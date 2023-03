"Solo hay dos modelos de ciudad: el dictatorial del PSOE y el de Foro, que es el del diálogo"

Foro Asturias aspira a reconquistar la Alcaldía de la mano de Carmen Moriyón, alcaldesa entre 2011 y 2019. Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985), que irá de "número dos" en la lista, ha sido el portavoz municipal de la formación durante el mandato que está a punto de acabar. Su voz ha sido una de las más claras contra la gestión del gobierno del PSOE e Izquierda Unida.

–En este mandato, debutaron en la oposición. ¿Duro?

–Inicialmente fue duro, porque siempre habíamos tenido oportunidad de ser gobierno. Pero, una vez superado, bien. Era el lugar en el que nos tocaba estar y debíamos trabajar con la mayor rigurosidad posible. Es difícil que un grupo municipal con solo tres concejales pueda hacer una labor de fiscalización al gobierno superior a la que hemos hecho. Hemos sido rigurosos y firmes cuando había que serlo, pero también propositivos, aunque no encontrásemos nunca la receptividad del gobierno. Eso sí, somos el partido con mayor porcentaje de aprobación de iniciativas plenarias. Y eso dice algo de la capacidad que tiene Foro para lograr mayorías: lo hicimos cuando gobernamos y también como oposición.

–El gobierno local inició el mandato reprochándoles la herencia recibida. ¿Dejaron el Ayuntamiento endeudado?

–Del PSOE, uno espera cualquier tipo de comentario, pero esa herencia es infinitamente mejor a la que nosotros encontramos en 2011, cuando llegamos a la Alcaldía. Entonces, Gijón tenía una deuda de 220 millones y el PSOE, en 2019, se encontró una deuda ligeramente superior a los 100 millones. La mitad de deuda. Nosotros encontramos grandes pufos, como las cocheras de Emtusa, por las que se iba a pagar 65 millones por algo que en realidad valía 15. Eso Foro logró deshacerlo.

–El PSOE les acusa a ustedes de pufo con el plan de fachadas.

–Es un argumento muy manido que se empeñan en repetir. El Ayuntamiento tenía 35 millones en la caja cuando hubo cambio de gobierno, y lo que limitaba que pudiéramos abonar muchas más subvenciones fue la ley de estabilidad presupuestaria que puso el Gobierno de Rajoy y que el de Sánchez no quitó hasta la pandemia. Si esa ley, como prometió Sánchez y no cumplió, se hubiese quitado antes, gran parte de esas subvenciones se habrían abonado. Lo que el PSOE no cuenta es que fue Foro quien empezó a dar ayudas a fachadas en los barrios. Hasta entonces ellos solo las daban a fachadas del Muro, para la foto bonita.

–¿Tumbar la ordenanza de movilidad ha sido su gran éxito este mandato?

–Es cierto que estamos muy contentos con la doble anulación de la ordenanza de movilidad, porque tanto el recurso que presentó Foro, como el que no presentamos nosotros (en referencia al del PP), que se basaba literalmente en notas de prensa nuestras, nos hacen estar satisfechos. Supimos estar ahí, como siempre, con los movimientos ciudadanos que surgieron ante las incomprensibles decisiones del gobierno.

–¿Por ejemplo?

–Con StopMuro. Pero de lo que más satisfechos estamos es que, en 2019, cuando pasamos a la oposición, muchos nos veían como un partido al que le iba a ocurrir lo que a Ciudadanos ahora. Nos veían como esos partidos que nacen, tienen un momento puntual de éxito y luego desaparecen. Pero estos cuatro años nos han hecho volver a recuperar la confianza de los ciudadanos. Los gijoneses han visto que Foro es el partido que defiende los intereses de Gijón, han comprobado que solo hay dos modelos, el de Foro y el del PSOE. Hoy nos vuelven a ver como la única alternativa al socialismo en la ciudad. Y, al conseguir que Carmen Moriyón sea nuestra candidata, eso todavía es más acusado.

–¿Han logrado borrar la sensación de inacción del segundo mandato de Moriyón que quedó en parte de la ciudadanía?

–Hay que hacer un análisis de la composición del Pleno en aquel momento y ahora. Foro gobernaba en minoría. Tenía ocho concejales y los partidos de izquierdas, quince. No fue un mandato de parálisis, pero sí uno en el que tuvimos que hacer muchas concesiones para garantizar la gobernabilidad. Pero la única alternativa que había entonces a Foro es lo que tenemos ahora: un gobierno de izquierdas muy radical, muy alejado de un partido de centro como el nuestro. Hay datos objetivos de que no fue un mandato de parálisis.

–¿Por ejemplo?

–No ha habido más inversión en el Ayuntamiento estos cuatro años que durante los gobiernos de Foro, ni en colegios ni obra pública... La contratación pública no va mejor, la tramitación de subvenciones no va mejor, la ciudad no está más limpia, los policías están en huelga y los conductores de autobús no quieren hacer más horas. No vienen más turistas ni se ha invertido más en instalaciones deportivas. Si vamos área por área, no logro identificar nada que haya funcionado mejor este mandato que cuando gobernábamos nosotros con Carmen Moriyón.

–¿Tanto ha fallado el gobierno del PSOE e IU?

–El principal error es que no han sabido escuchar a la ciudad de Gijón. Han gobernado de una forma dictatorial, sin escuchar ni dialogar con los gijoneses. Nosotros, insisto, nos reuníamos con vecinos, teníamos el Foro de la Movilidad, el Observatorio de la playa... estructuras municipales que, no digo que no pudieran funcionar mejor, pero que este gobierno se cargó. Cuando gobiernas una ciudad tan reivindicativa como Gijón de espaldas a ella y tomas decisiones despreciando a los vecinos... ¿Cómo es posible que presentes un proyecto para La Calzada y luego lo cambies sin avisar a los vecinos? Uno puede cometer un error, pero debe saber rectificar, aprender de él y no repetirlo. Pero este gobierno no solo no ha rectificado, sino que cada día que pasa ahonda más en sus errores.

–¿Es un mandato perdido?

–Totalmente. Pero no es solo que se hayan perdido cuatro años, sino que va a costar mucho devolver a Gijón al sitio en el que estaba. Y nos preocupa. Gijón necesita empuje y unas políticas decididas para crecer. Insisto, a día de hoy, nada nos hace pensar que el PSOE esté preparado para llevarlas a cabo.

–Insiste en que solo hay dos modelos de ciudad: Foro y PSOE.

–El del PSOE es dictatorial, toma las decisiones sin consultar a la ciudad. El de Foro es el del consenso y el diálogo con la ciudad. Ahí tenemos los ejemplos del convenio del plan de vías y el del Plan General de Ordenación en nuestro período. El tres en raya de tener socialismo en España, Asturias y Gijón no ha servido para nada. Ahí está el plan de vías, el vial de Jove... Gijón necesita un gobierno local que sea capaz de partirse la cara por la ciudad sin claudicar ante Madrid. Foro sí tiene autonomía. Por eso, a día de hoy, solo hay esos dos modelos. Porque somos los únicos partidos que estamos siendo capaces de ofrecer algo a la ciudadanía, pero con la diferencia de que el modelo de Foro es tangible y visible. Y, además, no tenemos ningún problema en explicarlo y defenderlo ante los medios de comunicación. La propia Carmen Moriyón lo hace. Nos preocupa que el candidato del PSOE no lo haga.

–La semana pasada lanzaron una campaña acusando al candidato socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro", de llevar 147 días sin hablar con los medios. Aunque en casos contados con los dedos de una mano, sí lo ha hecho.

–Lo que sabemos es que no responde a los medios de comunicación. Y eso nos preocupa. Los gijoneses merecen saber la opinión del candidato del partido que aspira a seguir gobernando. El PSOE cambió a su cabeza de lista, pero sin debate de ideas. Ha sido un debate de caras. Mientras no se pronuncie con claridad, es un quítate tú para ponerme yo. Pero no supone ningún cambio. Son los mismos haciendo lo mismo de siempre. El mismo PSOE que gobernó 30 años esta ciudad hasta que llegó Foro y que ha gobernado otros cuatro ahora. Eso debe quedar meridianamente claro.

–¿Qué le parece que Floro solo quiera un debate?

–El debate es el ejercicio más sano, el que permite que se confronten ideas y modelos. Carmen Moriyón está dispuesta a ir a todos los debates posibles. A todos los que se van a organizar con imparcialidad. Nos preocupa que quiera ocultar sus verdaderas intenciones.

–¿Qué ha supuesto el regreso de Moriyón para ustedes?

–Nuestra perspectiva en la calle es inmejorable. El sentimiento de ilusión que vemos en los gijoneses, que nos animan y nos invitan a seguir, es superior al de 2011, cuando logramos gobernar, y al de 2015, cuando ganamos las elecciones. ¿A qué aspiramos? A gobernar de nuevo y en solitario. Si no lo logramos, porque es difícil, la aspiración será configurar un gobierno que permita cambiar la dinámica de esta ciudad.

–Vox ya ha dejado claro que quiere tener peso.

–No conocemos ni una sola propuesta de Vox para Gijón. Cuando nosotros tumbamos la ordenanza de movilidad es porque la llevamos al juzgado. ¿Dónde estaba Vox? De ellos conocemos lo que se escucha en Madrid, pero nosotros hacemos política municipal.