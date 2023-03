"Las políticas de movilidad fueron un acierto por la valentía, pero fracasaron a la hora de la gestión"

La portavoz municipal de Podemos–Equo, Laura Tuero (Gijón, 1977), dará tras las elecciones su salto a la política autonómica como "número 3" de la lista de Covadonga Tomé. La todavía edil lamenta una cierta sensación de "parálisis" en un mandato sin "grandes avances" y ve con preocupación cómo "las fuerzas reaccionarias de la extrema derecha" –dice que el PP y Foro se comportan ya como tal– buscan "destruir" las instituciones. Reprocha también, como integrante del sector crítico de Podemos, que la actual dirección de su formación aún no se haya "puesto a disposición" de su candidata autonómica.

–Afronta sus últimas semanas como edil. ¿Qué nota le pone al mandato?

–El balance es que esta ciudad se ha quedado paralizada, sino se ha retrasado, en sus grandes proyectos. Está el plan de vías, que en el mandato anterior había acabado con un acuerdo con los vecinos encerrados en el Ayuntamiento para que por fin hubiese un proyecto, y hoy seguimos sin una estación a la altura. Lo mismo con el vial de Jove. Además, hace mucho tiempo que el PSOE se dio por fin cuenta de que esto no podía seguir así y que había que poner fin a la contaminación, pero sin resultados. La sensación es esa: parálisis.

–Sí se trató de pelear la financiación para el vial.

–Nos dijeron que se había enviado una carta a la ministra (Raquel Sánchez) para solicitar la reunión a la que se había comprometido. No hubo más respuesta. Esto ya no sé si será un problema de peso político, pero la realidad es que no hay avances.

–Y el plan de vías está en fase de redacción de proyecto. ¿El error fue romper el anterior convenio?

–Sí, porque se rompió un consenso. Pero lo que nos preocupa es que tras 20 años no ha habido avances reales y que se insista en el discurso del ladrillazo. Otras comunidades y ayuntamientos sí están sacando presupuestos de grandes obras adelante sin tener que especular con espacios públicos. Aquí tenemos pisos infrautilizados, viviendas vacías, que es donde se debe incidir para que los multipropietarios las saquen al mercado y los precios bajen. El "solarón" debe quedarse como un pulmón verde y no convertirse en un espacio de pisos de lujo.

–¿Cómo diría que ha sido el trato con el gobierno local? Ha habido varios choques, uno de los últimos, por los presupuestos.

–El trato ha sido gris, sin blancos ni negros. Gracias a nuestro grupo se sacaron adelante dos presupuestos. Luego uno, saliendo de la pandemia, no lo llegaron a hacer y, para el de este último, lo que nos encontramos fue un borrador con las mismas políticas de siempre a cambio de nada. Nos decían que todo el dinero estaba comprometido y que no se podía negociar, ni siquiera con el remanente. Un remanente, por cierto, que se calculaba en unos 15 millones y que finalmente fue de 35. Así que sorprende ver cuáles eran los cálculos de la concejala de Hacienda.

–Otra discrepancia fue el acuerdo con Quirón. El gobierno local explicó que la permuta de terrenos liberaba fincas en Cabueñes, pero a su partido no le cuadran las fechas de compra.

–Ni a nosotros ni a cualquiera que vaya a ver el registro de la propiedad. Las fincas se compraron en marzo de 2022 y, para entonces, esos terrenos estaban calificados como sistemas generales y vinculados al hospital público. Quirón ya sabía que no podía construir un hospital privado ahí. Todo ese entorno estaba ya blindado para el hospital público, ya fuese para su ampliación en la fase uno o en la dos. Que ahora esa segunda fase estará por ver, porque hay ampliaciones en Jove, en Cruz Roja... Esto todavía puede acabar en una privatización salvaje.

–¿Es un error pone en funcionamiento ahora la regasificadora como almacén?

–Fue un error siempre. Fue uno de esos megaloproyectos de Tini Areces, como la ampliación de El Musel y la Zalia, en aquellos años de grandonismos. Ahora usan como excusa la guerra en Ucrania para abrirla. Pero la realidad es que no va a paliar la falta de gas ni nos va a hacer más autónomos. No entendemos que se vaya a abrir a menos de un kilómetro de barrios como Portuarios y Pescadores y a dos de Jove. Y tampoco que la ley permita abrirla sin un plan de emergencias.

–¿Llamaría "grandonismo" al soterramiento del Muro?

–Diría que son políticas que van en contra del progreso y de la sostenibilidad. El cambio en la movilidad no pasa por enterrar los coches para que la contaminación no se vea. Vamos al modelo de las ciudades de los 15 minutos.

–En materia de movilidad, en este mandato se recibieron varios golpes judiciales: el "cascayu" y la ordenanza.

–Nos preocupa la judicialización de la política. No puede ser que lo que se tiene que arreglar políticamente y desde las instituciones democráticas se ataque, con las fuerzas reaccionarias de la extrema derecha, a golpe de tribunales.

–¿Pero diría que Foro es una fuerza reaccionaria de la extrema derecha?

–Se comporta cada vez más como si lo fuese, así que no nos sorprendería que, si suman mayoría, forme gobierno con Vox y el PP. La derecha se está refugiando en las instituciones para destruirlas.

–Usted fue crítica también con el gobierno local tras las sentencias.

–No apoyamos la judicialización de la política, pero creemos también que estos proyectos se tendrían que haber gestionado mejor y tener en cuenta a las personas con rentas bajas que necesitan su coche y no pueden pagarse un garaje.

–Por cambiar el tono, ¿cuál diría que fue el mayor acierto del gobierno?

–Las políticas de movilidad estaban bien. Para mí, fueron un acierto por la valentía de querer cambiar el modelo, aunque luego fallase la gestión y los tiempos. También logramos el compromiso para comprar vivienda pública, aunque se podría ser más ambiciosos.

–¿Y el reglamento de laicidad?

–Esto tiene que ver también con este minuto de descuento que se intenta aprovechar para sacar proyectos que podrían haber salido antes. El reglamento tiene ocho artículos. ¿Para esto hemos tardado cuatro años? Dicho esto, defender un modelo laico es defender la Constitución, es lo lógico.

–¿Sumará la derecha tras las elecciones?

–Sería deseable que se lograse una coalición de izquierdas, un frente amplio, para sumar lo máximo posible y hacer que la derecha lo tenga muy difícil. Confío en que vuelva a gobernar la izquierda.

–Para entonces, usted ya habrá dado el salto a la política autonómica. ¿Cómo lo afronta?

–Con ilusión, porque muchas de las cosas que hemos hablado dependen de influir mucho al Gobierno de España y eso también se logra desde la Junta. He dado el paso porque Covadonga Tomé es la mejor candidata y forma parte de un grupo en el que tenemos claro de dónde venimos y cómo tenemos que trabajar. Como gijonesa, desde lo autonómico, podré pelear por la Zalia, por lo de Quirón, por el problema de la contaminación. Y seguro que las compañeras del partido aquí seguirán peleando desde lo local.

–Daniel Ripa alertaba el otro día de que, tras él, las "purgas" del partido llegarán también a ustedes. ¿Es así?

–Hay que tener altura de miras y entender que a la política venimos a mejorar la vida de la gente. Esperamos que el partido, de una vez por todas, ponga su maquinaria al servicio de la candidata y nos ayude a sumar. Rafael Palacios, como coordinador interino, debe cuidar del partido y crear confluencias. Preocupa que a estas alturas aún no tenemos comité de campaña ni de programa. Hablábamos antes de la judicialización de la política y tampoco se puede intentar, a golpe de expediente, solucionar problemas políticos que no se pudieron solventar a nivel interno. Esperamos que esta candidatura tenga al partido a su disposición para sacar los mejores resultados posibles.

–¿Cómo será la relación con la candidata local, Olaya Suárez?

–Como grupo de coalición estamos tratando de llegar al fin del mandato con nuestro programa terminado al máximo. Después, Equo tiene su candidato y Podemos, la suya. Tendrán que hacer sus campañas.