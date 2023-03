"Es difícil mantener un proyecto con tanta fuerza con los escasos recursos que hemos tenido", aseguró ayer Carlos Rodríguez, coordinador de la iniciativa "30 Días en Bici", que presentó, en la librería Toma 3, el programa que dará forma a la décima edición de sus actividades en la ciudad, una "muy especial". Bajo el eslogan "Diez abriles de 10", el colectivo, galardonado con la Medalla de Plata de Gijón, llenará el mes de abril con 20 actividades relacionadas con la bicicleta y la movilidad sostenible. Para Rodríguez, la medalla recibida es "un acicate" para seguir reivindicando el uso cotidiano de la bici.

A las 0.00 horas del 1 de abril se celebrará la bicicletada nocturna "Kick Off Moon Ride" para dar comienzo a la campaña. Como previa, Dani Cabezas ofrecerá un concierto en el Toma 3. Será el punto de partida a un mes frenético con propuestas variadas enfocadas a promocionar la movilidad activa y en el que se abordará la situación social y política de las bicicletas. El broche final será el 30 de abril con una gran bicicletada, la "Critikina". No obstante, el abanico de opciones no está cerrado. "Es un programa vivo, pueden surgir más cosas", resaltó Rodríguez, que ensalzó la colaboración de otras entidades que también aportarán su granito de arena a la causa. Entre ellas, la Asociación Cuantayá, el "Gijón Sound Festival" o "Mar de Niebla". "Son parte de la historia de ‘30 Días en Bici’", subrayó el coordinador, satisfecho por la acogida que ha tenido la campaña en pasadas ediciones. "Siempre ha sido un gran éxito en cifras de participación y por las muestras de cariño de la gente", apuntó.

Una de las actividades nuevas de este año es "El Mupi de la suerte", un juego de caza y captura. Quien se encuentre con el código QR correcto en la ciudad entrará en el sorteo de una bicicleta. "Puede ser muy divertido", afirmó Rodríguez, que ensalzó la labor de un proyecto que festeja su décimo aniversario en un buen momento. Se sienten parte del crecimiento que ha experimentado la bicicleta en los últimos tiempos. "Es multifactorial, pero algo de responsabilidad nos toca. Hemos acompañado el proceso", sostuvo el impulsor de una campaña, cuyo cartel de esta edición corrió a cargo de la ilustradora asturiana Lucía Astuy. Además de Gijón, "pedalearán" más de 100 ciudades de España y Latinoamérica.