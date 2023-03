El PSOE e IU sacan adelante el recurso ante el Supremo por la movilidad: "Es responsabilidad"

Podemos abrió la puerta con su abstención a recurrir ante el Supremo las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anularon la ordenanza de Movilidad y la Alcaldesa remató la operación rompiendo con su voto de calidad el empate entre los "síes" del PSOE e IU y los "noes" de Ciudadanos, Foro, el PP, Vox y el concejal no adscrito. El recurso hace que la sentencia inicial no se haga firme, con lo que siguen las acciones que emanan de la ordenanza, como la prohibición de aparcar en zona ORA sin etiqueta ambiental. "No recurrir tiene más consecuencias que recurrir porque supondría volver a una ordenanza de 2002 totalmente desactualizada que dejaría muchos asuntos en un limbo. Se recurre por responsabilidad institucional y porque es una buena ordenanza. Y el recurso lo vamos a ganar como ganamos los dos del Piles", aseveró Aurelio Martín, edil de Movilidad.

Los fallos judiciales del TSJA contestaban a las demandas presentadas, en un caso por los ediles de Foro, y en el otro por Pablo González, presidente local del PP. Y en este contexto el forista Pelayo Barcia y la popular Ángeles Fernández-Ahúja reprocharon la "cabezonería" del edil de Movilidad por no acatar la anulación de la ordenanza, su ataque a los derechos de los ciudadanos y que no se calcule el coste económico que pueda tener para las arcas municipales perderlo en cuanto a la devolución de las multas. Ahora mismo por aparcar en zona azul sin etiqueta hay 49 denuncias presentadas. A esa media mensual y a 45 euros de multa el coste de devolución podría llegar a 26.400 euros en un año, según cálculos de Martín. "No tenemos ninguna duda sobre esta ordenanza y esperamos que el resultado del proceso sea favorable pero entendemos que nosotros como políticos no debemos decidir cual es el procedimiento, eso es una cuestión técnica", indicó Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, para justificar el sentido de su voto. Podemos y Ciudadanos fueron los dos partidos que apoyaron en 2021 la ordenanza de Movilidad. La formación naranja no hizo ayer lo mismo al votar el rechazo a recurrir. "Se nos abre la oportunidad de repensar esta ordenanza tras un año viendo los problemas que ha ocasionado y los cambios planteados", defendió José Carlos Fernández Sarasola. No fue el único debate plenario sobre movilidad. Los demás los provocaron Pelayo Barcia (Foro) y Eladio de la Concha (Vox) con sus preguntas. Barcia reiteró ayer su denuncia sobre los fallos del informe de Movilidad que cifra en poco más de medio millar las plazas de aparcamiento perdidas en este mandato. Martín reconoció un error mínimo en el recuento de espacios en la calle Doctor Fleming que eleva el porcentaje final de pérdidas del 0,38 al 0,42%. El edil de Movilidad contraatacó recordando al forista que durante este mandato se han perdido 214 plazas de la ORA mientras en el anterior, con Carmen Moriyón como alcaldesa, fueron 363. Por otro lado, el Pleno asumió ayer el compromiso de "estudiar nuevos modelos de gestión que se basen en el consumo de productos de cercanía y cocinas propias o de proximidad" y mientras se mantendrá la actual comisión de seguimiento de los comedores escolares, se pondrá en marcha un plan para mejorar los espacios de esos comedores y se avanzará en un compromiso para que el espacio de la comida sea un espacio educativo donde niños y niñas participen activamente. Esa es la propuesta que finalmente voto, y aprobó, el Pleno en base a una transaccional que unificaba la propuesta inicial de Podemos-Equo y la enmienda presentada por el PSOE. Liberación completa en Vox La Corporación se posicionó así en el debate abierto por un manifiesto firmado por familias de 18 centros escolares y la federación "Miguel Virgós" donde se llega a decir que los escolares pasan hambre. Manifiesto que reprodujo en parte en una intervención previa Margarita Trasancos del AMPA del colegio Laviada. Aun asumiendo la necesidad de mejora del servicio varios de los ediles hicieron hincapié en que la queja no es general. Entre las intervenciones más duras la de la docente y exconcejala de Educación forista, Montserrat López Moro, que contrapuso las actuales a otros comentarios favorables hechos por otros representantes también del AMPA del Laviada. Por su parte, la actual edil de Educación, la socialista Natalia González, no solo defendió la mejora del servicio de comedor con el último contrato. Pidió a todos "responsabilidad. Buscar un cambio de modelo no tiene que ser a costa de crear una alarma innecesaria sobre la comida que se da en los colegios". Fapas Xixón también ha mostrado su defensa de la calidad de los menús y la cantidad que se ofrece. El Pleno se abrió con declaraciones institucionales de apoyo a Ucrania y por el Día de la Mujer y con el visto bueno a la petición del portavoz municipal de Vox, Eladio de la Concha, de pasar a cobrar el sueldo de concejal liberado al 100 y no al 80% como hasta ahora. El afectado salió de la sala en el momento de la votación, su compañera Laura Hurlé se abstuvo y Podemos votó en contra.