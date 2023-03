"Que poca gente lea poesía hace de ella algo secreto que no se contamina"

El certamen Poex se pone en marcha hoy en Gijón con un acto de homenaje al fallecido David González desde las 19.00 horas en el Antiguo Instituto. Será el punto de partida a un festival que durará diez días y que conjugará voces expertas y más jóvenes. En ese segundo caso se encuentra Sara Segovia, poeta e investigadora, que fue distinguida, entre otros reconocimientos, con el Premio Nacional de Poesía Joven "Miguel Hernández" en 2017. Este sábado, a las 18.00 horas, presentará en el patio del Antiguo Instituto su último trabajo, titulado "Mi paese salvaje", durante un encuentro que mantendrá con Rosa Valle.

–¿Cómo surgió su último trabajo?

–Fue a la par que estaba haciendo otro proyecto, que es un libro que justo se va a publicar ahora en abril. Consistía en un trabajo que hice en un bosque, que resultó ser acerca de una zona de mi pueblo que había muerto toda la vegetación. Era un trabajo que me hizo meterme en una reflexión, como una especie de duelo por ese entorno. Para mí era también vivir un duelo interior. Empecé a pensar sobre eso, en un momento de mi vida que atravesaba cierta crisis personal. Todo eso confluyó, junto a mi embarazo, para rodear a esa parte biográfica y vital. Y después está la parte de investigación, acerca del texto y el lenguaje.

–¿Por qué ese sentimiento?

–Hacía tiempo que venía haciendo una lectura muy intensa de la literatura medieval. En otros libros, me había interesado la experiencia de la libertad en el lenguaje. Y cómo en la poesía esa vivencia de la libertad, a través de la experimentación en el lenguaje, se hace carne. A raíz de mis investigaciones sobre literatura medieval me di cuenta que me interesaba ese castellano y esas lenguas romances que existían antes de que surgieran las lenguas nacionales y las gramáticas. Era interesante ver cómo esas lenguas romances eran todavía muy blandas, ese roce de unas con otras, o la poesía de los trovadores, que iban viajando de país en país, pero con una lengua franca que iban recitando y que en todos los lugares se entendía.

–¿Qué buscaba conseguir en este poemario?

–Un intento de ablandar nuestra lengua, mi castellano, para acercarme a esa utopía medieval y romance. Utilicé palabras de otras lenguas aledañas y jugué a inventar y deformar. De alguna manera, esa blandura que quise construir en el lenguaje, me sirvió para atravesar esta especie de duelo y muerte que se relata en el libro como una aventura.

–Introduce la investigación, pero mantiene esa parte de la poesía de transmitir emociones y sensaciones. ¿Qué importancia tiene ese carácter más sentimental y el hecho de que siga ligado a la poesía?

–Posiblemente, la poesía es el género en el que la forma y el fondo están más unidos. No se puede separar el hecho de que para conducir una sentimentalidad se necesita abordar una serie de cosas en la forma porque el lenguaje más corporal que existe es el de la poesía, porque es el que mejor transmite la sentimentalidad. La poesía está mucho más pegada al cuerpo que el pensamiento lógico. Antes, la poesía épica pasaba de boca en boca, pero la poesía lírica tal y como la conocemos es una expresión de la sentimentalidad íntima del poeta, ya no es comunitaria.

–Usted que ganó dos premios de poesía joven, ¿le interesa a la juventud la poesía? ¿Existe alguna forma de conectar con ella?

–Partimos de que la poesía no interesa a mucha gente, pero no importa. No hay que obligar a leer. Ojalá que viviéramos en un mundo en el que se comunicara la literatura y el arte general desde otros lugares. Y seguramente muchos jóvenes tienen la suerte de contar con profesores que se lo transmiten de una manera muy interesante. Pero todos hemos tenido muchas experiencias en las que nos han transmitido esa enseñanza de una forma muy rígida, bien estudiando métrica o figuras retóricas, que son cosas que están ahí para los estudiosos, pero que no es valioso para el lector ni para el escritor.

–¿Debería cambiarse la forma de estudiar este género?

–En realidad, no lo sé. Pero lo que sí digo es que no se necesita saber lo que es una figura retórica, pero sí intuirla. Hay que comprender lo que está sucediendo en ese lenguaje, pero no hay que pararse a conocer la definición de metáfora para entender lo que es. Hay un punto en el que utópicamente estaría muy guay porque sería lindo para el mundo, que pudiéramos estar más en contacto. Pienso lo mismo con el arte que con la espiritualidad. Mejoraría nuestra experiencia y existencia en el mundo. Pero insisto, no pasa nada si hay poca gente que lee poesía, me gusta pensar que es una cosa secreta que no se puede contaminar porque no se puede sacar un partido económico y no entra en los flujos de compraventa que lo destruyen todo.