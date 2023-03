Gijón regalará a otros municipios las luces led en buen estado que quita de sus calles

Algo más de mil de las luminarias retiradas en Gijón –en concreto 1.152– irán a dar luz a las calles de Villaviciosa. El Ayuntamiento de Gijón ha optado por regalar a otros ayuntamientos las luminarias led que está retirando pero están en buen estado. A Gijón no le sirven porque sus nuevos modelos incorporan un nodo de comunicación. Igual que ha hecho Villaviciosa la edil de Hacienda, Marina Pineda, adelantó que se han recibido peticiones de Nava y Laviana. La Alcaldesa incorporó Carreño a este listado. "Podríamos tirarlas, ir amontonándola o hacer este ejercicio de solidaridad", defendió Pineda a preguntas del portavoz de Foro. A Jesús Martínez Salvador ese ejercicio de solidaridad tiene sus peros "cuando aquí hay luces que se funden y no se renuevan. Gijón no está ni para tirar ni para regalar a manos llenas".

En su condición de edil de Bienestar Social y en respuesta a una pregunta del PP, la edil socialista Natalia González fue quien avanzó ayer los contactos entre Principado y Ayuntamiento para dar nueva vida al antiguo complejo judicial de la calle Prendes Pando y que esa nueva vida se centre en acoger espacios y proyectos sociales. Vía convenio el Principado cederá parte del edificio al Ayuntamiento. El gobierno autonómico ya tiene claro que allí irá el centro de mayores de San Agustín. La intención municipal es aprovechar ese nuevo espacio para impulsar un modelo de atención integral a las personas. Eso supondría, por ejemplo, ubicar allí el centro de servicios sociales del Centro pero también la oficina de atención a inmigrantes y los clubes sociales para niños y adolescentes que se quieren desarrollar. Podrían ser estos y otros pero siempre serían servicios de atención social. Una reflexión que dejó insatisfecha a la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja quien reivindicó la necesidad de un centro municipal integrado para los vecinos del Centro y Laviada. Otro asunto. El Ayuntamiento no tendría ningún problema, una vez recuperada la propiedad, en ceder de manera gratuita el edificio que la Fundación Metal ocupara en Roces para desarrollar un centro de formación especializado en el sector metal. Ese fue el anuncio que hizo la edil de Hacienda, Marina Pineda, en el marco de un debate propiciado por una proposición de Ángela Pumariega. La portavoz popular promovía instar desde el Pleno al Principado a recuperar esa espacio para formar a personal altamente cualificado en distintas ramas de la industria del metal tras la liquidación de la Fundación. El acuerdos salió adelante por unanimidad. La previsión inicial del actual equipo de gobierno es ubicar allí a las escuelas taller. Y a través de una pregunta de Juan Chaves, de Podemos, se informó de la existencia de 55 expedientes por viviendas turísticas irregulares detectadas por los servicios municipales.