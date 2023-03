"El robo de bebés no solo afecta a las víctimas, sino a toda la sociedad española"

Soledad Luque Delgado (Madrid, 1965), además de profesora e investigadora, es presidenta de la asociación "Todos los niños robados son también mis niños". Mañana ofrecerá la conferencia "Les víctimes del robu de bebés: les olvidaes del franquismu", con la colaboración del Ateneo Obrero y de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo. Será a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio, donde abordará una problemática que a ella le toca muy de cerca, pues sus esfuerzos se vuelcan en encontrar a su hermano mellizo Francisco.

–¿Qué pretende denunciar con la conferencia?

–Será una panorámica general, queremos que sea una charla de difusión desde el origen del crimen, su desarrollo, el tipo de víctimas y victimarios, las consecuencias en el presente, etc.

–Dice que trata el asunto desde la perspectiva de género. ¿Por qué?

–Es imprescindible. Trabajamos desde una perspectiva memorialista y de género. El robo de bebés formaba parte de la represión con la que el franquismo se cebó con las mujeres. Esta semana es propicia, la más adecuada para hablar sobre el tema.

–El nombre de la entidad que preside refleja la solidaridad con las víctimas.

–Es una declaración de intenciones. Se le puso, antes de la asociación, a una campaña de sensibilización y concienciación. No es un problema únicamente de las víctimas, también de la sociedad y el país.

–¿Confía en reencontrarse con su hermano Francisco?

–Es complicado. Convertimos nuestra lucha particular en una más social e intentamos que la gente sepa que hay muchas familias biológicas esperando a familiares. Es el Estado quien tiene todos los recursos.

–El 28 de febrero se desbloqueó el trámite de enmiendas para la Ley de Bebés Robados. ¿En qué momento está la situación?

–Queda que los grupos políticos se pongan a trabajar y que las enmiendas respeten la idea original del texto. Confiamos en que sea un trabajo consciente de lo que realmente quieren las víctimas.

–¿Qué objetivos persigue la ley?

–Se basa en los principios de la verdad, justicia, reparación y no repetición. En cada capítulo se piden medidas: apertura de archivos, investigaciones, exhaustivas, acceso a los censos, que los delitos no prescriban... No pedimos indemnización económica, sino un acompañamiento psicológico a las víctimas.

–¿España tiene un problema en cuanto a la memoria y la reparación de la justicia?

–No es un ejemplo de país que construye y cuide su memoria y resuelva su pasado. La Ley de Memoria Democrática es mejor que la de 2007, pero quedan cosas en el tintero. En España, las instituciones no han abogado por la recuperación de la memoria.

–¿Lo achaca a algún motivo?

–El franquismo dejó una herencia macabra, tiene que ver con una desafección en la sociedad por lo que es cuestionarse la política del pasado y del presente. En muchos sectores hubo un lavado de cerebro a la población y la democracia no se ocupó de establecer mecanismos de justicia.