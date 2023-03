La renaturalización del Piles se abre a una ampliación para actuar en el paseo hundido

La concejalía de Medio Ambiente, que lidera Aurelio Martín, ha iniciado contactos con la Fundación Biodiversidad para tramitar un ajuste en el proyecto en marcha de renaturalización del río Piles que permita ampliar su ámbito de actuación para alcanzar la margen izquierda, donde a principios de este año surgieron unas grietas en el muro de la senda que llevaron a su cierre. Grietas que no eran las primeras, lo que elevó el nivel de inquietud del Ayuntamiento sobre la situación de esa estructura en todo su recorrido al borde del río. Ahora mismo, el proyecto de renaturalización sólo actúa en la margen derecha del Piles.

A los contactos con la Fundación Biodiversidad ha unido el equipo de la concejalía de Medio Ambiente contactos informativos con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es quien asume en el marco de su convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gijón la obra de reparación de ese espacio. Pero la idea municipal es ir más allá de una obra puntual y por eso se ha pensado incorporar ese ámbito a la actuación que marca el futuro del río: el proyecto de renaturalización en marcha con un coste de 3,2 millones de los que 2,8 son fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sumados los impuestos al coste de ejecución material del proyecto el contrato rondaría los 4,7 millones.

Garantizar la seguridad de los usuarios de la senda y de las instalaciones y equipamientos de la zona –tanto públicos como privados y de masiva afluencia en muchos casos– es el argumento principal que utiliza el Ayuntamiento para justificar la ampliación del proyecto. La Fundación Biodiversidad, que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es la entidad que aportó esos fondos europeos a través de una convocatoria para la restauración de ecosistemas fluviales donde la iniciativa gijonesa recibió la tercera mejor puntuación entre 230 proyectos presentados. Y el único impulsado desde Asturias que salió adelante.

Eso sí, cualquier reforma no puede suponer ni cambios en los plazos de ejecución ni ampliación de la dotación económica. Algo que tienen claro en el Ayuntamiento donde, mientras esperan el visto bueno de la Fundación Biodiversidad, ya se trabaja en un ajuste del proyecto para aplicarle esa nueva pieza sin sobrepasar el coste final. En breve desde Obras Públicas se ejecutará un estudio no sólo del tramo donde se produjo el colapso del Muro, frente al Grupo Covadonga, sino en toda esa senda entre la calle Jesús Revuelta Diego y la avenida de Albert Einstein para clarificar el grado de deterioro de la estructura. Las conclusiones de ese estudio deben ayudar a definir la propuesta de actuación, que no está concretada.

La licitación, antes de mayo

Tal y como se marca en la resolución de la Fundación Biodiversidad el proyecto gijonés tiene un presupuesto de 3.279.106 euros, de los que el 88% corren a cargo del ministerio con fondos europeos y el 12% restantes es cofinanciación municipal. La Fundación dio su visto bueno a ocho actuaciones generales en cuatro puntos de los ríos a tres medidas transversales, pero no asumió ni la ampliación del puente de La Coría ni la senda peatonal de Las Mestas.

Entre las actuaciones subvencionadas están la eliminación de las soleras de los azudes, la eliminación del canal de derivación de aguas del Peñafrancia al Piles, la eliminación de revestimientos laterales del cauce, la mejora del hábitat físico mediante aportes de grueso calibre al lecho del cauce y la ampliación del bosque de ribera. Serán 18 meses de trabajos en 4,1 kilómetros del río Piles y 2,4 del Peñafrancia. La intención del equipo de Aurelio Martín es poder sacar a licitación el proyecto con esta última ampliación antes de las elecciones de mayo. Es un compromiso político ya que el margen de maniobra en los plazos que se marcan en la resolución de la Fundación Biodiversidad es mayor.

Pendiente de que el Grupo Covadonga decida o no recurrir ante el Supremo está el proceso de judicialización de ese proyecto que había iniciado la entidad deportiva dentro de su campaña de defensa del anillo navegable, que desaparece como tal con este proyecto aunque desde el gobierno municipal actual se defiende que la renaturalización permite la práctica del piragüismo aunque en otras condiciones.

El Ayuntamiento ha ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias los dos recursos que planteó contra las dos sentencias favorables al Grupo en primera instancia y que tumbaban contratos vinculados a esta renaturalización. La bronca sobre la desaparición del anillo navegable ha centrado parte del debate social y político sobre este proyecto que el gobierno de España tiene incorporado al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental para el período 2022-2027 y al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.