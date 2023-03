"No refleja la realidad", reprocha Foro del informe final sobre Hermanos Castro

Omisión de datos e interpretaciones que no cuadran con la información facilitada en las comparecencias. A partir de esos elementos Foro ya tiene decidido enmendar el dictamen provisional emitido por la presidencia de la comisión política que investigó los sobrecostes del pozo de tormentas de Hermanos Castro –que ostenta la socialista Marina Pineda– y que centra parte de sus conclusiones en la mala gestión de la obra realizada durante el gobierno forista de Carmen Moriyón. "No se refleja la realidad de las comparecencias", denunciaba ayer el líder forista Jesús Martínez Salvador. Para el resto de los grupos políticos de esta comisión deberían salir enseñanzas para no volver a repetir el error de una obra que empezó licitándose en 2013 por 7,9 millones y acabó de construirse en 2021 con un coste de 10, 9, y no enfrentamientos entre los dos partidos políticos que han gobernado en Gijón.

Más allá de propuestas de mejora de la contratación, el dictamen relaciona los problemas que llevaron a la resolución del primer contrato de la obra del pozo con la decisión forista de despedir al gerente, Luis Alemany, y parte de su equipo y denuncia la falta de transparencia de los siguientes gerentes, ya nombrados por Foro, al no informar al consejo de administración de la necesidad de un modificado importante del segundo contrato para hacer acabar la obra. El modificado empezó a valorarse durante el tramo final del gobierno de Foro en base a problemas advertidos por la constructora, aunque fue el PSOE quien lo tramitó. Foro no comparte esas conclusiones. "No se puede decir que esté acreditado que por cesar a unos responsables en 2013 se haya tenido un sobrecoste en el pozo de Hermanos Castro. El pozo de Poniente, que se hizo bajo el mandato de esos mismos directores, tuvo un sobrecoste del 50%", reflexionaba ayer el portavoz forista sobre el primer punto. Martínez Salvador tampoco asume que su gobierno ocultara al PSOE que había que cambiar el proyecto final por problemas de seguridad en la construcción del tanque, lo que suponía incrementar el coste. "Hasta cuatro o cinco meses después del cambio de gobierno no se pudo acreditar porque se estaba estudiando", remata el edil". Para José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, lo que ha quedado claro es "la nefasta tramitación desde los trabajos técnicos previos para la redacción del proyecto hasta la licitación y ejecución" y lo que pide es mejoras en la transparencia de la información y el control sobre las gerencias de las empresas públicas. Eso sí, Sarasola incluye un tirón de orejas a la exalcaldesa Carmen Moriyón tanto por no haber informado en el traspaso de poderes a Ana González como por no haber comparecido en la comisión "Una absoluta dejadez por su parte", remata el portavoz municipal. Huir del "y tu más" entre PSOE y Foro es uno de los deseos que desde Podemos no ve satisfecho el edil Juan Chaves en el dictamen. "Aquí ha habido un problema principal que es la impredecibilidad del terreno elegido para el pozo de tormentas, pero luego hay una serie de decisiones que podían haberse evitado o agilizado y que habrían supuesto que esta ciudad contara con un pozo de tormentas antes y a menor coste", explica. ¿Su deseo? "Que esto sirva de aprendizaje para futuros proyectos similares y que no volvamos a encontrarnos con obras interminables y sobrecostes", sentencia Chaves. El PP incluye entre sus quejas el momento de presentación del dictamen: casi nueve meses después de la última reunión de la comisión de investigación y dos antes de las elecciones. "No es difícil aventurar una pretendida utilización electoral de este documento", indicó la concejala Ángeles Fernández-Ahúja. El PP no hace distingos y reclama "a los partidos que han gobernado Gijón desde 2011 que hagan un ejercicio de responsabilidad, rigor y sentido común. El documento no puede ser un puro ajuste de cuentas entre ambos. Son necesarios pronunciamientos más objetivos y asépticos en las conclusiones porque lo que está claro es que la gestión no ha sido óptima y hubo sobrecostes indeseados que tuvieron que soportar los gijoneses". Desde Vox, su portavoz Eladio de la Concha, fija su atención en el hecho contrastado de que la obra elevó su precio un 50% por el cúmulo de cambios técnicos y demoras. "Esto es lo importante, se calculó mal el coste porque no se realizaron a tiempo los estudios geotécnicos necesarios y, en consecuencia, inicialmente no se eligió bien el método constructivo. Posiblemente, si se hubiera hecho bien desde el principio el coste total hubiera sido el mismo, pero se habría ahorrado mucho tiempo y muchas molestias a los ciudadanos", indicó el portavoz de Vox que reivindicó de los munícipes que den explicaciones públicas de este tipo de incidencias en las obras por el bien para la imagen y la reputación de los políticos.