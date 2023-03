"Queremos cambiar el Gijón gris por creación de empleo y la bajada de impuestos"

Afiliado al PP desde 2007, Jorge Pañeda Fernández (Gijón, 1968), técnico en Gestión Medioambiental y entrenador y exjugador de balonmano en categorías nacionales, ha dado el salto a la primera línea para convertirse en el número dos de la candidatura de Ángela Pumariega.

–¿Por qué el paso al frente?

–Es el partido el que cuenta conmigo. Lo veo como el reconocimiento a tantos años de labor en el partido, porque siempre he estado trabajando duro detrás de los concejales. Y también es un sueño cumplido. Buscando una analogía deportiva, siempre he jugado en tercera regional y ahora me llaman para un equipo de primera y encima de titular. No puedo estar más orgulloso.

–¿Le ilusiona la candidatura de Ángela Pumariega?

–Además de ser buena persona es alguien con disciplina, sabe lo que es el sacrificio y se implica cien por cien en todo. La conozco de antes de la política, desde que ganó el oro en los Juegos Olímpico de Londres, y me gusta trabajar a su lado, porque compartimos valores. Será la mejor alcaldesa que tenga Gijón en muchísimos años.

–Presentaron esta semana los primeros catorce nombres de la lista. ¿Qué buscaban?

–Perfiles profesionales fuertes. Nuestra intención es gobernar y entonces necesitamos para cada área del Ayuntamiento a las personas que tengan esa preparación para estar con los cinco sentidos en el gobierno. Es una lista que aúna todas las sensibilidades, poniendo el foco en gobernar para cambiar la vida de los gijoneses para mejor.

–Pero sin afines al presidente local del PP, Pablo González.

–Hay de todo. Yo soy amigo de Pablo y estamos todos en la misma línea.

–¿Hubiera preferido a Pablo González como candidato?

–Cualquier candidato que cambie el gobierno actual es bueno. Si pongo al loro que tengo en mi casa lo hará mejor que la alcaldesa de ahora. Pero cualquier candidato que aplique las políticas del PP sería válido.

–Esta vez no ha habido jaleo en el PP para hacer la lista.

–Porque vemos la posibilidad real de gobernar. Estamos muy concienciados en el trabajo que se está haciendo. Tenemos que empujar juntos. Para trabajar por los gijoneses no podemos estar en luchas internas. Ahora mismo, estamos todos en la misma dirección.

–¿Mejorarán su marca de tres concejales de 2019?

–Nosotros vamos a por el oro. No contamos con otra cosa que no sea ganar el campeonato. En este caso, sería sumar el mayor número de concejales posible para gobernar. Y si es con mayoría absoluta, mejor.

–¿Gobernarían en compañía de otros partidos llegado el caso?

–Queremos gobernar. Que para alguna propuesta concreta para crear empleo o emprendedores nos apoya otra fuerza como Podemos, por ejemplo, pues será bienvenida.

–¿Pero no en coalición?

–Vamos a por el campeonato. Luego veremos qué números cómo dan, pero vamos a por el oro.

–Dicho de otra forma. ¿Harán lo que sea por sacar a la izquierda del gobierno local?

–La izquierda va a salir por sí sola. Tengo amigos socialistas de toda la vida que me dicen que nos darán el voto porque han visto que lo han hecho muy mal. Los ciudadanos pondrán los números en la mesa.

–¿Pondrán líneas rojas?

–Hombre, aquí menos mal que no tenemos a Bildu y compañía.

–¿Qué Gijón quiere usted?

–Queremos cambiar el Gijón gris que tenemos ahora, el que languidece, con los comercios cerrados, por la creación de empleo, eliminar las trabas administrativas para los emprendedores y la bajada de impuestos. En definitiva, todo lo que mejore y facilite la vida de los gijoneses.

–Si gobiernan, ¿irán a bendecir las aguas el día de San Pedro?

–Por supuesto. Soy católico practicante y estaré ahí. Nosotros iremos, pero, sobre todo, por respeto institucional a ese acto.

–¿Y a los toros en agosto?

–Lo que no puede hacer un partido es prohibir lo que no te gusta, como ha hecho el PSOE. Es fundamental no prohibir. Eso es la libertad. Como miembro de un partido liberal creo en el prohibido prohibir. No soy seguidor de los toros, pero quiero toros en Gijón.

–¿Quiénes son sus referentes?

–Mis padres, Tino y Magali. Ya estaban en el partido; cuando teníamos doce concejales y como había mucho trabajo, me pidieron que echara una mano. Y me afilié.

–¿Y de políticos de primera línea?

–Iba a muerte con Aznar, porque tenía su criterio. Y ahora, por ejemplo, mis referentes son Ayuso, Núñez Feijoo y Almeida, que me gusta mucho como hace las cosas y, además, es una persona llana y campechana. Pero referentes, mis padres.

–El PP fue uno de los partidos que lograron tumbar la ordenanza de movilidad.

–Fue una chapuza y así lo dejaron claro los tribunales. El gobierno local debería no recurrir. Están gastando el dinero de todos los gijoneses.

–¿Y en el Muro?

–Lo de ahora es una chapuza, un parche. Soterrar el tráfico ya lo llevaba el PP en el programa de 2007, pero era otro contexto económico. Ahora deberíamos pensar más en los gijoneses, en sus bolsillos, que lleguen a fin de mes y crear puestos de trabajo. No digo que aparcaría el tema, pero ahora mismo no es el problema más acuciante que tienen los gijoneses en sus casas.

–¿Lo dejarán cómo está?

–Habría que buscar una fórmula para ver qué hacer. Pero una mega obra ahora mismo sería muy costosa. No creo que sea el principal problema de los gijoneses.

–¿Qué le parece la propuesta del candidato del PSOE, Floro, de hacer solo un debate electoral con los cabezas de lista?

–Es una persona que ha rehabilitado drogodependientes y ha hecho una labor encomiable. Pero claro, los gijoneses tienen problemas muy graves para llegar a final de mes. Que quiera hacer un solo debate no es normal, con todos los temas tan importantes que hay. Imagino que el partido lo tiene escondido para no quemarlo, pero debería dar la cara y hablar con los gijoneses, como nosotros. Si no quieres escuchar ni quieres hablar, pues no es la línea para gobernar.