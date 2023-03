El Grupo Covadonga, tras la sentencia que avala renaturalizar el Piles: "No por ello no nos asiste razón"

Triunfo "del interés general sobre el particular", fracaso de quienes se dedican a "sustituir propuestas para la mejora en la ciudad por el ruido", poniendo en riesgo "tres millones de fondos europeos" y motivo de reflexión para "todos aquellos que usaron la descalificación, la brocha gorda, a veces el insulto, la solicitud de dimisiones un día y otro también", por interés particular o para ganar "un puñado de votos". Con estas palabras recibió ayer el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín (IU), la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, revoca un fallo del Juzgado de lo Contencioso de Gijón que había puesto cuesta arriba los planes municipales para renaturalizar el río Piles.

El Grupo Covadonga, que había interpuesto los dos contenciosos, indicó ayer, por su parte, que sus servicios jurídicos están analizando esta y la anterior sentencia del TSJA para valorar si la recurren en casación. El Grupo también difundió un comunicado a sus socios en el que además de informar sobre la sentencia del TSJA, que no valora el fondo del asunto, indica que "no por ello al Grupo no le asiste razón, puesto que el Juzgado de Primera Instancia que sí entró a conocer sobre el fondo, entendió que los pliegos que regían la contratación, así como la ulterior adjudicación, se han orientado a una renaturalización del Piles con eliminación del anillo navegable y reordenando la práctica del piragüismo a otro lugar" ignorando los acuerdos adoptados por el pleno municipal en 2020 y 2021 que planteaban que el cierre del anillo no fuera definitivo, sino temporal "sin que el concejal de Medio Ambiente haya ofrecido, hasta el momento, una motivación específica del cambio de criterio en orden a la eliminación del anillo".

Martín, por su parte, eludió hacer alusiones directas a ninguna entidad tras la sentencia. Señaló que lo que triunfa, en opinión del concejal, es que "tengamos un proyecto de renaturalización que es envidia en nuestro país" y que no sólo contribuirá a su mejora ambiental, sino también a la de la playa de San Lorenzo, en la que desemboca. "Esta actuación sobre todo dará seguridades a la playa de Gijón, uno de nuestros símbolos desde el punto de vista del ocio, desde el punto de vista medioambiental, pero también un símbolo desde el punto de vista económico, al ser uno de nuestros principales atractivos turísticos. Y en esa perspectiva de ocio no sólo le va a dar seguridad a la playa de Gijón, sino que vamos a recuperar 28.000 metros cuadrados de bosque" en la ribera del río.

Seguridades a la playa

El edil anunció que el Ayuntamiento licitará el proyecto de renaturalización antes de que acabe el mandato. Actualmente ese proyecto se está adecuando a las indicaciones que dio la Fundación Biodiversidad (que concedió 2,88 millones de fondos europeos para la ejecución de un proyecto presupuestado en 3,2 millone) consistentes en eliminar dos actuaciones previstas inicialmente: el puente de La Coría y una senda.

El edil apuntó que la sentencia lo que hacen es "despejar y facilitar el proceso de renaturalización del río Piles" al poder utilizar para el proyecto documentos realizados por encargo del Ayuntamiento. Respecto a si considera posible que el nuevo gobierno local que salga de las urnas el próximo 28 de mayo pueda dar marcha atrás Martín respondió que "depende de que un nuevo gobierno quiera perder tres millones de euros de fondos europeos".

Aunque no parece probable que los aspirantes a gobernar tras las elecciones de mayo vayan a renunciar a esos fondos tirando a la papelera el proyecto, tanto la oposición municipal como el PSOE están por la labor de buscar fórmulas para compatibilizar la renaturalización del Piles con la práctica del piragüismo. Así, el candidato del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", señala que "sin duda acometeremos las obras previstas y aseguraremos, de acuerdo con la federación, la compatibilidad de los usos deportivos".

Desde la oposición municipal hacen distintas lecturas. Desde Foro Asturias también expresaron el "firme compromiso de compatibilizar el proyecto de renaturalización del río con la práctica deportiva en unas condiciones aceptables y acordes a las necesidades de la sección" de piragüismo del Grupo, como el partido liderado por Carmen Moriyón transmitió a la directiva grupista.

El edil de Ciudadanos y candidato a la Alcaldía, José Carlos Fernández Sarasola, destacó el "beneficio para la playa" de sanear el río, pero "todo ello debe de ser compatible con la práctica del piragüismo, como se pidió desde que se conoció este proyecto", instando a Martín a que cumpla la palabra que dio en su día al respecto. Laura Tuero, portavoz municipal de Podemos-Equo, considera positivo cualquier paso hacia la renaturalización, pero "tras lograr un río sin contaminación, deberían buscarse soluciones para que se pueda practicar el piragüismo en un espacio donde sea posible conjugar el cuidado del medio ambiente y el deporte". Ángela Pumariega, edil del PP y candidata a la Alcaldía, indicó "hay que hacer todo lo posible por compatibilizar la práctica del piragüismo en el Piles con el máximo respeto al medio ambiente. Y hay soluciones técnicas". Y Eladio de la Concha, portavoz de Vox, incide en que "al margen de la sentencia, el proyecto no es bueno ni para el Piles ni para los deportistas, debe buscarse por parte del Ayuntamiento conciliar todos los intereses".