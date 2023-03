La rebelión crece en Los Andes por el carril bici

A Salomé López, una hostelera de la calle Los Andes, el nuevo carril bici de La Calzada le hace dejar de vender todos los días "unos 20 cafés" de siete a nueve de la mañana. A Luis Miguel Álvarez, un vecino de la arteria que lleva en silla de ruedas desde hace seis años, le cuesta bocinazos todos los días cada vez que tiene que dejar su coche de cualquier manera para apearse de él y entrar a su portal. Y a Félix Muñoz, un comerciante de esta vía, le hace tener que levantarse todas las mañanas un poco antes para poder encontrar sitio para aparcar y abrir su tienda dedicada a productos de agricultora y jardinería. Estos son solo algunas de las molestias que denuncian los vecinos de esta parte de La Calzada a cuenta de una actuación que ha generado mucha polémica. Tanta, que iniciaron hace días una recogida de firmas para revertir una obra que, a juicio de los que la viven, está generando muchos problemas. "No estamos en contra de los carriles bici, sino de como se ha hecho este", explican los afectados.

El promotor de la recogida de firmas es Sergio Domínguez-Gil, un farmacéutico que lleva ya casi un millar de apoyos en unos pocos días. Sus peticiones están claras y se pueden ver a la puerta de su negocio. Piden trasladar el carril bici bien a la calle Maestro Amado Morán o a la avenida de José Manuel Palacio o en su caso que se mantenga el ciclocarril de uso compartido por Los Andes. También, exigen recuperar el doble sentido de esta vía, recuperar las plazas de aparcamiento y en última instancia que, cuando el Ayuntamiento quiera realizar obras de esta clase, "tenga en cuenta a los comercios y a los vecinos". "Esto se ha hecho sin ningún tipo de consenso. Si había gente que se pensaba que solamente se estaba asfaltando", puntualiza Domínguez-Gil. "Nos han bloqueado el paso y la única solución que nos dan es que vayamos a aparcar donde el Carrefour. No es de recibo", critica el farmacéutico, mientras para a un coche de unos conocidos para que le firmen. Dentro del coche van José Manuel Suárez y Ana Is. "Esto que han hecho es un crimen", afirman, enfadados.

El carril bici de la calle Los Andes genera problemas a los comerciantes. "No estamos en contra de que haya carriles bici, porque generan una movilidad limpia y sostenible, pero es que esta no es la calle más adecuada para hacerlo porque hay muchos puntos donde los ciclistas van a tener problemas con los coches", analiza Félix Muñoz, que agarra un viejo mapa que tiene en su tienda para señalar hasta cuatro intersecciones en la que las bicis tendrán que fijarse bien en si pasan o no vehículos a motor. "Nos enteramos con las obras delante y la solución que nos dan es aparcar en una multinacional. Es todo raro", zanja. Enfado es lo que tiene Salomé López, que señala que está perdiendo clientes porque estos no encuentran ahora donde dejar el coche. También está teniendo problemas con el reparto de mercancías. "Si es que no hay manera de parar", dice. "No se puede vestir un santo para desvestir a otro. Si es que han quitado hasta plazas para minusválidos", añade.

Eso bien lo sabe Luis Miguel Álvarez, que lleva ya seis años en silla de ruedas y que se siente frustrado porque no encuentra donde dejar el coche cuando quiere entrar en su casa. "Como ahora lo deje en doble fila se monta un lío de la de Dios y me quitaron las plazas para minusválidos. ¿Qué hago yo ahora?", se cuestiona. El carril bici tampoco parece convencer a los ciclistas. "Es la primera vez que vengo y lo que noto es que debería de estar mejor perfilado. Hay zonas en las que te cruzas con un autobús. Pasa como con el Muro", señala Ángel González, un veterano del manillar. Los vecinos y comerciantes señalan que no está teniendo mucho tirón tampoco entre los amantes de las bicis. Para hoy sí que se espera algo más de actividad a pedales. La plataforma Asturias con Bici ha convocado una quedada para las 18.30 horas en Cuatro Caminos para estrenar el nuevo carril bici de Los Andes. Un carril, que, a tenor de lo que dicen los vecinos de la calle y los muchos comerciantes, no termina de pegar la escapada.