Los puentes de Viesques se quedan a medias

Antes de comprar nuevos adornos para la casa, conviene arreglar lo que no funciona. Esa es la premisa que reina en el barrio de Viesques y que defienden los vecinos sobre el parque fluvial, quejosos de que el mantenimiento de los puentes que cruzan el río Piles no están en buen estado. Lamentan que algunos sí han sido restaurados recientemente, mientras que otros se mantienen en una larga espera. "Aquí lo que pasa es que no se hacen mantenimiento. Luego se pudren y se acabó", comenta Enrique Costales mientras observa un puente que acumula varios años cerrado al paso, lo que obliga a los paseantes a dar un rodeo "hasta lejísimos" para atravesar el curso del río. Su limpieza también es una vieja reivindicación de los residentes. En definitiva, "son cosas de sentido común", proclama Costales, que reivindica, asimismo, mejoras en la movilidad y en la iluminación de Viesques, un barrio "que debería ser un ejemplo en Gijón para los futuros". "Por el parque sale a pasear mucha gente mayor", apunta Enrique Costales.

Una enorme rama descansa sobre un paso que, por el momento, no tiene visos de reabrir a corto plazo. "Se talaron todos los árboles de la orilla porque, para hacer un camino junto a ella, estorbaban. Es una mala idea", espeta Santiago Martín, que urge a "cambiar el planteamiento" del espacio para favorecer el tránsito de los paseantes. "De todas formas, no somos los técnicos", bromea el vecino, que debate junto a sus compañeros desde cuándo permanece cerrada la pasarela. "Creo que desde la pandemia, desde 2020", puntualiza Luis García, líder vecinal de Viesques y cabeza visible del desazón colectivo ante la falta de conservación de unos elementos vitales para el movimiento dentro del parque fluvial. Alguno incluso saca el móvil para comprobar en Google Maps la distribución de los puentes. "Queremos que lo arreglen y que sea funcional", reivindica García. "Lo de la calistenia nosotros no lo pedimos nunca, creemos que había más prioridades", proclama. En el vecindario, una de las reformas que se vienen reclamando, y más con la renaturalización del río Piles, es la ampliación del puente de La Coría. "Está igual que se construyó hace muchos años y queda muy estrecho, no caben ni dos coches", declara Luis García, que cree "difícil" que las obras fructifiquen a escasos meses de las elecciones municipales. Sobre uno de los últimos puentes sustituidos en el entorno, en el canal del Molino, el líder de la entidad vecinal explica que "la base estaba podrida". "Son de madera, tienen más de 20 años... No sé cuál será la vida útil, lo tendrán que decidir los técnicos, pero rondará por ahí", cuenta Martín. Luis García aprueba la realización de mejoras en los caminos y las hierbas del parque. Eso sí, sin descuidar los puntos que urge perfeccionar. "Primero, habrá que reparar lo que está mal", manifiesta García, que apunta que este malestar es una sensación generalizada en el colectivo vecinal. Ernestina Álvarez, residente en la zona, considera que las pasarelas del parque se hallan "en mal estado" y que, debido al flujo de movimiento que albergan, conviene realizar labores de mantenimiento, el cual tilda de "necesario". "Los puentes se utilizan muchísimo. Pasan niños, personas haciendo deporte...", indica Álvarez. Que los viaductos estén hechos de madera no es óbice para justificar el deterioro. "Y aunque sean de hierro, también se necesita el mantenimiento", remarca la vecina, que lamenta la dejadez municipal mostrada en los últimos tiempos. "Alguno pudrió, cayó y no lo volvieron a renovar", denuncia. "Vamos a dar tiempo hasta las elecciones y a la siguiente corporación le volveremos a decir que aún hay cosas atrasadas", subraya el presidente de la asociación. "Insistiremos las veces que haga falta", sostiene. En la lista de preferencias de las evoluciones que necesita el barrio, la mejora de los puentes ocupa un puesto de privilegio. "Sobre todo por la antigüedad", incide el líder vecinal, que lamenta que, de las siete pasarelas que el Consistorio planeaba reparar en el vecindario, solo tres se han llevado a cabo. Por ahora, Viesques se debe armar de paciencia.