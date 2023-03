Moriyón, sobre Floro: «Un candidato debe dar explicaciones y hablar con luz y taquígrafos»

Ampliar el territorio que compete a la Policía Local para adentrarla «todo lo posible» en las parroquias y crear patrullas rurales a su cargo que vigilen el resto de localidades. Esta es, a juicio de la plataforma ciudadana de Castiello, la única solución posible ante una oleada de robos que «ha dejado de ser una cosa puntual» y ha pasado a convertirse en un problema «rutinario», con asaltos o intentos «casi cada semana».

Decenas de vecinos de la parroquia se reunieron ayer con Carmen Moriyón, candidata a la Alcaldía por Foro, para trasladarse esa petición en el marco de una ronda de contactos que los reunirá hoy con Ángela Pumariega (PP). Moriyón, que aseguró tomar nota de estas peticiones, lamentó «la maraña de trámites legales» que están retrasando la instalación de cámaras de vigilancia en la zona rural. Y aprovechó para aclarar un comunicado del partido en redes sociales en el que acusaba a Luis Manuel Flórez, Floro, candidato socialista a la Alcaldía, de llevar 150 días «sin responder a preguntas de los medios» de comunicación. «Hablo por mí, pero los candidatos debemos dar las explicaciones necesarias, con luz y taquígrafos, y responder a las cuestiones que se nos preguntan. Creo que es obligatorio para cualquier candidato, pero allá cada cual».

Los vecinos de Castiello trasladaron a la forista –acompañada por los ediles Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Montserrat López Moro– una larga batería de quejas, como la «dejadez» en el desbroce de caminos y los aún persistentes daños de jabalíes cerca de viviendas. También hablaron de que, para tratar de aplacar los robos, han organizado batidas ciudadanas. Una medida que no convence a Moriyón. «Respeto las decisiones personales, pero los que saben de esto, las fuerzas policiales, dicen que no es aconsejable por seguridad. Pedimos que tengan paciencia y que entre todos intentemos acortar tiempos para instalar las cámaras», señaló.

Por otra parte, el edil Jesús Martínez Salvador defendió ayer la necesidad de «agilizar» la burocracia para organizar fiestas de prao. Unos festejos amenazados ahora, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, por nuevos retrasos en la tramitación de autorizaciones y por el repunte de precios. El concejal explicó que en 2018, con su partido en el gobierno, se aprobó «una instrucción en la que se definían los certificados y papeles» que cada comisión organizadora debía presentar. «Ahora nos consta que esa instrucción no se está siguiendo al pie de la letra. En esto años hay comisiones que reciben el permiso el mismo día de la fiesta o el día después», reprochó. Aseguró que su partido se comprometerá a modificar esa instrucción «para hacerla aún más simple», y sugiere una nueva solución: permitir que las fiestas «más sencillas» puedan celebrarse con una simple declaración responsable. «El gobierno local no trabaja en esa línea; aunque en su proyecto de presupuestos sí había una intención de aumentar las subvenciones, en las modificaciones presupuestarias no está incluido. No está entre sus prioridades», criticó.

Moriyón comentó también las declaraciones de Sara Álvarez Rouco, nueva candidata a la Alcaldía por Vox, respecto a su disposición a negociar con otros partidos, pero con la advertencia de que no pactará un acuerdo de gobierno «a cambio de nada». La forista señaló estar «trabajando por un proyecto que reúna la mayoría suficiente para poder gobernar con holgura» y, ante la pregunta de si veía algún punto de confluencia con Vox, reconoció: «Yo ahora mismo no veo ninguno».