Abogados Cristianos llevará a los tribunales el reglamento de laicidad de Gijón

La Fundación Española de Abogados Cristianos anunció ayer que recurrirá ante los tribunales el reglamento de laicidad de Gijón que impulsan el gobierno local de PSOE e IU y que saldrá adelante con los votos de Podemos-Equo y el rechazo de los grupos municipales del centro-derecha. "Si hay algún acto administrativo sobre el asunto, acudiremos a la justicia mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo", señaló ayer una portavoz de la organización presidida por la abogada Polonia Castellanos.

Abogados Cristianos defendió ayer que tienen "un antecedente muy similar en Valladolid y la justicia nos dio la razón", en referencia a la sentencia que dictó el 3 de abril de 2019 el Juzgado de lo contencioso número 1 de Valladolid, que anuló parte del acuerdo del Pleno municipal de esa ciudad que en septiembre de 2018 había aprobado una moción para el "impulso de la libertad de conciencia y el carácter laico del Ayuntamiento de Valladolid".

Aquella sentencia tumbó la parte de la moción municipal que promovía la retirada de simbología religiosa de espacios de titularidad pública, salvo aquella que significara un bien patrimonial e histórico especialmente contrastado; y también dejó sin efecto la parte de la moción que planteaba no promover por el Ayuntamiento ritos ni celebraciones de ningún tipo a excepción de los que constituyeran un patrimonio cultural o artístico de interés reconocido.

Esa sentencia, dictada por la magistrada Lourdes Prado Cabrero señala respecto a la simbología religiosa que " la invocada laicidad del Ayuntamiento de Valladolid no justifica que pueda excluir la simbología religiosa o cualquier otra manifestación de carácter religioso de los espacios públicos de ella dependientes por el mero hecho de serlo, ya que ello vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa del artículo 16 de la Constitución y de libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución; salvo, claro está, que vulneren principios democráticos de convivencia o los derechos y libertades fundamentales", mientras que el Ayuntamiento vallisoletano no justificó que basara la moción en la vulneración de derechos o principios democráticos concretos, sino "únicamente en su ‘compromiso firme con la laicidad del Estado’ y su independencia de cualquier confesión o ideología particular", lo que según esa sentencia vulnera los artículos 16 y 20 de la Constitución.

Recogida de firmas

El razonamiento es similar para anular lo relativo a los ritos y celebraciones religiosas, apuntando que no se justificaba su no promoción en base a una vulneración de derechos, sino únicamente por un compromiso con la laicidad. Además, la jueza se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que concluye que "cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos".

Abogados Católicos también ha iniciado una recogida de firmas a través de Internet contra el reglamento de laicidad de Gijón, para enviarlas a la Alcaldesa. Ayer habían rellenado el cuestionario más de 25.000 personas.