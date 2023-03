Los huertos de ocio estrenan raíces: así son las parcelas municipales para cultivar gratis

"Ya no es el capital que ahorras, es el entretenimiento". Son palabras de César Luis Robledo, uno de los afortunados que ha empezado a trabajar en un huerto de ocio del Pisón, en Somió. Es la primera vez que participa en esta iniciativa municipal, en auge desde hace años y con otra "sede" en Leorio. "Eché la solicitud y me tocó", dice Robledo en referencia a las 260 parcelas que estaban disponibles y que los nuevos gestores podrán disfrutar por cuatro años. "Estoy encantado de la vida", dice el gijonés, que valora la "tranquilidad" que siente cuando se encuentra entre repollos, lechugas, tomates y pimientos. Para Robledo, el proyecto de los huertos de ocio solo puede crecer. "Tiene un porvenir muy bueno", señala.

En El Pisón, José Luis Gimeno está muy a gusto. Mientras riega o siembra, pone la radio y puede tirarse toda la mañana en su huerto. Le encanta estar al aire libre. "Siempre me han llamado la atención las huertas, las flores, las plantas...", explica Gimeno, que ya había estado previamente en Leorio. "No soy hombre de bares", comenta este zaragozano que vive Gijón y que aprovecha el trayecto desde su casa para dar un paseo en bicicleta. "Es una gran oportunidad para comer lo que yo mismo cultivo", declara. La borraja, verdura típica de La Rioja y Navarra, es una de sus especialidades, aunque el tomate se lleva la palma. "Mi hija, que vive fuera, me dice que prefiere los tomates de mi huerta a otros", bromea Gimeno, que también tiene en mente cultivar repollos, guisantes, coles, berza...: "Se me queda pequeña la parcela".

El matrimonio formado por Queti Vega y Eugenio Suárez comparte la pasión hortelana. "Cultivaremos de todo un poco", sostiene Suárez, que reivindica el valor de una iniciativa idónea "para entretenerse". "La gente jubilada, a veces, no sabe dónde pasar el tiempo", afirma. Y destaca la acogida que ha tenido esta convocatoria. "Otros años había más oferta que demanda y ahora es al revés", proclama. Por su parte, Vega, que anima a los jóvenes a probar la experiencia, lamenta que algunas parcelas no estén trabajadas. De todas las ofertadas, 96 estaban reservadas para mayores de 65 años o jubilados. La pareja no quiere perder el tiempo. Para que las lechugas, las fresas o los repollos picudos se desarrollen, toca ponerse manos a la obra. Para descansar, cuentan con alternativas. El Pisón cuenta con varias mesas. "Puedes traer algo de comer", indica Suárez.

En los huertos de Leorio la actividad ya se nota. Algunos, obligados a una "remontada" por la falta de desarrollo de su parcela, se esmeran en recuperar el tiempo perdido. Cada uno tiene sus ritmos de trabajo. Es el caso de Gonzalo Díez, al que le venía como anillo al dedo esta oportunidad. "Mi madre tenía una finca, la vendió y no tenía terreno para cultivar", argumenta Díez, que compagina la afición hortelana con su actividad profesional. La gratuidad de los terrenos es un factor que pone sobre la mesa para justificar el éxito del proyecto, pues los usuarios únicamente deben hacer frente a las cuotas establecidas por la asociación "Vega de las Flores", en Leorio, y "Parque del Arroyo del Pisón", en Somió, encargadas de velar por el mantenimiento de los espacios. Díez se halla en la fase de quitar la hierba y abonar la tierra. "Hay huertos realmente guapos", remarca.

"Todo está carísimo", asevera Angélica Trigo, que "debuta" este año como usuaria de los huertos de ocio de Leorio. A menudo recibe la visita de sus familiares para ver los avances de la parcela, en la que ya ha plantado puerros, lechugas o brócoli. "Y en abril, más cosas", advierte. Como antes vivía en el campo, mantenía el gusanillo por los cultivos. Si algo le fascina es presenciar la evolución de su pequeño huerto, de unos 50 metros cuadrados, que es el tamaño de cada uno de ellos. "Vas viendo cómo crecen las cosas y te puedes pasar horas", observa.

Justo Motino, de León pero residente en Gijón, ya es un veterano de la zona. Su depurada técnica de riego despunta. "Es un artista", sentencia Paquita Soto, que acostumbra a pasarse por Leorio para ayudar en el proceso a una de sus amigas. "Al estar jubilado, no tienes otra cosa que hacer", cuenta Motino, que apenas lleva unos días en faena, pero tiene claros sus planes. Hasta diciembre de 2026, todos tendrán su huerto particular en el marco de una iniciativa al alza en la ciudad.