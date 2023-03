Carmen Nuevo reúne en un libro la visión de la poesía de 50 autores de siete países

"El objetivo era establecer qué era para cada uno de nosotros la poesía o qué debería ser". Carmen Nuevo, conocida artísticamente como Verso Fuster, es la impulsora del trabajo "Declaraciones poéticas", un libro en el que han participado más de 50 autores y que esta tarde se presentará en la Escuela de Comercio a partir de las 19.00 horas, en un acto organizado por el Ateneo Jovellanos.

En el libro aparece la visión personal de autores de diferentes países, como México, El Salvador, Colombia, Cuba, Argentina, Estados Unidos y España. Algunos estarán esta tarde en la presentación de Gijón, como es el caso de Antonio Merayo, Alejandro Mallada, Javier García, César Menéndez, Montse Cuervo, Fernando Álvarez Balbuena, Rosa Cordero, Cristina Álvarez de Cienfuegos, Ayeisa Manzanal o Ana Ibis. "Intenté que fuese algo muy ecléctico, que hubiese gente de distintas edades, género y distintas visiones", cuenta Nuevo, que recuerda la figura de David González, fallecido hace unos meses, y que también participó con sus versos en la obra.

Uno de los motivos por los que la autora quiso poner en marcha este trabajo fue la necesidad de defender este género literario. "Se trataba de mostrar que lo importante son las poéticas y no los poetas, y que la poesía es un espacio de libertad, por lo tanto, no hay por qué excluir nada, siempre que compartamos ese espacio común de libertad y en el que podamos desarrollar nuestra forma de vida", relata, antes de defender que no se trata de algo minoritario: "Considero que esa opinión es errónea, para mí es algo mayoritario. La poesía es una necesidad, se ve claramente que cada vez es más importante para contrarrestar el mundo deshumanizado en el que estamos".