"Hemos defendido criterios globales, los de los organismos internacionales y la Comisión Europea, que no son precisamente unos rojos"

Aurelio Martín es el único edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, pero su nombre y su acción política han estado en boca de todos estos cuatro años como responsable de la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad en el gobierno local. Poco lo queda en el Ayuntamiento a quien anunció su despedida hace unos meses.

–Empecemos por el final. ¿Los últimos fallos judiciales garantizan que salga adelante la renaturalización del Piles como el gran proyecto medioambiental del mandato?

–Va ser un antes y un después, un pasar de tener un río sucio y contaminado a uno para el disfrute de la ciudad y que cumple con el objetivo fundamental de la biodiversidad. Y además dará más seguridad a nuestra playa. Esa apuesta surgió cuando, a los dos meses de estar aquí, aparecieron peces muertos en la desembocadura del Piles. Eso desencadenó un montón de estudios, de análisis, de propuestas... y la decisión de que había que hacer algo. Dicho todo esto, nosotros pensábamos en una recuperación mucho más sencilla, empezando por evitar los vertidos, hasta que se nos abrió la esperanza con los fondos europeos. Estos fondos lo que hacen es acelerar procesos que teníamos en la cabeza para hacer una ciudad más sostenible, verde y comprometida con el medio ambiente.

–¿Imaginó que la queja iba a llegar por el anillo navegable?

–No porque siempre creí en una solución razonable que pudiera servir al ámbito del deporte. No deja de ser curioso que determinados sectores, incluidos partidos, cuando hablan del río no hablan de biodiversidad, hablan de deporte. Sí, claro que puede haber deporte en un río. Y en la playa y en la montaña. Pero condicionado a los criterios medioambientales y el espacio físico. Eso es lo fundamental. No se puede hablar de deporte en los Picos de Europa sin tener en cuenta que es un espacio natural protegido. ¿Los límites en el Piles? Los marca que es un río. Y dentro de ello hay una muy amplia posibilidad de hacer piragüismo en el río. No me cabe duda.

–El Piles no es el único proyecto que acabó en los tribunales. ¿Se ha judicializado en exceso la política en Gijón?

–Es algo que ha ocurrido aquí y en todos los sitios. Es una consecuencia del populismo, en el ámbito político y social, en el que están inmersos todos los países. Hay una deriva populista enorme con unos niveles de sectarismo enormes y cuando no se tienen mayorías democráticas se intentan subvertir en otros espacios. En el caso del Piles yo no cerré el anillo navegable, ya estaba cerrado cuando llegué. Yo lo que hice fue profundizar en las causas y encargar estudios. ¿A quién? A científicos de dos universidades públicas.

–Aquí el recurso fue del Grupo como entidad privada en defensa de sus intereses, pero en la ordenanza de movilidad fueron PP y Foro, dos partidos que están en el Pleno.

–No olvidemos a StopMuro, que es un grupo con una composición muy similar a la «marcha verde» contra el Plan General de Ordenación. En StopMuro no hay gente de los barrios del Sur de Gijón ni de la zona oeste, precisamente. Tiene otra composición. Y los grupos políticos, sobre todo los que no tienen propuesta de ciudad lo que hacen es vivir del ruido porque el ruido desgasta. Manipulan e instrumentalizan esas quejas para hacer de ello un campo de batalla y tapar la acción del gobierno. No es una estrategia solo de Gijón y tiene su base en el negacionismo y el trumpismo. Lo que me extraña es que haya personas en Foro, y a veces en el PP, que blanqueen esas políticas de la extrema derecha.

–Pues algo habrá hecho mal el gobierno porque StopMuro tumbó en los tribunales el «cascayu» y Foro y PP la ordenanza de Movilidad.

–Los gobiernos, habría que hablar en plural, porque no hay ordenanza que se haya recurrido que no se haya tumbado. Si algo ha cambiado en las últimas décadas es la legislación medioambiental y da la sensación de que a la hora de pronunciarse en estos casos no se tiene en cuenta esa parte de la legislación y si otra parte. No lo achaco a la interpretación de los jueces seguramente es necesario adaptar la normativa. A finales de año el gobierno de España sacó un decreto para dar cobertura a las zonas de bajas emisiones. No fue casualidad, era dar respuesta a una petición de la FEMP tras sentencias en varios ayuntamientos: Madrid, Barcelona, Valladolid, Tenerife... Era dar un paraguas jurídico a las actuaciones que se están haciendo desde los ayuntamientos y que seguiremos haciendo. Así que no se puede hablar solo de errores políticos.

–En materia de movilidad, ¿ha ido este gobierno más allá de lo que le pedía la sociedad gijonesa o quitar aparcamiento hubiera sido un problema anees, ahora y siempre?

–Este es el mandato en el que, probablemente, menos aparcamientos se hayan quitado. Parece que este gobierno quitó aparcamientos y el resto, no. Y ninguno creó aparcamientos. Nosotros, sí. Hemos creados aparcamientos y vamos a crear más. Otro dato. La ORA hace una década tenía el doble de plazas, unas 8.000 cuando ahora son 4.600. Son plazas que se suprimieron para hacer peatonalizaciones. Y luego, es verdad, Gijón es una ciudad crítica y hay partidos que han instrumentalizado esas percepciones críticas para arañar un puñado de votos. Son las mismas críticas que hubo con la peatonalización de la calle Corrida o cuando se dejó Schulz solo para el transporte público. ¿Por qué no plantea nadie en su programa electoral que Schulz vuelve a tener un tráfico normal? ¿Qué peatonalizaciones revirtió Foro? Instrumentalizan las quejas de esas actuaciones, pero luego no las revierten.

–Vamos, que no cree que vayan a recuperar la avenida del Molinón para el tráfico.

–Esa sería una pregunta para Foro. Ellos dijeron que iban a meter las excavadoras. Si, si, que prueben a hacerlo. Yo creo que no se atrevería ni Vox aunque como hay miembros de Foro que compiten con Vox. Hay quien cree que son más importantes los aparcamientos que el parque de Isabel la Católica. Nosotros, no. Para nosotros lo importante es el parque.

–¿Y el Muro? ¿Se podrá llegar algún día a un consenso sobre cómo actuar en él?

–Ya lo había, un consenso de nueve puntos sobre diez. Uno de ellos era que no hubiera soterramiento, que parece que alguien ya rompió. Lo único que no tuvo consenso era si tenía que haber uno o dos viales y por ello la propuesta terriblemente pragmática de una plataforma única que permitiera uno o dos sentidos. Hay que ir a un Muro con el máximo nivel de peatonalización posible. Y para conseguirlo el Plan de Movilidad ya plantea alternativas. Realistas no de esas de 60 millones que acabarán siendo cien. Un dato. Ahora mismo en el Muro, en las horas punta, pasan 350 coches cuando la capacidad es para mil. ¿Para qué quieren una autopista de cuatro carriles entonces? ¿Para dar negocio a algunos sectores?

–¿Se aprobará el Plan de Movilidad antes de que acabe el mandato?

–Esperamos que sí. Solo falta el informe final del Principado. Es cierto que la ley de Transportes, la que impidió aprobar el anterior plan porque faltaba el informe ambiental, ha dado mucha complejidad a la tramitación, pero nos dicen que el okey definitivo estará en días.

–Hablemos del gobierno. ¿Satisfechos con el nivel de ejecución de los 88 puntos del acuerdo de gobierno?

–En líneas generales, sí. El punto negro, porque vemos que es muy difícil que salga ya, y es algo muy sensibles para nosotros, es la ordenanza de prestaciones sociales. En otros temas si hubo cumplimientos.

–¿Era necesario meterse en el lío del reglamento de laicidad a estas alturas?

–Yo en esto coincido con Asturias Laica en que no era urgente pero sí necesario. Hay quien dice que hay cosas más importantes en la ciudad, probablemente, pero eso no quiere decir que no se haga n otras. Y quedó redactado de tal forma que es trasladar a la normativa municipal los preceptos constitucionales. ¿A quién molestan los preceptos constitucionales? No deberían molestar a nadie.

–Hay una acusación repetida sobre su acción en el gobierno: sectaria.

–Hemos defendido criterios que son globales, y que defienden organismos internacionales y la comisión europea, que no la gobiernan precisamente unos rojos. Lo sectario es la manipulación, la confrontación, la descalificación, el insulto permanente... y lo más sectario de todo es que no hay ni una sola propuesta alternativa para ver cómo mejoramos la ciudad. Los expertos nos alertan de que las ciudades contaminadas y con atascos no son atractivas para la inversión económica. No solo para el turismo, que también. Pues hay quien quiere reducir ese debate a que quitaste cinco plazas de aparcamiento en una calle y utilizar el malestar de algunos residentes de esa calle para generar una polémica de ciudad tapando cualquier otro debate. No se puede ver la ciudad calle a calle hay que tener un concepto global de ciudad.

–En el trabajo interno de gobierno, ¿su relación ha sido mejor con la Alcaldesa que con el resto del PSOE?

–No, yo he trabajo bien en el ámbito del gobierno. No tengo queja. En el día a día hay cosas de la concejalía que me hubiera gustado que fueran más rápido, como la actuación en Mar Cantábrico en Viesques.

–Y en la relación entre IU y PSOE como partidos que sustentan el gobierno. ¿Mejor o peor tras el cambio de dirección en la Casa del Pueblo?

–Diferente. Yo creo que la nueva ejecutiva del PSOE buscaba en algunos aspectos una acción de gobierno de bajo perfil y lo que entendemos desde IU es que acciones de gobierno de bajo perfil eran las que hacía Foro.

–Piensa que con el paso del tiempo se reconocerá el legado de su concejalía a la ciudad.

–No aspiro a legados, ni de mi partido ni míos. Sí estoy convencido de que en medio ambiente y movilidad la mayoría de las cuestiones que hemos planteados son en las que están avanzando buena parte de las ciudades españoles. Incluso algunas gobernadas por la derecha porque hay una derecha que aspira a vivir en el siglo XXI mientras otra aspira a instalarse en el siglo pasado.

–¿Eso es lo que teme si gobierna la derecha en Gijón? ¿Qué se vuelva al siglo pasado?

–Veo a algunos concejales de Foro casi blanqueado las políticas de Vox y al PP tirando de oportunismo e hipocresia, lo que critican aquí lo hacen donde gobiernan. Solo hay que mirar a Oviedo que también pide fondos para una zona de bajas emisiones y hace carriles bici que quitan aparcamientos.