La viuda de Sepúlveda quiere que los papeles del escritor queden en Gijón

Carmen Yáñez, la viuda de Luis Sepúlveda, quiere que el trabajo personal del autor, en referencia a sus papeles, cuadernos y manuscritos, permanezcan en un futuro en Gijón. Coincide así con la idea que planteó el Ayuntamiento hace un par de años, rechazada entonces por la viuda, que prefirió quedarse con el legado tras el fallecimiento por covid del escritor chileno que vivió muchos años afincado en Gijón. Recientemente se cerró la donación de la biblioteca personal de Sepúlveda y de algunos objetos personales a la localidad portuguesa de Póvoa de Varzim. Se trata de 3.700 libros que habían sido ofrecidos al Ayuntamiento de Gijón, que rechazó la donación argumentando que la mayoría de esos fondos ya se encontraban en la red de bibliotecas municipal.

Casa de las Letras

Luis Sepúlveda falleció el 16 de abril de 2020 víctima de covid. Había sido el primer caso diagnosticado en la región. Tras su muerte su familia elevó una propuesta al Ayuntamiento que consistía en la creación de una especie de Casa de las Letras, que albergaría la biblioteca personal del escritor chileno –la que ahora se ha donado a Portugal–, y que sirviese también como residencia para escritoras, además de contar con un salón de actos y con capacidad para desarrollar diferentes actividades literarias. La gestión iría de la mano de una asociación vinculada a Sepulveda, que aún no estaba formada. La propuesta fue rechazada por el Ayuntamiento por considerarla inasumible a nivel presupuestario y por dudas sobre el encaje legal, al destinar fondos públicos a sostener un gestión que acabaría siendo privada.

Tras ese primer encuentro, la familia Sepúlveda planteó al Ayuntamiento de Gijón la donación de la biblioteca personal del autor, con 3.700 libros, así como algunos objetos personales, como sus máquinas de escribir o su mesa de trabajo. El Ayuntamiento declinó el ofrecimiento, al no ajustarse a la filosofía de la bibliotecas de la ciudad, y también ante el temor de la viuda de que esos libros se dispersasen por los doce edificios de la red pública de lectura, ya que la inmesa mayoría de esos fondos ya se encontraban disponibles en las bibliotecas. Fue entonces cuando desde el Ayuntamiento de Gijón plantearon la opción de recoger la parte más personal del trabajo literario del autor, como sus papeles y cuadernos, para preservar esa parte de la obra de Sepulveda. Pero la familia prefirió quedarse con ellos, aunque no han cerrado del todo la posibilidad de esa opción.

Lo que sí acordaron ambas parte fue que la biblioteca de El Coto llevase el nombre del escritor, lo que se oficializó en mayo del pasado año, así como reunir en este espacio toda su obra, que ha sido traducida a varios idiomas.

Ahora Carmen Yáñez ha llegado a un acuerdo con Póvoa de Varzim para que esos más de 3.700 volúmenes reciban acomodo en la biblioteca de la citada ciudad lusa, situada al norte de Oporto. La familia del escritor chileno recibirá en compensación la cantidad de 18.000 euros. "Estaba dispuesta a entregarla todo por donación, sin nada. He recibido algo simbólico", reconoció Yáñez, que evita entrar en polémicas con el Ayuntamiento de Gijón. "Estamos muy agradecidos por todos los reconocimientos que se le han hecho a Luis. Se le ha puesto su nombre a una biblioteca y se le hizo un homenaje. Me habría gustado que los libros se quedaran en Gijón, pero no fue posible", añadió la viuda, antes de apuntar que en un futuro "me gustaría que todo su trabajo personal, que ahora tengo conmigo, se quede en la ciudad de Gijón. Espero que sea así".

Desde Podemos, su candidata a la alcaldía Olaya Suárez criticó que no se hayan hecho desde la Corporación más esfuerzos por retener estos fondos de Luis Sepúlveda: "Afeamos a la dirección de la Fundación Municipal de Cultura que no haya mostrado interés en el legado de Sepúlveda puesto que, según han revelado los familiares, durante un año desde el Ayuntamiento no se dio ningún paso para hacerse con la biblioteca personal y otros enseres, a pesar de que en ningún momento los herederos pidieron cantidad alguna de dinero".

Luis Sepulveda fue nombrado hijo adoptivo de Gijón en 2020, justo después de su muerte, a los 70 años.