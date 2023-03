«Entendemos que si el candidato del partido que gobierna la ciudad lo ha propuesto es porque lo han estudiado, así que no hay razón para esperar más». Así justificaba el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, la moción de urgencia que ha presentado para que el Pleno, en su sesión de mañana, imponga al actual equipo de gobierno a ejecutar ya el proyecto de aparcamiento de 400 plazas en La Calzada que Luis Manuel Flórez, «Floro» presentó en base a la ultilización de un solar al final de la avenida de José Manuel Palacio que ahora mismo sirve a Emulsa y Cogersa para depositar sus contenedores.

«Entendemos que cuando el candidato del partido que gobierna la ciudad dice que se pondrá en marcha de forma inmediata es porque tiene garantizado que es posible», afirmó Martínez Salvador al tiempo que se declaraba «sorprendido» porque el PSOE no hubiera registrado una proposición plenaria al respecto. No hay que olvidar que tanto la Alcaldesa de la ciudad, la socialista Ana González, como el edil de Movilidad, Aurelio Martín, han planteado sus dudas sobre la idoneidad del proyecto así que la iniciativa plenaria de Foro tiene más carga política que la que se traslada en su enunciado. Más teniendo en cuenta la ruptura en el grupo municipal socalista entre los afines a la actual Alcaldesa y quienes van en la lista electoral que encabeza Floro. Hoy mismo la Alcaldesa daba por hecho que era una propuesta para el próximo gobierno y recordaba la necesidad de buscar una alternativa para los contenedores antes de nada. "Y los contenedores no se doblan y desdoblan como he escuchado a alguien", ironizó antes de recordar que "fincas municipales hay bastantes no hay que pararse en la primera que se ve".

Al margen de esta iniciativa plenaria –en la que debe votarse su urgencia antes de entrar a debatirla–, Martínez Salvador insiste en que su partido mantiene la intención, en caso de llegar al gobierno de habilitar un aparcamiento de 200 plazas en la parcela municipal de la calle Arquitecto Mariano Medarde. «Una ubicación mucho más cercana a la ecomanzana de la que plantea el PSOE y, por tanto, una mejor solución» pero «hasta que eso ocurra, nos resulta tranquilizador comprobar que el PSOE ya no niega que sus políticas han ocasionado un grave problema a los vecinos de La Calzada».