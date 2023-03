La tripulación del "Nehir" pretendía descargar la cocaína a través de una planeadora en Galicia

Fue el aviso de la Policía Nacional de Colombia lo que permitió a las autoridades seguir la pista del buque "Nehir" y los 3.400 kilogramos de cocaína que pretendía hacer llegar a España a través de Galicia. La embarcación que fue abordada por la Armada Española el 22 de febrero de 2021 esperaba en aguas nacionales, a 150 millas náuticas del noroeste de la región, para descargar esta importante cantidad de droga. Incluso una planeadora partió de una nave sospechosa de Muros para, presuntamente, ir a su encuentro para un trasvase. El agente instructor de la Policía Nacional encargado de la investigación sobre el buque desgranó ayer en la Audiencia Nacional el marco policial llevado a cabo para interceptar la cocaína, de la que siguen sin aparecer 1.600 kilogramos tras su remolque en El Musel.

La información que manejaban tanto la UDYCO como el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo confirmó varios aspectos sospechosos. "Había cambiado varias veces de bandera y titularidad desde 2020. Y el 15 de enero antes de entrar en Mauritania apagó AIS, que es obligatorio para conocer la posición de los buques. También uno de los tripulantes había viajado antes de comenzar la expedición a Sierra Leona". Los agentes también detectaron en la costa gallega movimientos "propios" en recepciones de droga entre un grupo de transportistas investigados.

El agente negó que se recibiese ningún mensaje encriptado desde el buque para avisar de su actividad ilícita y puntualizó que tan solo uno de los nueve tripulantes, Yasar. A., contaba con antecedentes penales en Alemania al ser interceptado con 17 kilos de heroína. Una vez en tierra, fue la Guardia Civil la encargada de custodiar los 1.800 kilos de cocaína incautados. Una muestra de 56 de las 1.834 tabletas interceptadas fueron las analizadas en el laboratorio de análisis de drogas Vigo.

También este jueves dieron su versión los tres tripulantes georgianos pendientes de declarar. La Fiscalía pide para cada uno de ellos once años de cárcel y una multa de 300 millones de euros por un delito contra la salud pública. Defendieron su inocencia en línea con otros tres compañeros de misma nacionalidad. Lasha T. y Daniel T., ambos primos, aseguraron que desconocían que el objetivo del buque era transportar droga. De hecho, el segundo dijo creer que su finalidad era el de la "actividad petrolera". Por ello, acusaron tanto al capitán como a su segundo de abordo, Akca C. y Hussein C., de ser los únicos que orquestaron la operación. Éstos, por su parte, reiteraron en la primera sesión que toda la tripulación sabía que trasladaban la mercancía a cambio de 60.000 euros para cada uno. Un acuerdo negado por los tres georgianos este jueves en su declaración: "Solo nos han pagado el primer mes de los seis de contrato".

Lasha T. aseguró que, cuando se percataron de que los sacos podían contener droga, preguntaron al capitán al respecto: "Vi hombres armados desde la ventana cuando creo que se produzco una carga. Nos negamos a participar y cuando preguntamos, el capitán me dijo que no era de mi competencia". "No teníamos acceso ni a la bodega de proa ni al tanque de agua", añadió el último tripulante en declarar, Suliko B, sobre los lugares donde supuestamente se guardaban los sacos de cocaína. Los tres tripulantes aseguraron no tener conocimiento de dónde ni cómo se cargó la droga. También señalaron que estaban "incomunicados" al haberles arrebatado el capitán sus móviles y no poder acceder al puesto de mando. Sobre el hundimiento parcial del narcobuque durante el arresto, Daniel T. explicó que el barco tenía muchos problemas. "Tuvimos que repararlo varias veces en plena mar y teníamos miedo de que se hundiese". "Cuando todo se complicó, nos amenazaron a los georgianos con que matarían a nuestros familiares", apuntó su compañero, Suliko B.