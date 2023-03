El Principado trata de encontrar el mural que realizó Delhy Tejero para la Laboral

Recrea, la sociedad dependiente del Principado que gestiona los espacios de Laboral Ciudad de la Cultura, está pendiente de localizar las pinturas realizadas en los años 50 del siglo pasado por la pintora vanguardista Delhy Tejero (Toro, 1904–Madrid, 1968), como base para elaborar un mosaico con figuras de mujeres representando las ciencias y las letras, para cubrir las paredes interiores del Paraninfo de la Universidad Laboral, mosaico que nunca llegó a realizarse. Tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la familia de la artista zamorana ha solicitado que se busque esa parte de su obra, de cuya existencia se enteraron a través del gijonés Rafael Morán, quien durante la elaboración de un libro sobre el complejo arquitectónico gijonés encontró documentación sobre el encargo y la entrega de esas pinturas. De su hallazgo también está al tanto Recrea.

La relevancia de las pinturas elaboradas como base para el mural del Paraninfo quedó en el olvido durante años. En los años 50, el primer rector de la Laboral, Valentín García, los depositó, enrollados, en un almacén que había junto al despacho de los antiguos rectores. La pista sobre esos dibujos parece haberse perdido con el tiempo. Dado que se trata de un trabajo de una artista cuyos cuadros figuran en pinacotecas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en el Museo Insular de Las Palmas y en el Museo Nacional de Artes Decorativas, conocer el contenido de ese paquete en el que permanecieron enrollados los dibujos desde hace más de cincuenta años es lo que ahora pide la familia de la pintora. Localizarlo es el primer paso, luego ver lo que hay y el estado de conservación, para valorar su restauración, si procede.

La falta de conocimiento sobre el paradero del mural de Delhy Tejero causó ayer indignación en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral. "Es otra muesca", señaló su presidente, Manuel Nevares. La portavoz del colectivo, Nuria Rabasa, se pronunció en el mismo sentido. "Es una muestra más del poco aprecio al valor cultural y al patrimonio artístico de la Universidad Laboral, que es muy importante", indicó. Y agregó que, en este caso, al tratarse de la obra de "una artista reconocida y con una trayectoria, hay falta de visión para poner todo eso en valor". "Es riqueza que ni se está aprovechando ni mostrando ni dejando disfrutar a los ciudadanos que somos los propietarios de todo eso", subrayó.

La asociación ya había transmitido hace tiempo al director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León su preocupación por otros elementos "como la cruz de la victoria y maquinaria que hay inventariada de cuando hicimos la exposición temporal los antiguos alumnos que no sabemos muy bien ni dónde están guardadas ni en que estado de conservación se mantienen", añade Rabasa. La portavoz del colectivo de antiguos alumnos señala que la Laboral es "más que arquitectura y escultura" e indica que Pablo León "quedó en investigarlo y darnos respuesta, pero hasta hoy no nos dio más información. Rabasa destaca que, cuando se hizo la reforma de la Laboral, se decidió tapar el mural del teatro "porque no lo consideraron adecuado" y que otros elementos artísticos "tienen problemas de humedades".