La Semana Santa aspira a elevar los pasos

Con los nervios propios de quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de organizar una intensa programación del Domingo de Ramos al de Resurrección, pero con la "emoción y las ganas" de que llegue ya la Semana Santa para vivir esta "catequesis en la calle" para lograr ganar adeptos y un relevo generacional que hace falta. Los integrantes de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales saben que la cita de este año será clave, no sólo porque esté ultimándose el reglamento de laicidad, sino porque es una nueva oportunidad por sumar penitentes a sus filas y para convertir Gijón en un punto de referencia de las procesiones. "No acabamos de comprender por qué en esta ciudad no se acaba de ver la oportunidad que supone la Semana Santa. En Santiago de Compostela, León, Santander, Comillas, Avilés o Villaviciosa funciona, pero no sabemos por qué no se apuesta por ello aquí", reflexionan Juan Antonio Rodríguez-Pládano y Alejandro Vallaure, responsables de la Santa Vera Cruz, la Santa Misericordia y el Santo Sepulcro, respectivamente.

Las tres hermandades de la ciudad están estos días ultimando unos preparativos que cada año se intensifican a partir de las Navidades. "Apenas descansamos quince días tras la Semana Santa. Siempre tienes las ideas en la cabeza, porque cualquier cambio requiere pensarlo", reconoce Alvargonzález, que desea poder salir a procesionar todos los días por las calles como ocurrió el año pasado. "No es algo habitual, porque el tiempo no depende de nosotros", añade el presidente de la Junta de Hermandes. Los tres cofrades comparten las expectativas para los próximos días, conscientes de que cada Semana Santa "son cada vez más las personas que están en las calles esperando los pasos". Pero quieren dar un paso más y conseguir que muchos de esos observadores se acaben poniendo el capirote. "No hemos dado con la tecla para lograr que la gente participe. El año pasado estuvieron con nosotros veinte personas y diecinueve se han quedado, pero necesitamos dar con la tecla para lograr que más personas se queden prendadas y sumar efectivos. Los que estamos en cargos de responsabilidad pasamos años porque falta ese relevo", apunta Rodríguez-Pládano. Para lograr el objetivo lucirán sus mejores galas durante una Semana Santa que tendrá su punto de partida con el pregón, a cargo del abad de Covadonga, Adolfo Mariño, el próximo 1 de abril en la iglesia de San Pedro. Por ejemplo, la Santa Misericordia procesionará con nuevos fajines negros. "Hasta ahora eran mucho más rústicos y los hemos mejorado en cuanto a tela y con flecos, lo que dará mayor prestancia al hábito", desvela Alvargonzález. Por su parte, la Santa Vera Cruz estrenará unos nuevos faroles que, por circunstancias, no pudieron lucir el pasado año. Será en el traslado que realicen de la imagen de la Piedad al pie de la cruz el próximo día 18 (por primera vez, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, llevarán el paso desde la iglesia de San José hasta San Pedro, de donde saldrá el Viernes Santo) cuando se luzcan esos adornos. Además, han sustituido el sistema de iluminación de las imágenes y restaurado el gallo de San Pedro. El Santo Sepulcro, por su parte, también ha renovado la decoración del paso, en concreto, la estructura que soporta la imagen y que lucirá en lugar bien destacado el emblema de su cofradía. Pero las hermandades tratan ya de ir animando las celebraciones, apostando por la difusión en las redes sociales. Lo explica Alejandro Vallaure. "La labor de captación es de todo el año. Las redes sociales tienen cada vez más calado y esas herramientas digitales hay que aprovecharlas para llegar a un perfil más joven. Compartimos documentación gráfica de las procesiones y también los carteles de la Semana Santa de otras zonas de España para caldear el ambiente", explica el maestre del Santo Sepulcro, deseoso de que todas esas medidas sirvan para que "Gijón no se quede atrás". "Queremos que Gijón esté ahí, que se suba al tren de la Semana Santa, que genera siempre avalancha de visitantes. Es bueno para la ciudad", añade. Son conscientes de que la suya es una lucha en soledad por la falta de apoyo institucional. "Quizás no sea el mejor momento para reclamarlo", bromea Alvargonzález cuando el tema del reglamento de laicidad planea sobre el ambiente. "Nosotros seguiremos invitando a todos los grupos municipales, incluidos los del gobierno, como hemos hecho siempre hasta ahora", aseguran los penitentes. Defienden que esta celebración, cultural y religiosa, enriquece a la ciudad. "Es una actividad más, y tenemos la misma legitimidad y derecho como el resto de iniciativas. Todos debemos ser tolerantes y que cada uno participe en lo que quiera, sin imponer ni prohibir", defienden. Y con una particularidad, que las cofradías subsisten sin subvención económica. "Aunque se agradecería la ayuda, por suerte dependemos de nosotros mismos", afirman los cofrades que ya terminan estos días de rematar sus hábitos para volver a las calles.