Aurelio Martín es el único edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, pero su nombre y su acción política han estado en boca de todos estos cuatro años como responsable de la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad en el gobierno local. Poco lo queda en el Ayuntamiento a quien anunció su despedida hace unos meses.

Con el concejal de Izquierda Unida, cuya entrevista se publicará de forma íntegra mañana lunes, LA NUEVA ESPAÑA inicia una ronda con los portavoces de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento para hacer balance de los últimos cuatro años para poner el broche a un mandato que está a punto de acabar.

–Empecemos por el final. ¿Los últimos fallos judiciales garantizan que salga adelante la renaturalización del Piles como el gran proyecto medioambiental del mandato?

–Va ser un antes y un después, un pasar de tener un río sucio y contaminado a uno para el disfrute de la ciudad y que cumple con el objetivo fundamental de la biodiversidad. Y además dará más seguridad a nuestra playa. Esa apuesta surgió cuando, a los dos meses de estar aquí, aparecieron peces muertos en la desembocadura del Piles. Eso desencadenó un montón de estudios, de análisis, de propuestas... y la decisión de que había que hacer algo. Dicho todo esto, nosotros pensábamos en una recuperación mucho más sencilla, empezando por evitar los vertidos, hasta que se nos abrió la esperanza con los fondos europeos. Estos fondos lo que hacen es acelerar procesos que teníamos en la cabeza para hacer una ciudad más sostenible, verde y comprometida con el medio ambiente.

–Aquí el recurso fue del Grupo como entidad privada en defensa de sus intereses, pero en la ordenanza de movilidad fueron PP y Foro, dos partidos que están en el Pleno.

–No olvidemos a StopMuro, que es un grupo con una composición muy similar a la «marcha verde» contra el Plan General de Ordenación. En StopMuro no hay gente de los barrios del Sur de Gijón ni de la zona oeste, precisamente. Tiene otra composición. Y los grupos políticos, sobre todo los que no tienen propuesta de ciudad lo que hacen es vivir del ruido porque el ruido desgasta. Manipulan e instrumentalizan esas quejas para hacer de ello un campo de batalla y tapar la acción del gobierno. No es una estrategia solo de Gijón y tiene su base en el negacionismo y el trumpismo. Lo que me extraña es que haya personas en Foro, y a veces en el PP, que blanqueen esas políticas de la extrema derecha.

–En materia de movilidad, ¿ha ido este gobierno más allá de lo que le pedía la sociedad gijonesa o quitar aparcamiento hubiera sido un problema anees, ahora y siempre?

–Este es el mandato en el que, probablemente, menos aparcamientos se hayan quitado. Parece que este gobierno quitó aparcamientos y el resto, no. Y ninguno creó aparcamientos. Nosotros, sí. Hemos creados aparcamientos y vamos a crear más. Otro dato. La ORA hace una década tenía el doble de plazas, unas 8.000 cuando ahora son 4.600. Son plazas que se suprimieron para hacer peatonalizaciones. Y luego, es verdad, Gijón es una ciudad crítica y hay partidos que han instrumentalizado esas percepciones críticas para arañar un puñado de votos. Son las mismas críticas que hubo con la peatonalización de la calle Corrida o cuando se dejó Schulz solo para el transporte público. ¿Por qué no plantea nadie en su programa electoral que Schulz vuelve a tener un tráfico normal? ¿Qué peatonalizaciones revirtió Foro? Instrumentalizan las quejas de esas actuaciones, pero luego no las revierten.

La entrevista completa con Aurelio Martín se publicará mañana lunes