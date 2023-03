El polémico Albert Plá vuelve a Gijón, donde le cancelaron dos conciertos: "Estoy encantado de que los fachas me hagan promociones"

Albert Plá actuará en el teatro de la Laboral el próximo viernes, día 17 de marzo (21.00 horas). Será el regreso a Asturias del artista multidisciplinar (músico, cantante, actor, escritor y cómico) después de dos citas suspendidas, una en 2017 en la Sala Acapulco por problemas organizativos. La otra, en 2013 en el teatro Jovellanos, tras la repercusión que tuvo una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA en la que manifestó que "a mí siempre me ha dado asco ser español, y espero que a todo el mundo".

–¿Qué se encontrará el público en su concierto?

–Vengo con Diego Cortés. Salimos arrancamos y empezamos a cantar canciones, las que sean, a ver cómo está la gente.

–¿Habrá guion o mantiene su línea de improvisar?

–Me gusta dejarme llevar por lo que vemos en el ambiente. Nosotros dos ya nos conocemos tanto, que ya depende más del público que de nosotros el repertorio. Es todo improvisación.

–¿Qué tiene de especial como artista Diego Cortés?

–Me gusta el no tener que ensayar con Diego, que toques o cantes lo que sea él te sigue, se la sepa o no la canción. Es único. Es un tío tan cariñoso, que conecta tanto con la gente, que da gusto navegar junto a él.

–Cantante, actor, cómico... Ofrece toda una experiencia en sus conciertos, más allá del típico concierto al uso.

–Debe ser que toco tan mal la guitarra, que tengo que mover entonces las manos mucho (sonríe). En realidad no pienso en eso. Lo único que me gustará es que la gente tenga ganas de volver al año siguiente o cada dos años a verme. Que disfruten y se queden con ganas.

–Vuelve a Gijón, donde se suspendieron, por causas diferentes, dos de sus tres últimos conciertos. ¿Se siente en deuda con el público de aquí?

–Inevitablemente Gijón ha quedado muy unida a mí, es mi ciudad preferida.

–Reconocía que tras la suspensión de su concierto en el Jovellanos por sus declaraciones le habían vetado en muchos Ayuntamientos de España. ¿Cambiaría algo para revertir esa situación?

–Estoy encantando de que los fachas de este país a veces me hagan promociones. No tengo problema de que me veten en los Ayuntamientos.

–Una década después la situación de Cataluña no ha cambiado.

–Pues no sé si se solucionará o lo que pasará, pero no me importa.

–¿Le ayuda vivir en el campo para inspirarse y tener más tranquilidad?

–Voy de ciudad en ciudad siempre, así que estar viviendo en el campo está bien, pero no porque me de un punto de tranquilidad, eso ya lo llevo yo encima. Es que las ciudades son demasiado inquietantes.

–Se decía en la pandemia que se saldría de ella con una sociedad mejor.

–Los que decían eso de que saldríamos siendo mejores eran las malas personas.

–¿A quién no se llevaría nunca a su casa del campo o a una isla desierta?

–Todo el mundo tiene la puerta abierta de mi casa. No hay nadie vetado. No hace falta, porque seguro que ya habría alguno que llegaría y se diera la vuelta él mismo para su propia casa.

–Lleva más de treinta años de carrera. ¿Se ve toda la vida de gira y actuando?

–No lo sé, pero no creo que lo deje, es como dejar de cocinar o quitarte las gafas. Es algo que llevas toda la vida encima.

Aunque si me pagasen cinco millones de euros por concierto igual si lo dejaba en tres o cuatro conciertos.–¿Cuesta mucho rascarse el bolsillo para gastarlo en cultura?

–En este país los artistas todavía no somos considerados trabajadores. La gente se cree que bolos, como el que voy a hacer en Gijón, lo paga el gobierno.

–¿Se podrá cambiar esa tendencia algún día?

–Pues no lo sé, pero sinceramente me da igual. No me paro a pensarlo. Sigo a lo mío (risas).