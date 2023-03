Brindis por Rosa María García, una "pionera" de la defensa de la zona rural

"Siento una emoción terrible. ¡Nunca creí que la gente me quería tanto!". Una pletórica Rosa María García Hevia, distinguida por las vocalías rurales de la Mujer, se paseaba esta tarde por el restaurante Las Peñas vestida de punta en blanco, sonriente y dándole dos besos a todo el mundo. La acompañaba, orgullosa, su hija Begoña González, que defendió un premio "totalmente merecido" para una representante vecinal "a la que nunca se le puso nada por delante". Junto a ella, celebraron a la homenajeada más de 120 mujeres de las asociaciones rurales. Todas con una misma idea: que la generación de la premiada fue "pionera" y "allanó el terreno" para dinamizar unas asociaciones vecinales en las que por entonces sonaban demasiado las voces masculinas. "Rosa es una institución para el colectivo vecinal", defendió Miguel Llanos, líder de la federación "Les Caseríes".

La homenajeada dejó los estudios a los 12 años para ayudar en casa y se pasó toda la vida trabajando, primero como modista y después como ganadera. A sus 80 años, estuvo cerca de tres décadas vinculada a la asociación vecinal "La Atalaya" de San Martín de Huerces y casi siete años en la vocalía de la zona rural. Dio el testigo hace un año a su compañera Isabel Álvarez, aunque para García el relevo oficial se hizo este viernes. "Hasta ahora yo seguía teniendo mucha fuerza por aquí", bromeó.

García es una firme defensora de las mujeres, pero también siente que, últimamente, su postura empieza a no coincidir tanto con la del feminismo más joven. Cuenta que ella trabajó toda su vida, sí, pero que también lo hizo su marido, y que su idea de la libertad no pasa por "apartar" a los hombres. "Estuve en una manifestación feminista en la que se decía que los hombres tenían que irse para atrás. No lo entendí y me marché. ¿No tendríamos que dar las gracias a los hombres que se manifiestan con nosotras?", se preguntó.

Las asistentes tenían preparada para la vecina varios regalos sorpresa. García las llamaba sus "niñas" y a muchas las conoce desde hace décadas. La fiesta, además, contó con representantes institucionales de los partidos, entre ellas las foristas Carmen Moriyón y Montserrat López, la edil socialista Natalia González y Goretti Avello, directora de Igualdad, así como la concejala de Ciudadanos Mara Simal. Acudieron también Ana Rivero, presidente de las vocalías, y Lorena Cotarelo en representación de Caja Rural de Gijón.

Tras este broche de oro a su trayectoria, García ya adelanta que no se va a aburrir. Sigue paseando todas las mañanas –muchas veces con su marido, aunque también sola–, y por la tarde se engancha a varios de sus juegos en el ordenador, que sabe manejar perfectamente. Con el teléfono siempre activo, ahora tendrá también más tiempo para sus largas charlas con sus amigas que, cuenta, son muchas.