Los vecinos del "solarón" urgen medidas contra las chabolas, que comparan a la Cábila: "Hemos vuelto treinta años atrás"

Jesús Llaneza y María Jesús Paniceres son dos vecinos de Laviada, que llevan casi medio siglo en el barrio. Han visto la evolución de la ciudad, que dejó atrás su imagen más industrial para modernizarse. Atraviesan casi a diario el paso habilitado entre Sanz Crespo y el Museo del Ferrocarril. Y se lamentan de ver cómo esa mitad del "solarón" hacia Moreda y El Natahoyo está abandonda, superada por la maleza, y ahora también habitada por multitud de tiendas de campaña de personas sin hogar. "Es una pena que se proyecte esta imagen de la ciudad, debería estar con césped y cuidado como la parte más cercana al centro, que lo hagan zona verde. No hay ningún problema por el momento con la gente que se encuentra ahí, pero es algo insalubre que vivan en esas condiciones", comentan estos dos vecinos. Una opinión que también respalda José Gabriel Molina, de El Natahoyo. "El problema es que, si dejan acampar ahora a diez, acabará convirtiéndose en un campamento en el que vengan muchos más, con mucha más suciedad. Debe buscarse una solución para ellos, para eso están las viviendas sociales", destaca.

La mañana del domingo, con la presencia del sol, invita a pasear en familia, cruzar de Laviada a la zona de Poniente y el Puerto. Como hacen casi habitualmente el matrimonio que forman Jesús Llaneza y María Jesús Paniceres. "Parece que hemos vuelto treinta años atrás, cuando prácticamente al lado del centro estaba el poblado chabolista donde ahora están Los Fresnos", comentan en alusión a La Cábila, situado a escasos 100 metros del paseo de Begoña, y que permaneció en pie hasta 1990.

Aunque no es vecino de la zona, Diego Martínez paseo cada fin de semana con su perro por esta zona, hasta llegar a soltarlo donde el "solarón" para que disfrute. "Estaría muy bien que lo hiciesen esto parque también. O sino, más aparcamientos, ahora que escasean tantas plazas, que por lo menos lo adecenten para solucionar ese problema", cuenta. En su caso indica que, aunque no le molesten las personas que están allí acampadas, sí que reconoce que ya ha oído a gente quejarse. "Me cruzo prácticamente siempre a gente comentando y criticando que esté así", afirma, antes de ahondar en el problema de las personas sin hogar: "Muchos están también durante el día a la puerta del Albergue Covadonga. Son gente que necesitan ayuda y a los que habría que dársela".

El abandono desde hace casi dos décadas de los terrenos que antaño ocupaban las vías sirve también para rescatar ese viejo debate. "Esta estación Jovellanos se tiró y se construyó una provisional a pocos metros, supuestamente para tirar el puente de Carlos Marx, pero sigue en pie. Siguen sin corregirse errores. Una solución fácil sería recuperar la vieja estación del Norte por ejemplo", detalla José Gabriel Molina. "Es que es insalubre esta situación, tercermundista, es una imagen muy mala para el turismo que esta zona esté así de abandonada", añade. Interviene entonces a su lado Felipe Domínguez: "Aquí es bien fácil, que planten 30.000 o 40.000 árboles y las vías soterradas desde Veriña y punto. Quedaría muy bien y no estaríamos preocupados de este abandono, de que la gente acampe y de la suciedad".