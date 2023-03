Tarde de patos en la plaza de Europa

«Flipando en colores». Así estaba ayer Aser Gutiérrez, que no podía imaginar la sorpresa que se llevaría durante su paseo vespertino por la plaza de Europa. El motivo, cinco patos que decidieron pasar la tarde en uno de los estanques del céntrico espacio. «Es la primera vez que veo unos por aquí», confesó el gijonés. Las aves, cuatro ánades reales machos y una hembra, sembraron la expectación de muchos transeúntes de la zona. Gutiérrez no dudó en inmortalizar una escena difícilmente repetible. «Esto es único, es muy raro que se posen aquí», comentó Aser Gutiérrez, que destacó la belleza de estas aves. «Son guapísimos», indicó. «Vi alguna vez carpas, pero patos nunca», espetó un Gutiérrez que trataba de hallar explicación a lo acontecido. «Vendrían volando desde algún lado, emigrando», argumentó.

La pequeña Corina Corral iba de un lado para otro. No escatimaba carreras. Bajo ningún concepto quería perder de vista a los protagonistas involuntarios de la curiosidad del día en la ciudad. «¡Mami, que se me escapan!», gritaba. Su madre, Raquel Ostáriz, encantada con la visita inesperada. «Ella dice que ojalá hubiese siempre patos aquí», afirmó en referencia a su hija. «Acaban de pasar por encima de ti», le comentaba a la niña. «Son preciosos: cabeza verde, cuello blanco...», sostuvo Raquel Ostáriz. Lo último que sospechaba era que, en pleno paseo con Sidney, la perra de la familia. Madre e hija se congratulaban por transitar por la plaza en el momento oportuno. «Bajamos muchas veces con Sidney y luego vamos al parque de Begoña», resaltó Ostáriz, que instó a mejorar las condiciones del hábitat de estas aves. «Cuando el agua no tiene oxígeno se pudre todo y se crean algas putrefactas. Cada vez hay menos vida», manifestó.

Estas aves «son patos comunes y residentes en nuestra comunidad, y algunos migran hacia el centro y norte de Europa», explicó Amador Vázquez, representante del Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón, sobre los «anas platyrhynchos», nombre científico de estas especies que ayer asombraron a los presentes. Girar la mirada hacia el estanque era una tentación complicada de eludir. Incluso había quienes les daban algo de comer. Uno de ellos era Rubén Fernández. «Están hambrientos», reveló un Fernández que cree que esta «mudanza» temporal puede deberse a las labores realizadas en el parque de Isabel la Católica desde hace varias semanas.

De hecho, para el vecino, estos invitados de excepción en la plaza de Europa no representan un caso aislado. «Algún pato viene por la noche, pero marcha por la mañana», apuntó. En la tarde de ayer, por momentos parecía haber rencillas entre las aves, que de vez en cuando salían del agua para reposar en las orillas del estanque. Esos instantes se convertían en una ocasión pintiparada para sacar el móvil y fotografiarse con el quinteto. Era complicado porque no paraban quietos. Los hermanos Victoria y Darío Castro procuraban acercarse con sigilo. Su tía, Natalia López, actuaba como fotógrafa de emergencia. Tras varios intentos infructuosos, se pudo. Misión cumplida. «Nos ha sorprendido a todos», admitió López. Como ella, multitud de gijoneses que presenciaron una escena para nada habitual en la plaza de Europa. Algunos, incluso, desean que no se convierta en flor de un día.