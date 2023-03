«Lo que más me duele del gobierno local es que ha enfrentado a los gijoneses»

Este mandato contó por primera vez con representantes políticos de Vox en el Ayuntamiento. La formación, que finalmente ha accedido a dar una entrevista para hacer balance del mandato, cuenta con Eladio de la Concha García-Mauriño (Gijón, 1959) como portavoz.

–¿Cómo valora el primer contacto de Vox con el municipalismo gijonés?

–Ha sido una labor muy positiva. Nuestra misión principal al llegar era la de ser el contrapeso a unas políticas que, como ya sabíamos, se han llevado a cabo. Hemos sido la oposición a la mayor parte de las cuestiones que, finalmente, provocaron que Ana González se haya tenido que ir antes de tiempo. Ni siquiera ha sido tenida en cuenta como candidata por la actitud que tuvo con la ciudad. Y eso lo sabían desde su propio partido, que estaba siendo vista desde un punto absolutamente negativo. Incluido sus votantes. Ahí tuvimos mucho que ver nosotros.

–¿A qué se refiere?

–Absolutamente todos los partidos menos nosotros están por la labor de una agenda única, la agenda globalista 2030. Como es sabido Vox es el que se opone a esto. Y la mayoría de los fondos europeos vienen para eso. Nosotros no estamos dispuestos a que una ciudad como Gijón siga las directrices que marca Europa si no nos convienen. Aurelio Martín decía en la entrevista de ayer que otros partidos nos blanqueaba, pero la realidad es que hay partidos que han cambiado sus políticas cuando ven que nosotros nos oponemos de manera sistemática a cosas que se estaban haciendo en Gijón y que la ciudadanía en masa nos apoyaba.

–¿Cuáles han sido según Vox los errores del gobierno?

–A nadie se le oculta que uno de los grandes temas del mandato fue la movilidad. Se utilizó la pandemia para hacer lo que se denomina movilidad táctica. De ahí vino la intervención en el Muro, y nosotros fuimos los únicos que dijimos que no había que hacerla. En el Pleno de julio 2020 propusimos que no se hiciera la obra, y solo obtuvimos dos votos, los de los dos concejales de Vox. Se hizo el disparate de hacer la obra en agosto, con máquinas rompiendo la calle. Hubo una gran respuesta de la ciudadanía, que decía lo mismo que nosotros. Aprovecharon lo de las distancias para peatonalizar calles y quitar aparcamientos. Es lo que está en la agenda 2030. La táctica, si es que tiene que haber alguna, debe ser mucho más tranquila y reposada. No puedes por el ordeno y mando decir que tu coche no sirve para circular por Gijón como antes. Nos parece un gran acto de autoritarismo que más de 60.000 coches no puedan aparcar en zona ORA y que luego no podrán circular. Si en un momento dado tenemos peso en el Ayuntamiento, vamos a acabar con eso.

–¿Cuál es la política de movilidad que propone Vox?

–Serán muchísimo más flexibles. El coche no es el enemigo de la ciudad, y si la gente tiene coche es porque lo necesita. Nosotros queremos reducir al mínimo las zonas de bajas emisiones, que la gente utilice su utilitario sin pensar que está quemando el planeta, porque no es así. Venden que el mundo se calienta por culpa de los vehículos a motor, pero España solo emite el 0,6% de las emisiones de CO2 que emite el ser humano. No podemos llevar en España unas medidas que están provocando que nos quedemos sin industria y que los recursos energéticos estén más caros. En Gijón hemos pedido muchas veces los datos del ahorro de CO2 que producen las medidas que han tomado y no nos los dan, porque ni lo saben. Solo pretenden cerrar calles, hacer carril bicis, peatonalizar y conseguir fondos europeos. Pero los temas importantes ahí siguen.

–¿Por ejemplo?

–La Zalia ahí sigue. El vial de Jove, que es clave para el tema de la contaminación. Somos conscientes de que vale 300 millones, pero ellos se echan culpa unos a otros, pero es el PSOE el que está al frente del Gobierno, del Principado y Ayuntamiento. Era un momento idóneo para por lo menos empezar a dar pasos. El metrotrén, estancado. El plan de vías no solo estancado, sino marcha atrás. No habíamos participado en el anterior convenio, pero dijimos que por unirnos al sentimiento de la ciudad aceptábamos el proyecto, y al final fue la Alcaldesa la que puso trabas y lo echó para atrás y ahora han conseguido que no sepamos cuándo se va a hacer. Quitando el pozo de tormentas de Hermanos Castro, que sí se ha finalizado, el resto fue en contra de la opinión de los ciudadanos.

–¿Cree que ha sido un mandato perdido?

–Fue peor que perdido. No solamente no se hicieron las cosas importantes de Gijón, sino que se hicieron muchas mal. Lo que más me duele es que han enfrentado a los gijoneses y eso no tiene nombre. Gijón siempre se ha distinguido porque la gente que piensa de una manera u otra todos daba igual, todos éramos gijoneses y nos llevábamos por así decirlo bien. Ahora han querido distinguir, que es lo que hace el sectarismo y el adoctrinamiento, entre hombres y mujeres, entre zona este y oeste, derechas e izquierda... y nos han llevado a un enfrentamiento muy perverso.

–¿Puede concretar?

–Hoy (por ayer) se ha llevado a comisión el reglamento de laicidad y nos hemos salido de la sala. No vamos a participar en eso, de la misma forma que no lo hicimos con el reglamento de memoria histórica. Si nosotros llegamos a estar donde se toman las decisiones en el Ayuntamiento, los dos reglamentos van a ir a la papelera.

–¿Volverán los toros a Gijón?

–Es que el gobierno local se ha metido en todos los charcos. Tuvieron el cuajo de cerrar la plaza con un informe que desde el primer momento olía a preparado ad hoc, porque solo unos meses antes un informe municipal decía que estaba bien. Vox abrirá la plaza de toros, la limpiaremos y si hay que hacer alguna reparación se hará. La tauromaquia es patrimonio nacional y la vamos a defender. No nos escondemos. ¿Hay antitaurinos? Los respetamos, pero hay que respetar también a los taurinos. Defiendo la libertad del individuo, es decir, lo que había dicho la Alcaldesa antes de que le entrara la ventolera, que el que quiera ir vaya y el que no pues no.

–Insiste en lo de tener peso. ¿Cualquier gobierno de centro derecha en Gijón deberá integrar a Vox?

–Hacer quinielas es complicado. La pretensión de Vox allí donde se presenta es ganar las elecciones, pero somos realistas y sabemos que no es fácil. Si se desaloja a la izquierda de esa mayoría y se puede formar una mayoría no de izquierdas todo apunta a que con nosotros van a tener que contar. Y nosotros vamos a hablar, pero queremos tener peso esta vez.

–Con Foro y PP, se entiende.

–Aurelio Martín acusaba al PP de hacer en otras ciudades políticas de movilidad que en Gijón critica como nosotros. Y tiene parte de razón. En Madrid no respetaron el acuerdo con Vox y en Oviedo están tomando medidas parecidas, como en la plaza de toros o los carriles bici. En Gijón fuimos los primeros a protestar. O Foro en el tema del bable, por ejemplo.

–¿Qué opina del bable?

–Nosotros no tenemos en contra nada de que cada uno hable lo que quiera, pero el bable es muy difícil porque en cada zona se habla de una forma. Lo que no apoyaremos de ninguna manera es con la obligatoriedad de su uso.

–El PSOE ha cambiado de candidato.

–Siempre tuve muy claro que Ana González estaba metiéndose en un callejón sin salida. Tanto a ella como a Aurelio Marín les había advertido varias veces que el tema de los coches les iba a estallar en la cara, porque el coche es un bien de primera necesidad. La gente me paraba para decirme que había que echarla, y el PSOE vio que iban a perder las elecciones y cambiaron la estrategia. Buscaron a un hombre ajeno al partido, aparentemente bueno, una imagen blanca para borrar la imagen desagradable que se había quedado en la retina de los votantes del PSOE.

–¿Es entonces un nuevo PSOE?

–Las políticas del PSOE, como las de otros partidos, se caracterizan por el mandato de las políticas globalistas y no creo que vayan a variar nada. Se van a pintar la cara de buenos, con la imagen de Floro, que creo que aquí no va a opinar nada. Pero en el fondo harán lo mismo. Aunque no son los únicos. Foro y el PP están también a favor de las mismas medidas de la agenda 2030.

–¿Le hubiera gustado repetir como candidato a la alcaldía?

–Las decisiones estratégicas no son mías. Estoy aquí de momento, y el futuro Dios dirá. Sigo estando en el partido y no puedo decir más.

–La designación de Sara Álvarez Rouco como candidata ha generado revuelo en el partido. ¿Qué le parece como candidata?

–Sara es una compañera de partido y la designación depende del comité nacional. Espero que la decisión sea un acierto.