Natalia González, tras las quejas de menús escolares: «Yo los probé y son de calidad»

«Pago el servicio de comedor por conciliar. Cuando llegamos a casa, de la que me hago a mí la comida, les preparo algo también a ellas porque salen con hambre». Lo cuenta Raquel Rodríguez, madre de dos alumnas del colegio Laviada y usuarias del servicio de comedor que, junto al de otros 18 colegios locales, están provocando quejas por la selección de algunos menús y el tamaño de sus porciones. Unos reproches que ya han derivado, según las familias, en las primeras anulaciones del servicio, a cargo de Serunión, en una polémica que la concejala de Educación, Natalia González, integrante de la candidatura del PSOE a la Alcaldía, trató ayer de aliviar al señalar que a través de la comisión mensual de seguimiento de esta prestación, en la que participan las familias, se puden incluir propuestas «para mejorar». «Fui a probar un menú la semana pasada, sin avisar, y mi experiencia ha sido buena. La comida es de calidad, tiene sabor, color y olor», aseguró la edil, que cree que las discrepancias pueden deberse a que «los pliegos del contrato, muy exigentes», hacen especial hincapié en que los menús incorporen verduras, fruta y legumbres. «Los nutricionistas ya han hecho avances para dulcificar un poco la comida y ahora el yogur, ecológico, se mezcla con fruta o coco», explicó como ejemplo.

Raquel Rodríguez, con el menú mensual de sus hijas en la mano, señala algunos de los posibles problemas. «Solo este mes hay un día xarda al ajoarriero, otro xarda en salsa de verduras y otro xarda en salsa de tomate. ¿Qué familia normal come esto en un mes?», se pregunta. Junto a ella otras madres bromean con que los platos de primeras «suenan bien» pero luego incorporan algo «muy sano» que acaba por desinteresar a los niños. Hay merluza, pero en salsa de puerro o de guisantes. Hay tortilla, pero con espinacas o calabacín. «Y esto viene en cadena de frío, cocinan dos veces por semana y luego la traen. ¿Cómo les va a gustar un arroz cocinado hace tres días? No es apetecible», dicen.

Andrea Camiña, madre del mismo centro, recogía ayer a su hija Lucía Barroso con el pincho ya en la mano. «Antes no tenía que hacer esto, pero ahora... Ella come de todo, pero ahora les ponen verduras sin salsas ni guarnición y así no hay manera», lamenta. Otras familias, como la de los pequeños Lucas Fabián y Sonia Érica Peta, no están notando problemas en el comedor, y otras como la de Fabián Echevarría, como mucho, ven que algunas porciones podrían ser mayores. «No siempre les dejan repetir», reconoce su padre, Yuviny Echevarría. Serunión, por su parte, no quiso valoraciones.

Mientras, la edil insiste en que los menús están diseñados y supervisados por profesionales y que los problemas a la hora de repetir buscan también «educar» en una dieta sana. «Si hay verduras y hamburguesa el niño querrá repetir hamburguesa, pero lo que interesa es que se coma también la verdura. No es cierto que haya poca comida», razona. Insiste en que, hasta ahora, su equipo ha recibido «solo ocho o nueve» quejas por escrito y que los menús escolares se van modificando a raíz de las aportaciones de las familias. Los colegios con quejas son, por ahoras, Asturias, Príncipe de Asturias, Begoña, Clarín, Eduardo Martínez Torner, Honesto Batalón , Laviada, Los Campos, Lloréu, Martínez Blanco y Miguel de Cervantes, Montevil, Nicanor Piñole, Pumarín, Río Piles, Severo Ochoa, Alejandro Casona, José Zorrilla y Campoamor, amparados por la federación de familias «Miguel Virgós».