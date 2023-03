Sanitarios del Hospital Cruz Roja de Gijón harán huelga para forzar una subida salarial

Los sanitarios de Cruz Roja amenazan con una huelga. El comité de empresa, en asamblea con más de 70 profesionales del complejo, acordó esta semana iniciar un parón dos días a la semana a partir del día 23 de este mes para forzar la renovación de su convenio colectivo, «bloqueado» tras más de un año de negociaciones para mejorar las condiciones de la plantilla. Todos los sindicatos del hospital secundan la medida han acordado con el personal que la huelga se celebre, a partir del día 23, cada jueves y cada sábado. Una medida que, reconocen, «es extraordinaria» que se aplique por la renovación de un convenio pero que se ha vuelto «la única alternativa posible». «Tras todo un año de negociación, la gente entiende que no hay otra salida que el paro», reconoce Susana Prieto, presidenta del comité.

Tanto la gerencia como Delegación de Gobiernos están avisados de un parón que garantizará los servicios mínimos pero que, si cuenta con los apoyos esperados, sí entorpecerá la actividad habitual y demorable en buena parte de los servicios. La jefatura tendría aún dos semanas de margen para intentar cerrar un acuerdo con los sindicatos, pero el comité tiene la sensación de que la mejora de condiciones en el hospital se está frenando más desde la dirección de Cruz Roja en Madrid y no tanto por la gerencia local. La última oferta que planteó el personal era una subida salarial del 4,5 por ciento para 2022 y para 2023 -que se asumiría aunque quedase «bastante lejos» de las mejoras deseadas-, pero no fue aceptada. La asamblea de trabajadores, celebrada este martes, dijo «sí» a la huelga con 75 votos. La decisión se notificó esta mañana a la jefatura y, en Cruz Roja, no tiene precedentes. «Yo llevo aquí 35 años y jamás vi una huelga por no poder renovar un convenio», señala Prieto.