguirá en tierra de nadie.

–¿Ve posible un pacto con Foro o el PP?

–Nuestros rivales son todos los partidos, no solo uno. Vox sabe qué quiere para Gijón y trabajaremos para conseguirlo más allá de lo que ofrezca el resto de candidatos. Vox quiere realizar proyectos porque Gijón, y el resto de Asturias, sufren de promesas incumplidas. Lo esencial para conseguir las cosas es la voluntad política. No vamos a hacer lo que los socialistas, que son especialistas en incumplir y en seguir el camino de la imposición y no el del consenso.

–Insisto, ¿pactarían?

–Estamos abiertos a escuchar a cualquier partido que no esté enfrentado a nuestro programa. Pero, si pactamos, no va a ser gratis. Buscaremos la mejor opción para los gijoneses. Escuchar, por supuesto, pero remarcando lo dicho. Escuchar a cualquier partido que no esté enfrentado a nuestro programa. Pero si pactamos no será a cambio de nada. El PSOE que conocemos es sectario e intransigente en su ideología de izquierdas. Nosotros nunca podremos entendernos con esa clase de políticas.

–¿Pedirán concejalías?

–Lo veremos. Ya tenemos experiencias de gobierno en otras autonomías. La línea la marca el partido. Pero insisto: si pactamos, no va a ser gratis.

–¿Cuál es la propuesta de Vox para el paseo del Muro?

–Seguimos la misma línea de los actuales concejales, que lo han hecho muy bien. El soterramiento sería una buena solución, pero es una obra faraónica que requiere cantidades impensables. Como decía el portavoz municipal (Eladio de la Concha), estaría bien incluso devolverlo a como estaba antes. El Muro es el escaparate de Gijón y antes que el soterramiento creemos que el paseo tiene que ser una zona de disfrute, con ocio y deporte y que sea un foco de atracción para vecinos y visitantes. Es la joya de la ciudad y hay que potenciarlo, pero no se puede prometer lo que no se puede cumplir. Hay que decir la verdad, no engañar a los ciudadanos.

–Si soterrar el Muro es mucho dinero... ¿Qué piensa de la reforma de El Molinón?

–Nuestra idea es hacer una ciudad abierta al empleo, al desarrollo económico y competitiva. Ese asunto está encima de la mesa. Tomaremos la decisión que más convenga a la ciudad. Es importante el foco de desarrollo demográfico e invertir la tendencia actual de envejecimiento de la población que cada vez nos atenaza más.

–Se han tomado muchas medidas en movilidad por criterios europeos. ¿Qué harán ustedes con ellas?

–La movilidad en Gijón es el caos. Las propuestas del concejal de IU son inaceptables. Se ha demonizado el coche y se castiga a los conductores con trabas e impuestos. Esto es el resultado de la Agenda 2030 que nuestros concejales han censurado en muchos plenos. Se quiere acabar con todo lo que no sea el transporte público y las bicicletas. Toda España depende de unos fondos europeos que no se sabe si van a llegar.

–¿A qué se refiere?

–A que los socialistas han hecho girar alrededor de esos fondos todo. Esto no es política real, sino una ilusión, un dinero que es ajeno. Se debe volver a una política real. Sin engaños ni promesas populistas. Seremos contundentes en eso.

–¿Dará marcha atrás?

–Se vería, todo hay que estudiarlo. Vamos a mirar para lo que sea mejor para Gijón.

–Gijón tendrá reglamento de laicidad. ¿Lo suprimiría?

–Estoy en la misma línea que el grupo municipal. Han hecho muy buen trabajo en un entorno complicado. El portavoz hizo unas declaraciones y a ellas me acojo.

–¿Compatibilizará su puesto en la lista local con otro en la autonómica?

–Estoy a disposición del partido, pero estoy centrada en Gijón.

–Su designación no ha sentado del todo bien en determinados sectores del partido a nivel local. ¿Habrá crisis con la lista?

–En todos los sitios, cuando se producen cambios, hay a quien le gustan más y a quien le gustan menos. Estamos por un proyecto y hay que dejar de lado personalismos. Debemos trabajar por Gijón y por el proyecto de Vox.

–¿Cuenta con los concejales, Eladio de la Concha y Laura Hurlé?

–Ni cuento ni dejo de contar. Tienen un trabajo y una experiencia válida. Yo soy lo que mande el partido. Las listas se harán más adelante. No es una decisión solo mía.

–¿Tiene buena relación con ellos?

–Sí, perfecta.