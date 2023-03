"Los datos desmienten las críticas de los sindicatos; Emulsa está en primera línea"

Con la salida de Olmo Ron en febrero del gobierno local, la edil de Cooperación al Desarrollo, la socialista Carmen Saras Blanco, asumió la presidencia de Emulsa, una empresa municipal en situación delicada.

–El capataz acusado de acoso sexual recibirá un finiquito de 21.000 euros y, al tiempo, retiraba la demanda por despido improcedente. ¿Reitera que no se trata de un acuerdo?

–Abordé esta cuestión en el último Consejo de Administración. En procesos que están judicializados lo más prudente es el silencio. Lo sucedido ha dañado mucho a la Emulsa, pero sigue siendo una empresa fuerte y solvente.

–¿Le consta que algunas de las presuntas víctimas hayan acudido a la vía judicial?

–Son delitos privados y, por tanto, las trabajadoras tienen que tomar una decisión propia. Emulsa va a estar ahí siempre, apoyándolas. Nos costa que la Fiscalía está investigando de oficio. Eso es un cambio sustancial.

–Las víctimas del capataz declararon esa semana en el juicio. ¿Qué sintió con sus testimonios?

–Furia, indignación y tristeza porque eso no es Emulsa. Toca esperar a que esté judicialmente resuelto y que se depuren las responsabilidades hasta el fondo, tanto por acción como por omisión. El camino que nos toca en la empresa es revisar todos los procesos y realizar los cambios estructurales necesarios.

–¿Qué ha cambiado en Emulsa con la llegada a la gerencia de Esteban Lázaro Álvarez?

–Llegó casi un mes antes que yo. Conoce el mundo del medio ambiente y las empresas gestoras de residuos En este tiempo estoy muy satisfecha con su trabajo.

–El comité de empresa no tiene esa visión. Hablan de "incapacidad" y amenazan con movilizaciones.

–Me enteré de esta postura por la prensa. Niego totalmente esa falta de comunicación de la que se nos acusa. A mediados de enero nos reunimos con todas las corrientes sindicales salvo CGT, que lo rechazó. El gerente no llevaba ni un mes en el cargo. Y mantuve un encuentro en febrero con CC OO donde no se me transmitieron esas inquietudes

–Le acusan también de reducir la plantilla y realizar subcontrataciones bajo manga.

–Niego la mayor. ¿Cómo van a ser bajo manga si las licitaciones están colgadas en la plataforma de contratación del Estado? En un caso puntual se licitó un contrato para contar con un experto para la plaga del picudo rojo en las palmeras. Y decir que se reduce la plantilla... Los datos lo desmienten. A cierre de febrero, tenemos una plantilla real de 651 personas, cuando se contemplaba una de 569 en el presupuesto de 2023. Además, se va a producir una incorporación por proceso de consolidación de 30 personas de las 146 resultantes.

–Otra fricción: el del cierre de los puntos limpios de Roces y Tremañes por falta de seguridad.

–Fue una decisión por un robo reciente en el de Roces en horario laboral y para velar por la seguridad de los trabajadores. El último contrato terminó el 31 de diciembre y el nuevo ya estaba licitado, pero solo para uno de los puntos limpios. Decidimos retirarlo y sacar uno nuevo para ambos. Mientras se efectúan, tenemos uno temporal desde el lunes.

–Estos días han colaborado de forma manual con Cogersa por el problema en la recogida de residuos soterrados.

–A pesar de que la gestión es responsabilidad de Cogersa, en Emulsa tenemos que mirar por el bien de Gijón. Recibimos un encargo, por el que habrá una facturación, para formar un equipo y apoyar en la recogida de basura en la superficie. Le toca a Cogersa tomar las decisiones oportunas, pero contarán con la ayuda de Emulsa si se diera el caso.

–Las cuentas de 2022 presentaron pérdidas por 2,4 millones de euros. ¿Pone la congelación de tasas en peligro la empresa?

–Me parece demasiado, somos una empresa de primera línea. Pero sí que impide cubrir el servicio. Apelo a la responsabilidad de los partidos políticos, porque considero que es perfectamente asumible y nos garantizaría avanzar en nuestras políticas no solo de una forma más sostenible para la empresa, sino también con el planeta.

–La nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular encarece el precio por tonelada de fracción resto. ¿Qué impacto supone para Emulsa?

–El importe del impuesto a la fracción resto y lo que supone la aplicación de la nueva ley de residuos supondrá un importe aproximado total de 3,5 millones de euros. Debemos reducir las cifras de fracción resto.

–Las pintadas vandálicas en las calles le costaron 390.000 euros en los últimos cuatro años a la empresa.

–Es un gasto importante de un problema que sucede en todas las ciudades. La formación es importante la presencia policial pueden disuadir.

–¿Y la quema de contenedores?

–El año pasado se quemaron 122 unidades, valorados en 111.288 euros.

–Emulsa ha sido reconocida por sus políticas de reciclaje de papel y de reutilización.

–Recogimos en Madrid tres Pajaritas Azules y, por otro lado, la ReusApp permitió reutilizar 2.322 objetos en 2022, con un peso de 13.443 kilos. Europa solicitará en breve llegar casi al 50% de la tasa de reciclaje y estamos en el 33. Hemos avanzado, pero queda un trecho.

–¿Cómo evoluciona el uso del contenedor marrón de residuos orgánicos?

–Se recogieron 3.813 toneladas el año pasado. Nos hemos estancado un poco y vemos necesario un impulso. Nos consta que el 40% de los residuos de la basura convencional es orgánica.

–Se acercan las elecciones. ¿Cómo ve a su partido?

–Confío plenamente en el proyecto del PSOE para Gijón. Estoy segura de que se van a revalidar los resultados para seguir con un proyecto progresista y de vanguardia.

–¿También cree que el PSOE ha salido más fuerte del proceso de primarias?

–La democracia interna fortalece a cualquier partido. Me gustaría que se aplicase en todos los partidos. Siempre suma, nunca resta.

–¿Debería haber repetido Ana González como candidata a la Alcaldía?

–Es una pregunta que debe responderla la propia Ana González. Tomó la decisión de no presentarse a las primarias tras la votación y lo respeto.

–¿Qué le parece Luis Manuel Flórez, "Floro", como candidato del PSOE? ¿Y el resto de la lista electoral?

–Estoy convencida de que será alcalde. Tiene una trayectoria avalada en los movimientos sociales. Han sabido formar un buen equipo.

–¿Le hubiese gustado estar en la lista?

–Entré en el proyecto de Ana González y con su relevo estaba claro que yo tampoco seguiría. Para mí, la lealtad en todos los ámbitos de la vida es muy importante. Se la tengo al PSOE, del que soy militante desde hace treinta años. Esta etapa era lógico que se acabase.