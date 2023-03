La polémica, a pedales en Los Andes

Una tarde de charla, de bici y de contraste de pareceres. La bicicletada de la asociación Asturias conBici para conocer el nuevo carril de La Calzada que atraviesa la calle Los Andes, que ha generado muchas quejas entre los vecinos y los comerciantes, vivió ayer un punto álgido cuando los participantes llegaron a la farmacia regentada por Sergio Domínguez-Gil. Este joven es el que abandera una recogida de firmas con ya casi mil apoyos para revertir la obra. Los miembros de Asturias conBici se pararon delante del local y comenzaron a tocar sus timbres para animarle a salir. Al final, el galeno y Rafa Fernández, el vicepresidente de este colectivo, mantuvieron "una charla cordial y educada". Fernández, que aplaude la obra del carril bici, entiende que haya quejas en la zona. "Quizás ha faltado participación por la premura por los fondos europeos para hacer la obra", manifestó.

La quedada, convocada en la glorieta de Cuatro Caminos en La Calzada, estaba fijada para las 18.30 horas. Al final, acudieron alrededor de una veintena de participantes. Cuando llegaron a la farmacia se vivió algún momento de tensión. Algún vecino insultó a los ciclistas tildándolos de "perroflautas". Sergio Domínguez-Gil reconoció que, en un primer momento, se sintió "un poco nervioso", pero que al final pudieron conversar e intercambiar sus diferentes pareceres. "Es verdad que los ánimos están crispados. Tenemos puntos de vista diferentes, pero también muchos en común. Más de los que creíamos", añadió el farmacéutico, que terminó por colgar el cartel de Asturias conBici en su escaparate junto al que anuncia la recogida de firmas.

Fernández explicó que su asociación ve con buenos ojos el carril bici de Los Andes. "Creemos que era necesario que vertebrar el barrio de norte a sur. El carril es bastante recto, no hace meandros, y eso aportará seguridad. Además, La Calzada es una zona que utiliza mucho la bici y hay colegios, como el Cervantes, que tienen actividades relacionadas con ella", añadió el vicepresidente del colectivo. "Me parece lícito que reclamen, pero al final ellos no están en contra de que haya carriles bici en la ciudad ni tampoco de los ciclistas. Hemos tenido un dialogo muy bueno", finalizó Fernández sobre una tarde en la que la polémica volvió a rondar por Los Andes.