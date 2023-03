La Alcaldía y el PSOE de Gijón de nuevo divididos: esta vez por los aparcamientos en La Calzada

Lejos de aparcar tensiones, el debate sobre la ampliación de estacionamientos en La Calzada provocó ayer un nuevo cisma y cruce de reproches entre la alcaldesa, la socialista Ana González, y la dirección local de su partido. ¿El motivo esta vez? La negativa de la regidora ante la reciente propuesta de la candidatura electoral de Luis Manuel Flórez, "Floro", de crear de forma inmediata 400 plazas de aparcamiento en la parcela donde se guardan un número importante de contenedores de Cogersa y Emulsa. Y en medio de este encontronazo socialista, se interpuso Foro para tratar de escenificar esta división con una particular maniobra: registrar una moción de urgencia para someter la iniciativa de Floro a votación en el Pleno de hoy. Pero la Junta de Portavoces la tumbó "por falta de fundamentación".

Mientras la brecha entre el gobierno local y dirección del partido se agranda, la precampaña electoral sigue poniendo el foco en la zona oeste de Gijón. La propuesta de la que surge la discordia fue presentada el pasado sábado por el PSOE de Gijón. Su candidato para las elecciones municipales de mayo se reunió con representantes vecinales de La Calzada para dar solución a la eliminación de aparcamientos derivada de las intervenciones para crear la ecomanzana en el barrio y la instalación del polémico carril bici de la calle Los Andes. La propuesta que formuló es la de aprovechar la parcela de 11.000 metros cuadrados en lo que eran las antiguas cocheras de Emtusa en la calle Solar, en el límite entre La Calzada y Veriña. El problema es que ahora se guardan allí cientos de contenedores que deberían ser retirados. Para ello, Floro se comprometió el jueves a solicitar "de inmediato" al gobierno de la socialista Ana González a sacarlos del solar y habilitarlo como aparcamiento para "paliar la escasez de aparcamientos en el barrio". Una propuesta que se complementaría con el preacuerdo entre la concejalía de Movilidad, liderada por Aurelio Martín (IU), y Carrefour y Yelmo para alquilar sus plazas a residentes a precios asequibles en su parking.

Fue ayer cuando el debate se reavivó de forma brusca. Y a tres bandas. La trama, por partes. La primera en pronunciarse sobre la cuestión fue la alcaldesa, Ana González. La regidora dejó claro que su postura: "Creo que el PSOE habla de lo que van a hacer en el siguiente mandato si están en el gobierno, no me corresponde a mi contestar eso". La regidora reiteró que "Gijón necesita una parcela para tener contenedores" e invitó a "ser conscientes de dónde está Emulsa y las infraestructuras que tienen para guardar las cosas". "Allí hay más de dos contenedores, que eso lo complica. Y no se desmontan, como he oído decir. Si los plegamos, los rompemos y hemos gastado más de cinco millones en todos ellos. No se puede tirar el dinero", continuó. Y remató: "No hay que fijarse en la primera finca que se ve. Si al final los equipos técnicos ven que esa es la mejor finca, hay que contestar dónde llevan los contenedores. Si es viable técnicamente y hay un espacio para transportarlos, pues que la próxima Corporación lo decida".

La de González fue una oposición más frontal que la del concejal de Movilidad, Aurelio Martín (IU), quien señaló el lunes que la ubicación de la parcela estaba "demasiado lejos" de la zona afectada por ecomanzana y matizó que más bien sería "un aparcamiento disuasorio provisional" porque, advirtió, "el desarrollo urbanístico proyecta otros planes para esa zona".

Tan solo una hora después llegaba la respuesta a la Alcaldesa desde la dirección socialista. Fue precisamente en La Calzada. El candidato, Floro, acompañado del secretario general, Monchu García, visitó el barrio para conocer las inquietudes de los vecinos y redoblar su apuesta para la compensación de la falta de estacionamientos en la zona oeste. En concreto, propuso crear de cerca de un millar de plazas gratuitas (al menos 815) dentro de su plan estratégico "APAR-CA". A las 400 plazas de la polémica parcela de las antiguas cocheras de Emtusa, Floro lanzó otros cinco posibles puntos donde podrían habilitarse estacionamientos. "En otras parcelas como la de la calle Martín pueden entrar otros 150 y otros 100 en la calle Ruiz. Y otra en la calle del Aire (tras el Hotel Arbeyal) podría limpiarse y habilitarse", enumeró el socialista. Se trata, según sus estimaciones, de unas 600 plazas gratuitas que "dependen de voluntad política", insinuó. Y podrían sumarse cerca de 165 en un espacio de la calle Toledo y el suelo de la antigua fábrica Flex para proporcionar una nueva imagen a unos terrenos que pertenecen al Sareb.

Con el planteamiento ya dispuesto, Floro se mostró comedido. "Le hemos trasladado a la Alcaldía este planteamiento, insistiendo en que es una decisión política y que hay espacio más que suficiente para poner en otros sitios estos contenedores. Es un aparcamiento disuasorio. Sacarlos, acondicionar y poner coches es una respuesta inmediata que podemos dar ahora. Si luego llegan otras cosas, ya hablaremos y veremos que solución damos", esgrimió el candidato del PSOE. A su lado, la postura del secretario general, Monchu García, negó "tener al enemigo en casa", pero fue más contundente. "La Alcaldesa, como buena conocedora de la ciudad, sabe que hay un montón de parcelas donde pueden estar ubicados los contenedores. Muchos son de Cogersa y pueden estar en sus instalaciones y otros en las de Emulsa", defendió. "Sea más lejos o menos lejos, no hay duda que es un espacio que permite desahogar aparcamiento en el barrio", continuó. Sobre el desmontaje, el secretario general de la formación local ironizó que "no creo que nos dediquemos ni ella ni yo a mirar los planos del contenedor. Como están en esa finca, pueden estar en otra". Por último, insistió en que "no estoy ni cómodo ni incómodo cuando habla Ana González. Ella hace su papel como gestora y yo lo que le pido es que lo cumpla. Ni más, ni menos".

Entre tanto, Foro Asturias trató de elevar esa ruptura al Pleno de hoy. Justo a la misma hora que Floro y Monchu García, el portavoz forista Jesús Martínez Salvador (que había convocado una rueda de prensa el día anterior, mientras que el PSOE lo hizo a escasas horas y coincidiendo con la de Foro) retó al gobierno local a poner en marcha el plan de Floro para la parcela presentando una moción de urgencia. "Si el candidato lo ha propuesto será que está estudiado. Entendemos que, si ha dicho que puede ponerse en marcha de forma inmediata, es porque es posible". Además, insistió en la propuesta de su partido para crear 200 plazas en la parcela municipal de la calle Arquitecto Mariano Medarde, "una ubicación mucho más cercana a la ecomanzana de la que plantea el PSOE". "Me parece fenomenal que Foro se implique con el barrio y colabore en la búsqueda de soluciones para sus vecinos", les respondió Floro, respaldado por un chascarrillo del secretario general cargado de ironía: "Está bien que de vez en cuando visiten el barrio y así comprueben lo que ya había, lo que nosotros ya sabíamos".

Sin embargo, la posterior Junta de Portavoces tumbó la moción de Foro por falta fundamentación y que su ejecución competería a la Junta de Gobierno, no al Pleno. De haberse sometido a votación plenaria, el movimiento habría forzado a posicionarse a los cuatro ediles de la actual Corporación que figuran en la lista electoral de Floro: Marina Pineda, José Ramón Tuero, Natalia González y María Caunedo. "Han tumbado la propuesta de su propio candidato. Nos sentimos estafados. Estamos en desacuerdo con la interpretación del reglamento por parte de la presidenta de la Junta y número seis de la lista del PSOE. Lamentamos que no consideren urgente solucionar el problema de los aparcamientos. Se ríen de los gijoneses", lamentó el forista Martínez Salvador.

En respuesta, Marina Pineda dejó claro que la reunión se hizo a instancias de la secretaria, Inmaculada Fernández Gancedo. "Hay que argumentar la urgencia entendiendo como un urgente un problema que surge tras la convocatoria del Pleno. En la moción de Foro la única argumentación era una idea del candidato del PSOE y no parece que el Pleno está para debatir propuestas electorales", explicó. Pineda añadió otro elemento más al rechazo: "Habilitar un aparcamiento es competencia del gobierno, no del Pleno". "La Junta de Portavoces no tumbo nada. No se admitió a trámite después de oír a la secretaria que fue quien mantuvo la inadmisibilidad, y a los portavoces, que opinaron mayoritariamente lo mismo", concreto la edil socialista y miembro de la candidatura de Floro. Y en esa doble condición concretó Pineda que "parece claro que a Jesús Martínez Salvador le preocupan enormemente las propuestas del candidato socialista. Hasta el punto de pretender llevarlas al Pleno".