Un cambio «lioso» en La Calzada

«Nunca llueve al gusto de todos», comentaba ayer Sara Uría, vecina de La Calzada, mientras paseaba a su perro por la calle Maestro Amado Morán, en la que reside. Sus palabras venían a colación del cambio de sentido en la circulación de la citada vía, muy próxima al Carrefour y a los cines Yelmo, que ayer entró en vigor. Durante la mañana, no fueron pocos los conductores que, fruto del desconocimiento, cometieron el error de girar en dirección contraria, hacia el Este. «Todo es cuestión de acostumbrarse», dijo Uría. En materia de movilidad, la zona está de rabiosa actualidad, tomando en cuenta las quejas vertidas por diferentes negocios de la calle Los Andes por el nuevo carril bici, enmarcado en el plan de bajas emisiones para La Calzada. «A mí me encanta, la calle está más silenciosa», aseguró la vecina de Amado Morán, que atribuye a «las rutinas» establecidas por la gente en su día a día las reticencias mostradas por algunos vecinos en alusión al cambio de sentido.

La confusión y la incertidumbre se apoderaron de los habituales usuarios del vial, suspicaces ante esta variación en el tráfico del barrio. «Me parece raro, lo prefería como antes», declaró Ramón Regueras, residente en una de las calles cercanas. Regueras no paraba de mirar hacia ambos lados, observando los primeros momentos del nuevo funcionamiento del carril. «Es una zona muy vertebrada, de mucho tránsito, y esto puede liar un poco», resaltó un Regueras para el que esta decisión de movilidad puede acarrear algunos «rodeos». «No sé cómo se les ocurrió hacer esto. Puede alterar a quienes tienen sus garajes por aquí», explicó.

Para María Bustelo, la calle Maestro Amado Morán debería haber mantenido su actividad en las anteriores condiciones de circulación. También menciona los hábitos de los usuarios como principal argumento. «La gente estaba acostumbrada a una forma, es un gran cambio, por ejemplo, para quienes vienen al Carrefour», sostuvo la vecina. Mientras, Javier González apostó por la prudencia. «Hasta que lo use no sé cómo afectará, aunque al principio igual me lío un poco», confesó González, que, tras elucubrar sobre las posibles rutas que deberá trazar a partir de ahora, aseveró que es «un rollo». «Vaya galimatías que armaron», comentó otro vecino molesto con el cambio de sentido.

Luis Ruiz, también residente en Maestro Amado Morán, no se ve directamente afectado por la modificación al no tener coche y, por tanto, no circular por ese carril. Sin embargo, considera que sí puede alterar las rutinas de quienes transitan con asiduidad por una calzada en la que «hay mucha actividad, sobre todo los fines de semana», como apuntó Ruiz. Ángel Rodríguez, por su parte, fue más contundente al reflejar su rechazo por la iniciativa municipal. «No lo veo bien, estaba mejor antes y la gente ya estaba acostumbrada», manifestó Rodríguez, que teme que en los próximos días «se hincharán a poner multas». Eso sí, el vecino admitió que no queda otra que adaptarse a la nueva realidad. «Siempre ha habido cambios todos los sitios», reconoció. Por lo pronto, las primeras horas de la nueva vida de la calle Maestro Amado Morán han estado llenas de desconcierto.