Los institutos antiguos celebran el plan antiderrumbes: "Da mucha tranquilidad"

Aunque sin grandes sustos, desde hacía años los directores de los centros educativos más antiguos de la ciudad miraban inquietos la persistencia de algunas goteras, las filtraciones que aparecían con cada invierno y la evolución de varias grietas. Así que la noticia de que el Ayuntamiento y el Principado realizarán una batería de inspecciones que ahora, además de 19 colegios, se amplía también a seis institutos, ha venido a dar "más tranquilidad" a sus responsables, que auguran que los inspectores darán con más de un problema a solventar. "Nosotros vemos los deterioros más visibles, pero estos centros llevaban mucho tiempo sin revisarse a fondo", señala Raquel Álvarez, directora del IES Rosario Acuña. Junto su centro, serán revisados los institutos Calderón de la Barca, Doña Jimena, Fernández Vallín, Jovellanos y Mata Jove.

Álvarez intuye que en su centro se dará con alguna deficiencia que precisará de obra. "Ya se hizo alguna obra curiosa, como una reforma en el sótano por filtraciones, pero el edificio seguramente no esté todo lo bien que podría estar. Estamos encantados de que vayan a revisarlo bien", asegura. Su instituto, explica, data de 1979 ya ha dado parte de varios problemas de humedades y grietas en las paredes.

En el Fernández Vallín, a raíz del hundimiento de la planta baja del Rey Pelayo, se dio parte a la Consejería de Educación de que el centro estaba sufriendo varias filtraciones "que empezaban a preocupar", explica su director Xandru Fernández. "Ahí ya nos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto y que se haría un estudio en profundidad. Este tipo de medidas son muy positivas". Este edificio data de la década de los 60.

Juan Carlos Ayllón, director del Jovellanos, explica: "Siendo el edificio de enseñanza Secundaria más antiguo de Gijón, yo al menos no tengo constancia de ninguna revisión ni reforma estructural en estos más de 60 años de existencia. Da mucha tranquilidad saber que eso se va a revertir". En su caso, el centro ya tiene aprobado una reforma de la red eléctrica, hasta ahora "parcheada durante años", muchas veces, en obras costeadas por el centro. "Sabíamos que no podíamos asumir más y la Consejería reaccionó. Y nos consta que para sacar ese proyecto de obra ya se hizo un estudio exhaustivo de lo que se quiere hacer", señala. En el Jovellanos comenzaron a preocuparse a inicios de 2022, cuando el trágico derrumbe del San Vicente, que se cobró dos vidas, les hizo mirar con otros ojos unas filtraciones en el techo. "Ahí dimos parte y se evaluó todo el tejado y la fachada, y se arregló lo que había que arreglar. En esa revisión no detectaron ningún riesgo en el inmueble, así que desde entonces ya estamos más tranquilos", agradece.

"En 60 años no se ha hecho"

Para esta nueva batería de revisiones no hay fecha y, de hecho, los centros consultados no habían recibido aún una notificación formal de su integración en este plan de revisiones. "Fue una sorpresa, pero muy agradable", señala César González, director del Mata Jove, que agradece "que se puedan evitar sustos" en un inmueble de unos 40 años de antigüedad. "Hay problemas que sabemos que precisan de una revisión y no nos consta que hasta ahora se hayan hecho inspecciones habituales de ningún tipo. El otro día notificamos problemas con una bomba de agua del sistema contra incendios, y en el edificio central no tenemos ascensor", razona.

Además, el Principado estudiará también el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) y el Centro del Profesorado y Recursos (CPR), así como los colegios Begoña y Montevil. El Ayuntamiento, por su parte, inspeccionará el Honesto Batalón, García Lorca, Los Campos, La Escuelona, Príncipe de Asturias, Cervantes, Alfonso Camín, Pumarín, Los Pericones, Xove, Lloréu, Martínez Torner, Asturias, Pinzales y Cabueñes, la escuela infantil Miguel Hernández y el centro de educación especial de Castiello.