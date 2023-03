Los acusados del "Nehir" niegan ser un grupo criminal: "Estamos arrepentidos"

"Sabemos que lo que hicimos es muy grave, pero no tuvo nada que ver con una organización criminal. Estamos todos muy arrepentidos". Lo dijo el marinero Atakan K., uno de los nueve acusados por transportar una carga millonaria de cocaína en el buque "Nehir", reflotado en El Musel, durante la última sesión del juicio celebrado ayer en la Audiencia Nacional y durante su último turno de palabra. Otros tres acusados usaron esta intervención para desvincularse de un supuesto entramado organizado en el que la Fiscalía aún insiste por el que pide once años de prisión para cada tripulante. Las defensas consideran que este extremo no está probado y solicitan entre seis y seis años y medio de cárcel para los involucrados, aunque varios letrados insisten en la absolución porque algunos marineros, pese a que varios compañeros han involucrado ya a todo el grupo, señalaron en juicio no saber que el barco llevaba droga. El ministerio fiscal, aun consciente de estas "versiones contradictorias" entre los acusados, entiende que los más de dos meses de travesía en un buque que solo llevaba droga abordo es prueba suficiente de que el grupo estaba organizado y bajo las órdenes de alguna banda criminal no identificada.

La última sesión del juicio contó con las intervenciones de los expertos que analizaron la pureza de la droga para estimar su coste económico, un peritaje que se saldó con el cálculo de que los 1.837 kilos de cocaína incautada valdrían cerca de 76 millones de euros. Hablaron también varios de los agentes que intervinieron en el abordaje del buque a su aproximación a aguas españolas y que custodiaron después el barco y las sustancias requisadas. Estos agentes señalaron que la tripulación no opuso resistencia a su arresto y que a su llegada el buque ya estaba sufriendo fuertes entradas de agua, ya fuese por una avería provocada o por daños sufridos a causa de algún temporal. Confirmaron también que el "Nehir" tenía apagadas sus luces –varios acusados ya reconocieron que la tripulación las apagó para evitar su abordaje policial– y que las autoridades habían recibido información de una "lancha no identificada" que salió de Galicia en días previos a la incautación, pero que las pesquisas no lograron comprobar si esa salida estaba relacionada o no con el "Nehir".

Última palabra

El ministerio fiscal elevó a definitivas las conclusiones de su parte de acusación e insiste en los once años de prisión –más 300 millones de euros de multa– por un delito contra la salud pública con agravantes de extrema gravedad –por la cantidad de droga incautada– y de pertenencia a una organización criminal. "Hubo un concierto de voluntades para efectuar el transporte y un cierto pacto de silencio para no revelar toda la verdad", aseguró. Acepta que la pena se suspenda una vez superada en dos tercios a cambio de la expulsión del país, ya que los acusados, turcos y georgianos, carecen de arraigo en España.

Las defensas no consideran acreditada esta vinculación a una organización criminal y alegaron, cada una por su acusado, varias explicaciones. Señalaron un posible atenuante por miedo insuperable de la tripulación, ya que los marineros firmaron su contrato ya en el barco, y otro por confesión tardía, ya que varios han reconocido los hechos. Uno de los letrados aseguró que el abordaje "no se ajustó a derecho" porque, dijo, las autoridades policiales no habían recibido una autorización expresa de la República de Palaos –el barco llevaba su bandera– y una abogada aseguró que la confesión del capitán –que involucró a toda la tripulación en los hechos– no debería ser válida porque éste padece una enfermedad mental. Todos piden entre seis y seis años y medio de pena, aunque varios lo hacen de forma subsidiaria e insisten en la absolución. Junto a Atakan K., usó su turno de palabra Yasar A., que mantuvo su inocencia. También Akca O., el capitán, que señaló: "Esto me ha destrozado la vida, el peor castigo para mí es no poder cuidar de mi familia. Fue la primera vez que hago algo así y será la última". Y también Hussein C., que aseguró: "Lo siento mucho y no volveré a hacerlo jamás. Solo quiero una vida normal con mi familia".