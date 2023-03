Los negocios de la calle Los Andes, en contra del carril bici: "Es hasta peligroso"

El nuevo carril bici de La Calzada derrapa por los negocios de la calle de Los Andes. Varios propietarios denuncian que impide a los clientes estacionar "cerca" para hacer los recados al eliminar plazas de aparcamiento e imposibilita "parar un segundo en doble fila" en momentos de urgencia por la reducción del ancho de la calzada. Algunos incluso van más allá y aseguran que el carril resulta "peligroso" para el peatón cuando quiera cruzar la calle al ser de doble sentido.

"No se ha tenido en cuenta a los locales. La dispensación de medicinas es un servicio sanitario público. Viene gente de Jove, Moteana, Serín... Algunos usuarios tienen problemas de movilidad, sobre todo, los que necesitan productos ortopédicos, y ahora no tienen forma de parar en caso de urgencia porque interrumpe el tráfico", denuncia Sergio Domínguez, quien lamenta que en Gijón se haya rechazado habilitar espacios de aparcamiento específicos para la farmacia, como sí se ha llevado a cabo en municipios como Villaviciosa.

El nuevo carril bici, dentro del plan de bajas emisiones de La Calzada para unir la avenida Príncipe de Asturias y el edificio de Cristasa, ya suscitó críticas por atravesar el patio del IES Mata Jove. También pasa por delante de la entrada al taller Williancar. "La grúa no tiene donde dejar los coches. Y ahora para sacarlos del taller tengo que dar una vuelta enorme para aparcarlos y volver caminando porque quedarían atravesados en el paso de bicicletas. Antes había espacio y no suponía ningún problema", lamenta Willian Machado. Javier Sánchez, de la Ferretería Garsan, se ha quedado sin hueco para "cargar y descargar la mercancía". "Los clientes están desesperados de dar vueltas para estacionar", remata. Precisamente, el próximo lunes se procederá al cambio de sentido de la calle Maestro Amado Morán, por la que se circulará en sentido Oeste, mientras que será hacia el Este en los Andes. El lunes no se podrá estacionar en Amado Morán entre las 08.00 y las 14.00 horas.