Floro amplía su propuesta de aparcamiento en La Calzada hasta el millar de plazas: "Depende de voluntad política"

La creación de nuevas plazas de aparcamiento en La Calzada continúa en el foco de la precampaña electoral. El PSOE de Gijón ha redoblado su apuesta este martes por la búsqueda de nuevas parcelas en compensación a los estacionamientos eliminados con motivo de la implantación de la ecomanzana. En concreto, proponen la creación de cerca de un millar de plazas (al menos 815) dentro de plan estratégico específico "APAR-CA". Su candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Fernández "Floro", ha visitado el barrio para conocer las inquietudes de los vecinos y proponer nuevas opciones que se suman a las 400 plazas propuestas en la parcela municipal de 11.000 metros cuadrados donde se acopian contenedores de Cogersa y Emulsa. "En otras parcelas como la de la calle Martín pueden entrar otros 150 y otros 100 en la calle Ruiz. Y otra en la calle del Aire (tras el Hotel Arbeyal) podría limpiarse y habilitarse", enumeró Floro. Se trata, según sus estimaciones, en unas 600 plazas gratuitas que "dependen de voluntad política". A las que podrían sumarse cerca de 165 en un espacio de la calle Toledo y el suelo de la antigua fábrica Flex para proporcionar una nueva imagen a unos terrenos que pertenecen al "banco malo", la Sareb.

Sobre la primera propuesta, la de habilitar 400 plazas en la explanada donde se encuentran los contenedores, en la calle Solar, el candidato no ha obtenido respuesta esperanzadora desde el gobierno local de la también socialista Ana González. "Le hemos trasladado a la Alcaldía precisamente ese planteamiento, insistiendo en que es una decisión política y que hay espacio más que suficiente para poner en otros sitios estos contenedores", ha explicado "Floro". Poco antes, la regidora salía al paso asegurando que se trata de una propuesta "del siguiente mandado que no me corresponde contestar". "La ciudad necesita una parcela donde dejar los contenedores que se adapta a la infraestructura de Emulsa. Allí hay más de dos contenedores y no se desmontan. Si los plegamos, los rompemos y hemos gastado mas de cinco millones en ellos. Fincas en Gijón hay muchas y no hay que fijarse en la primera en la que se ve", ha lanzado. Una postura con la que confronta el secretario general de la formación local, Monchu García, en su visita junto al candidato a La Calzada: "La alcaldesa, como buena conocedora de la ciudad, sabe que hay un montón de parcelas, como ella misma dijo, donde pueden estar ubicados los contenedores. Muchos de esos contenedores son de Cogersa y pueden estar en sus instalaciones y otros en las de Emulsa. Y hay muchas más parcelas donde ubicarlos. Ella hace su papel como gestora y yo lo que le pido es que lo cumpla", ha insistido.

Precisamente, el grupo municipal Foro ha realizado este martes una maniobra política para elevar esta discrepancia interna al Pleno de este miércoles. Su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha presentado una moción de urgencia para tratar de sacar adelante esta propuesta ante la Corporación. De llegar a ser votada, ya que debe ser reconocida previamente su urgencia por mayoría simple, generaría un escenario difícil para aquellos miembros del gobierno local que repiten en la lista electoral del mes de mayo bajo la candidatura de Floro. "Me parece fenomenal que Foro se implique con el barrio y colabore en la búsqueda de soluciones para sus vecinos", ha respondido Floro ante este movimiento que se recibió un pequeño recado por parte del secretario general. "Está bien que de vez en cuando visiten el barrio y así comprueben lo que ya había, lo que nosotros ya sabíamos", ha sentenciado con ironía.