Pese a que el "Poex" arranque oficialmente esta tarde, David González debía tener su momento. Y fue ayer, en el Antiguo Instituto, con un homenaje al legado personal y literario del poeta gijonés, fallecido el pasado mes de febrero a causa de un cáncer. Para abrir boca, se proyectó el documental "Vida y resquicios de David González", realizado por César Tamargo. Un repaso a su vida en el que la música no dejó de sonar. Luego llegó el turno de la emoción de las palabras, que embargó a familiares y compañeros del autor. "Estaba hecho de otra pasta, era una persona que se levantó muchas veces", afirmó Jaime Priede, director del festival, que ensalzó su trayectoria. "Apostó por una estética y un tono que estaba abocado a tener pocos compañeros de viaje", sostuvo.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Belén González, hermana del poeta. "Me sumergí en sus obras, que es adonde hay que ir para conocerle", apuntó. "Cuando me miraba, me hacía grande", recalcó una conmovida González, que leyó el poema "Honesto Batalón 4. 2º izquierda". También recitó uno Manuel Vallina, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón. Lo hizo "con el corazón encogido".

Los autores José Luis Argüelles, Miguel Rojo, Carmen Sánchez, Julia Navas y Vanessa Gutiérrez no fallaron a la cita y recitaron cuatro poemas cada uno para rendir tributo a un "genio y figura", como subrayó Argüelles. "Tenía una poesía verdadera y honesta, su riesgo es que a veces pesaba más el significado que el significante", comentó. "No era un poeta de oficina, estaba volcado en ese trabajo y esfuerzo con muchas horas de lectura", añadió Priede. Por su parte, Rojo, que leyó "Origen", ensalzó su "sentido ácrata". "Se sentía olvidado por las instituciones", manifestó el escritor en un acto que contó con la colaboración de la Sociedad Cultural Gesto, a la que González estuvo muy vinculado. "Con su poesía de no ficción, supo trascender lo que era su propia experiencia personal", remató Jaime Priede, en un encuentro para conmemorar la figura de uno de los poetas más queridos de la ciudad, un hombre "rebelde" que desprendía "ternura e ironía".