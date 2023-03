"Los cantautores tenían siempre un mismo perfil; ahora hay mucha variedad"

Juan Gómez Canca (Málaga, 1982) es artísticamente "El Kanka". Este sábado actuará a las 21.00 horas en el teatro de la Laboral, dentro de su gira "Cosas de los vivientes", que supone su vuelta a los escenarios tras un parón de algo más de un año. El artista andaluz, que inició su trayectoria hace tres lustros en solitario, es una de las figuras más relevantes del nuevo panorama nacional de cantautores.

–¿En qué momento un estudiante primero de Económicas y después de Filosofía acaba volcándose de lleno solo en la música?

–Pues es algo muy curioso. Porque empecé a tocar la guitarra tarde, con 18 años. Cuando se tiene claro de niño lo de dedicarse a la música es casi una cosa de inconscientes, pues si encima este deseo sucede tan tarde, pues entonces es una gran locura. No era mal estudiante, se me daban bien los números. Mi padre era economista y decidí meterme en esa carrera. Pero lo odiaba, no me interesaba nada Económicas. Y eso que aprobé bien el primer año. Pero la música la veía como una cosa tan etérea... que seguí estudiando. De aquella no estaba tan bien visto meterse en un módulo, todo el mundo estudiaba una carrera. Así que me metí en Filosofía. P0ero seguí con la guitarra, di varios conciertos y la música ganó la batalla.

–Y ya lleva tres lustros. ¿Cómo ha evolucionado su música?

–Ha sido todo muy gradual. No soy un artista que intenta darle una vuelta a la producción. La evolución se nota más en que no hablo de las mismas cosas, ni lo hago de la misma forma. Pero es algo natural, no es lo mismo tener 40 que 20 años. Si tuviera que decir algo significativo es que al principio era más de juegos de palabras, de canciones más llamativas y divertidas, y aunque ahora se mantiene todo eso, mis canciones parten de algo más sincero y personal.

–Llega a Gijón con la gira de su última trabajo, "Cosas de los vivientes". ¿Qué ofrece en él?

–Es especial, casi como el primer disco. Porque ese primer disco de debut siempre es de grandes éxitos, ya que tienes para elegir mucho. Son 10 canciones seleccionadas entre las 50 mejores que tienes desde que empezaste a componer hasta que sacas ese primer álbum. A partir de ahí la cosa va más rápido y llevas a cada disco casi todo lo que grabas. Ahora han pasado cinco años desde el último trabajo largo, así que he tenido para elegir entre 30 canciones y he sacado 14, siendo el disco más largo de todos los que he sacado.

–¿Qué tiene de especial?

–Hay canciones que hablan de muchas cosas. Hay algo vital que está muy presente. También hay temas románticos, o uno en el que me burlo un poco de los "haters". Y me ha gustado, con respecto a la producción, que montamos la canción a la antigua, junto a la banda montando los temas. Eso es muy guay, seis músicos aportando cada uno lo suyo. Queda algo más rico a nivel musical y suena más a directo. Nuestro fuerte es ese, y este disco es el más fiel al directo.

–Retoma ahora su carrera musical. ¿Cómo le ha ayudado ese parón que ha hecho?

–La necesidad de parar la tenía como persona. Necesitaba estar unos meses en mi casa. Llevaba diez años encadenando giras. No paraba. Estuve mucho tiempo con una exigencia enorme, grabando por semana y con conciertos los fines de semana. Acabo de cumplir los 40 años y necesitaba que el trabajo me resultase más cómodo. Paré mi carrera porque me parecía más importante eso que tener más dinero o fama. Me vino muy bien ese tiempo para dedicarme a mi familia, a mí mismo o a cocinar, por ejemplo. Supongo que, con el tiempo, se reflejará esa experiencia en las próximas canciones que escriba.

–¿Está de moda la figura del cantautor?

–No diría tanto, no lo creo. Porque no podemos competir con otros estilos musicales. Lo que sí creo es que el concepto de cantautor está por fin entendiéndose. Hace diez años esto se asociaba a Ismael Serrano o Luis Eduardo Aute. Es decir, a un mismo perfil y muy concreto. Pero para mí también lo son Juan Luis Guerra, Bob Dylan o Robe Iniesta. Eso se está empezando a entender, y le hace mucho bien al concepto. No todo los cantautores hacen lo mismo. Pero no estamos de moda, no podemos competir con el urban, reggaeton o el rap. Eso sí, considero que estamos en un buen momento, con una gran variedad. Los cantautores hacemos de todo, con mucho ritmo latinoamericano, con cosas que pueden ser más pop. No tenemos ya fronteras estilísticas.