Emtusa deberá indemnizar a 21 aspirantes a conductor por un error en su fase de oposición

Hasta 21 aspirantes a conductor de Emtusa podrán ser indemnizados tras fallar a su favor el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que declara nula una de las pruebas a las que se habían sometido en el proceso de selección y por la que habían sido excluidos sin haber recibido explicaciones sobre el criterio de puntuación. El fallo judicial, que confirma una sentencia previa del Juzgado de los Social número 3, avala una indemnización de 1.500 euros a los aspirantes por las horas de estudio y gastos de materiales mientras se preparaban para la prueba. Contra la sentencia cabe interponer aún un recurso de casación.

Los demandantes se presentaron en 2020 a una convocatoria de Emtusa que buscaba cubrir 60 plazas de conductor para tener una bolsa que sirviese para renovar la plantilla ante las próximas jubilaciones e incapacidades permanentes. El proceso de selección se dividía en tres fases: una de presentación de solicitudes y documentación, otra para pruebas teóricas, aptitudinal y de personalidad y otra de carácter práctico, siendo las dos últimas fases eliminatorias.

Todos los aspirantes superaron la primera fase, la prueba teórica y la aptitudinal, pero no superaron el test de personalidad, por lo que fueron excluidos del proceso al no poder presentarse a la tercera fase y realizar el examen práctico. Ante las dudas suscitadas, la empresa externa que realizó la prueba de personalidad explicó después que la prueba se diseñó con una puntuación de corte en el percentil 31 y que medía varias competencias, como el autocontrol, la orientación al cliente, la adaptabilidad, la responsabilidad, la comunicación y la autonomía. Uno de los trabajadores, que el TSJA desarrolla en su sentencia, fue informado de que había sacado solo 20 puntos en el apartado de adaptación y 50 para el resto de apartados, y que por tanto había sido calificado como no apto. Como él, otra veintena de aspirantes pidieron acceder a los criterios de puntuación, pero solo recibieron un listado de las preguntas y sus respuestas correctas, algo que el fallo judicial entiende ahora como un acto de "falta de transparencia" y que contraviene el derecho de cada aspirante a conocer los detalles de su proceso de selección.

El Juzgado de los Social ya había dado la razón al grupo, declarado nula esta prueba y condenado a Emtusa a abonar 1.500 euros como indemnización por daños morales a todos los implicados. Se entiende que el sistema de valoración de esta prueba, midiendo por separado las distintas aptitudes y no limitándose a aprobar al aspirante que acierte más de la mitad de las preguntas, era algo que no figuraba en las bases del proceso y que tampoco fue explicado después por la empresa ante las quejas de los excluidos. "No se debe confundir la propiedad intelectual con el secretismo", señala la sentencia, que entiende que no aclarar los detalles del sistema de puntuación puede implicar un problema de "arbitrariedad" en la selección de aspirantes.

Emtusa había recurrido la sentencia ante el TSJA que, ahora, vuelve a fallar en el mismo sentido. Mantiene, por tanto, la anulación de la prueba citada y la indemnización de 1.500 euros por el tiempo invertido por los aspirantes en el proceso.