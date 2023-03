Los tripulantes del "Nehir" dicen no saber dónde está la droga: "El barco se hundió"

Sabían que llevaban cocaína a bordo, recogieron la mercancía en dos entregas de unos 1.800 y 1.600 kilos de droga cada una y se acercaron a aguas españolas con la promesa de que unas lanchas recogerían el cargamento en alta mar y que cobrarían por ello unos 60.000 dólares por cabeza. Esta es la versión tanto del capitán como de varios tripulantes del total de nueve acusados que navegaban en el narcobuque "Nehir", abordado por la Armada Española en febrero de 2021 y reflotado hace unas semanas en El Musel tras hundirse parcialmente durante el arresto. Pero durante el juicio, que celebró ayer su primera sesión en la Audiencia Nacional de Madrid, ninguno de los seis acusados citados a declarar en esta primera sesión explicó qué ha pasado con los alrededor de 1.600 kilos de droga que siguen sin aparecer y que, entienden, se hundieron con el propio barco. Varios de los encausados, de hecho, negaron la versión del resto de compañeros y aseguraron que no sabían que había droga en el barco.

Los nueve acusados son turcos y georgianos y ayer tuvieron varios problemas para aportar una versión clara de lo sucedido. El más directo fue Akca O., que reconoció haber sido contratado como capitán y que, como el resto de la tripulación, fueron partícipes del delito. "Claro que llevábamos droga, todos lo sabían", aseguró. Señaló que el buque partió de Turquía a inicios de año y que a finales de enero recogieron la primera carga, con unos 1.800 kilos de cocaína "de los colombianos", gracias a unas lachas que se encontraron con ellos aguas adentro pero cerca de Mauritania. La segunda recogida, semanas después y cerca de Surinam, contenía otros 1.650 kilos de droga, según sus datos. Y ambas entregas se guardaron "bajo llave", que el custodiaba, en dos tanques diferentes.

Esto explica, a su juicio, que cuando el 22 de febrero un patrullero de la Armada Española abordó el barco se acabasen incautando 1.837 kilos de droga y no el resto de la mercancía. El capitán, de hecho, aseguró haberle dicho a las autoridades que había más droga en el barco de la que ya se habían incautado. Una de las abogadas de las defensas trató de tumbar su testimonio por un diagnóstico de salud mental del acusado que la sala desestimó. Y el hombre, nacido en 1993, confesó todo tipo de detalles. Contó que hablaba con sus empleadores –integrantes de una "empresa falsa" que no supo identificar– mediante un móvil encriptado y que él mismo apagó las luces del barco cuando vio una luz a lo lejos del patrullero de la Armada, un gesto "amateur" por parte de las autoridades, a su juicio. Aclaró que su encargo era acercarse a aguas próximas a la frontera entre España y Portugal y que sus empleados les citaron hasta en cuatro ocasiones para recoger la mercancía: "Pero no aparecieron, solo la Policía". Negó rotundamente, no obstante, que el "Nehir" llevase armas a bordo: "No soy un asesino. Traficante, bueno, no sé, pero asesino no".

La otra versión más contundente fue la de Atakan K., que reconoció que toda la tripulación sabía que estaban participando "en algo ilegal". "Nos pagaban unos 2.500 dólares al mes a cada uno, 60.000 en total si cumplíamos la entrega", aseguró. Y negó que hubiesen tirado la droga al mar antes de la llegada de las autoridades: "Sabíamos que era una sustancia valiosa, era muy difícil hacer eso, y el barco luego se hundió". Hussein C., contratado como oficial, también reconoció que sabía que llevaban droga en el "Nehir" y que el resto de la tripulación también lo sabía porque les vio cargar los fardos.

Tres acusados se desmarcaron de los hechos. Nukri G. dijo recordar las dos cargas pero que no sabía que contenían cocaína. Yasar A. señaló que él había sido contratado como maquinista y que nada supo del delito porque su trabajo "era muy técnico". Lo mismo que Cesur C., que dijo que era el cocinero del barco y que no participó en las cargas. Hoy declararán los otros tres encausados. Mientras, la Fiscalía pide 11 años de cárcel para cada uno y una multa de 300 millones de euros. Solo los 1.800 kilos de droga incautada valdrían en el mercado casi 76 millones. Apunta a que el barco se hundió porque alguno de los tripulantes abrió varias vías de agua en el castillo de popa, aunque ninguno reconoció ayer este extremo. Tampoco dónde está la droga que falta.