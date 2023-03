"El PP ha puesto encima de la mesa los problemas reales de los gijoneses; el gobierno, solo problemas"

Debutó en política en las pasadas elecciones municipales y a lo largo del mandato la medallista olímpica Ángela Pumariega Menéndez (Gijón, 1984) ha ido ganando peso en el Partido Popular. Se convirtió en portavoz del grupo municipal en septiembre de 2021 tras la destitución como tal de Alberto López-Asenjo (ahora edil no adscrito) y, arropada por militantes de peso y avalada por la dirección regional de su partido, ha sido designada como candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones del mes de mayo. Defiende Pumariega, licenciada en Economía con máster en Coaching y Liderazgo Deportivo, que el aval de los populares es haber puesto este año encima de la mesa "los problemas reales de los gijoneses".

–Empezó como concejal el mandato y terminó como portavoz. ¿Cómo ha funcionado el cambio?

Los cambios siempre suponen formas diferentes de afrontar el día a día y nos hemos adaptado a lo que tocaba, trabajando como siempre hicimos, con el foco en Gijón que siempre ha sido el objetivo del grupo municipal, al margen de los cambios.

–¿Cómo valora su debut en política durante este mandato?

–Tener la oportunidad de trabajar por mi ciudad, por los vecinos, por los barrios, es una experiencia muy enriquecedora. Escuchar, sobre todo, las inquietudes de la gente que me ha parado por la calle, que me ha escrito, que se ha puesto en contacto con el partido… es una oportunidad importante dentro de mi trayectoria profesional. Siempre recordaré estos años de política como algo muy positivo. Quizás, algo que no esperaba y que me sorprendió al llegar, es lo rico que es Gijón en cuanto a actividad de asociaciones, de vecinos, de tanta gente que quiere participar. Es una ciudad muy viva en la que se hacen muchas cosas que a veces desconocemos.

–¿Cuáles son los logros del PP estos cuatro años?

–El PP siempre ha puesto encima de la mesa los problemas reales de los gijoneses. Al contrario que este equipo de gobierno, que solo han creado problemas donde no los había. Gracias a la acción del PSOE de IU, los gijoneses tuvieron que defender sus derechos en los tribunales y eso es un claro signo de que las cosas no van bien. Es síntoma de que ha faltado participación y diálogo por parte de un gobierno local que ha enfrentado y dividido a los gijoneses creando debates estériles. Han dejado muy lejos de los objetivos principales los problemas de los gijoneses.

–¿Y ustedes qué han hecho frente al gobierno local?

–El PP ha trabajado por hacer todo lo contrario al equipo de gobierno. Trabar por los problemas de los ciudadanos, de nuestras empresas y por el día a día de Gijón. Ese debe ser siempre el objetivo de todos los partidos políticos. Pero estamos muy lejos de esos objetivos, porque ha sido un mandato perdido en el que no se ha avanzado en absolutamente nada.

–¿Por qué asegura que este ha sido un mandato perdido?

–No han sido solo estos cuatro últimos años. Llevamos ya muchos años de inacción en Gijón. No se avanza, perdemos población, perdemos empresas y nos están adelantando ciudades como Oviedo en datos turísticos y culturales. Estamos perdiendo la esencia de Gijón. Estos cuatro años fueron un mandato perdido, especialmente por la parálisis en las grandes obras que no se han avanzado nada. Estamos ante un gobierno de brazos caídos y consumido.

–¿Critican en Gijón medidas que luego llevan a cabo en las ciudades que gobiernan, como les acusa el gobierno local?

–El concejal Aurelio Martín siempre nos saca Oviedo en todos los plenos. Hay ciudades que no son comparables. Gijón tiene una forma de vivir y de trabajar, unas costumbres que no se pueden cambiar de un día para otro. Gijón y Oviedo son dos ciudades muy diferentes, tampoco se puede comparar con Madrid como en ocasiones han hecho. ¿Se necesitan cambios para un modelo de ciudad de futuro y sostenible? Estamos de acuerdo, pero los cambios deben ser sosegados, hablados y pactados con los gijoneses. Y de eso el gobierno local se ha olvidado.

–¿Qué errores ha cometido el PP este mandato?

–Quizás nos ha faltado comunicar mejor y dar más publicidad a la labor del PP en el Ayuntamiento. Hemos hecho muchas propuestas e iniciativas y, quizás, veo ahora que después de cuatro años nos ha faltado más comunicación a lo que hemos hecho, porque hemos planteado muchas cosas para mejorar Gijón. Pero como no se han aprobado por la mayoría que tiene la izquierda, quizás no ha tenido tanta repercusión como nos hubiera gustado.

–Empezaron el mandato con Mariano Marín de presidente y lo terminan con Pablo González. ¿En qué momento han llevado mejor la bicefalia?

–Desde que llegué, mi intención siempre ha sido de mano tendida al partido, trabajando por la unidad. Debemos mirar al futuro, es lo que queremos. Estamos creciendo, unidos, y tenemos el foco en las elecciones del 28 de mayo. Es importante ofrecer un proyecto sólido a los gijoneses para lograr un cambio que Gijón necesita. Aunque no hemos tenido la oportunidad de gobernar en Gijón, ya hemos demostrado en otros ayuntamientos que somos capaces de transformar las ciudades de ofrecer un modelo de gestión que saca las ciudades adelante, en el que crece el empleo, se ayuda a las familias y se saca las empresas adelante. Nuestra energía es en ofrecer un buen proyecto al margen de las bicefalias. Pero siempre con la mano tendida al partido.

–¿Si lo que hacen en otras ciudades no es comparable a Gijón, por qué tienen que creerles los gijoneses de que lo harán bien si gobiernan?

–Queremos apostar por una buena gestión del dinero público. Tenemos el foco en empresas y empleo, serán los pilares en los que trabajaremos, especialmente en el empleo juvenil, porque la mayoría se tienen que marchar. Hay que ayudar y dar facilidades a las empresas. La burocracia que deben soportar las empresas es asfixiante y debemos tener una situación mas agradable para las empresas, que les sea más cómodo instalarse. Otra es la parte urbanística de ciudad, hay muchas obras paradas. Gijon está paralizada, con obras sin sentido y sin el beneplácito de los ciudadanos. Queremos ver el día a día de los barrios para ver lo que necesitan. Y recuperar la marca Gijón, su esencia. Queremos recuperar la parte turística y los grandes eventos deportivos porque dará una imagen de ciudad moderna y de futuro que, además, repercutirá en la promoción económica.

–¿Y en movilidad?

–Sí es cierto que debemos avanzar hacia una ciudad más amable, pero los cambios deben ser consensuados y no crear un laboratorio de movilidad. Es decir, hay que ayudar a los gijoneses a tener una vida más fácil y tranquila. Sin trabas. Dejarnos de debates estériles como estos cuatro años.

–¿El objetivo es ganar?

–El objetivo es ser la próxima alcaldesa de Gijon.

–¿Sola o en compañía de otros?

–El objetivo es ser alcaldesa de Gijón. Solos o acompañados dependerá de lo que voten los gijoneses y habrá que respetarlo. Es importante el cambio de gobierno, porque cuatro años más con este gobierno acabarán hundiendo la ciudad.

–Bueno pero este gobierno ya no va a seguir. El PSOE de la Casa del Pueblo dicen que es distinto al de Ana González.

–Es el PSOE el que se vuelve a presentar. A pesar del barullo interno que han tenido, hubiese sido mejor que los gijoneses hubiesen decidido en las urnas si les gustaba Ana González o no. Ahora han decidido poner otro candidato, hacia el que no tenemos ninguna palabra en contra, porque ha hecho una labor encomiable con la drogodependencia en Gijon. Pero es un candidato al que no hemos escuchado cuáles son sus propuestas de ciudad. Prácticamente no ha dado ruedas de prensa y muy pocas entrevistas, por tanto, no sabemos qué es lo que piensa el candidato del PSOE para Gijón. Nos gustaría saberlo, pero, en definitiva, vuelve a presentarse el PSOE, que es lo que ya conocemos de estos cuatro años.